SafitÃ¼rk DavasÄ±: En Ã¶nemli delilin orijinali yok

Derik Kaymakamı'nın öldürülmesine ilişkin açılan davada, en önemli deliller arasında gösterilen not kağıdının orijinalinin kayıp olduğu ortaya çıktı.

Mardin’in Derik ilçesinde belediyeye kayyım olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün 10 Kasım 2016’da makamına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin davada yarın karar bekleniyor. 6’sı tutuklu toplam 15 kişinin yargılandığı dava, Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

MA’dan Ahmet Kanbal’in haberine Sivil Savunma Birlikleri (YPS) tarafından üstlenilmesine rağmen olayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 15 kişinin yargılandığı davanın duruşması ise yarın, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haklarında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen sanıklar, bugüne kadar 11 duruşması görülen davada suçlamaları reddetti.

Her duruşmasında farklı farklı iddiaların ortaya atıldığı davanın 16 Nisan’daki duruşmasında, “Bu ülkede adalet yok” diyerek bedenini ateşe veren tutuklu Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu’na ait olduğu iddia edilen el yazısının da şaibeli olduğu ileri sürüldü.

EN ÖNEMLİ DELİLİN ASLI ORTADA YOK

Bingöl’deki bir askeri operasyon sonucu ele geçirildiği iddia edilerek, medya üzerinden servis edilen ve Mesutoğlu’na ait olduğu ileri sürülen not kağıdının bugüne kadar aslının ortaya çıkmadığı öğrenildi. Not kağıdının sadece fotoğrafı dosyaya konulurken, aslı ise mahkemeye gönderilmedi. Mesutoğlu da, not kağıdının kendisine ait olmadığını söyleyerek, “Bana ait değil, reddediyorum” demişti.

Bunların yanı sıra, Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk de, iddianamedeki çelişkilere dikkat çekerek, soruşturmanın derinleştirilmesi talebinde bulundu. Dosyadaki en önemli tanığın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden ağabey Safitürk, söz konusu iddialara ilişkin savcılık aracılığıyla mahkemeye bir takım sorular içeren dilekçe sundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 16:49

