SafitÃ¼rk DavasÄ±: En Ã¶nemli delilin orijinali yok

Derik KaymakamÄ±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada, en Ã¶nemli deliller arasÄ±nda gÃ¶sterilen not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n orijinalinin kayÄ±p olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Mardin’in Derik ilçesinde belediyeye kayyÄ±m olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün 10 KasÄ±m 2016’da makamÄ±na konulan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine iliÅŸkin davada yarÄ±n karar bekleniyor. 6’sÄ± tutuklu toplam 15 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Mardin 3’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

MA’dan Ahmet Kanbal’in haberine Sivil Savunma Birlikleri (YPS) tarafÄ±ndan üstlenilmesine raÄŸmen olayla ilgili 6'sÄ± tutuklu toplam 15 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± ise yarÄ±n, Mardin 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

HaklarÄ±nda 3’er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istenilen sanÄ±klar, bugüne kadar 11 duruÅŸmasÄ± görülen davada suçlamalarÄ± reddetti.

Her duruÅŸmasÄ±nda farklÄ± farklÄ± iddialarÄ±n ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 16 Nisan’daki duruÅŸmasÄ±nda, “Bu ülkede adalet yok” diyerek bedenini ateÅŸe veren tutuklu KaymakamlÄ±k YazÄ± Ä°ÅŸleri Åžefi Åžerif MesutoÄŸlu’na ait olduÄŸu iddia edilen el yazÄ±sÄ±nÄ±n da ÅŸaibeli olduÄŸu ileri sürüldü.

EN ÖNEMLÄ° DELÄ°LÄ°N ASLI ORTADA YOK

Bingöl’deki bir askeri operasyon sonucu ele geçirildiÄŸi iddia edilerek, medya üzerinden servis edilen ve MesutoÄŸlu’na ait olduÄŸu ileri sürülen not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n bugüne kadar aslÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n sadece fotoÄŸrafÄ± dosyaya konulurken, aslÄ± ise mahkemeye gönderilmedi. MesutoÄŸlu da, not kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Bana ait deÄŸil, reddediyorum” demiÅŸti.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Safitürk’ün aÄŸabeyi Ali Haydar Safitürk de, iddianamedeki çeliÅŸkilere dikkat çekerek, soruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸtirilmesi talebinde bulundu. Dosyadaki en önemli tanÄ±ÄŸÄ±n akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden aÄŸabey Safitürk, söz konusu iddialara iliÅŸkin savcÄ±lÄ±k aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mahkemeye bir takÄ±m sorular içeren dilekçe sundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 16:49

www.evrensel.net