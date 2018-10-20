ErdoÄŸan: Kandan baÅŸka vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya var mÄ±sÄ±n?

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r Stadyumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r Stadyumu'nun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸuyor. Ziraat DiyarbakÄ±r Gençlik Festivali'nin kapanÄ±ÅŸ törenine katÄ±lan ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n öne çÄ±kan bölümleri ÅŸöyle:

"Bizim DiyarbakÄ±r sevgimiz öyle lafta deÄŸildir. Biz DiyarbakÄ±r'Ä± istismar etmek deÄŸil, imar etmek için, huzura kavuÅŸturmak için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu yÄ±l üçüncü defa DiyarbakÄ±r'a geliyor, sizlerle kucaklaÅŸÄ±yoruz. Çünkü biz bugün burada karÅŸÄ±mÄ±zda Selahaddin Eyyubi’nin torunlarÄ±nÄ± görüyoruz. Biz burada Fatih’in evlatlarÄ±nÄ± görüyoruz.

BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± indirmek, ezanÄ±mÄ±zÄ± susturmak, istikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazÄ±r mÄ±yÄ±z?

Bu gençlik yanÄ±mÄ±zda oldukça ulaÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z hedef, galip gelemeyeceÄŸimiz mücadele yoktur. Bir ülkenin kuruluÅŸu ve geleceÄŸi kÄ±lÄ±çla, kalemin ucundadÄ±r. KÄ±lÄ±cÄ±nÄ±z keskin olacak ki vatanÄ±nÄ±za göz dikenlere fÄ±rsat vermeyesiniz.

Bundan birkaç yÄ±l önce kimi ÅŸehirlerimizde bazÄ± mahallelerde çukurlar kazarak, ülkemizin geleceÄŸini oraya gömmek istediler. Biz de bu abideleri diktik. Onlar çukur kazdÄ±lar, biz ise bu abideleri diktik. DiyarbakÄ±r halkÄ± devletinin yanÄ±nda dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uÄŸrattÄ±.

Benliklerini 1 dolara Amerika’daki ÅŸarlatana satan FETÖ’cüler ve islam adÄ±na MüslümanlarÄ± katleden DEAÅž’lÄ±lar ile, kendi ülkesine kurÅŸun sÄ±kan bölücü teröristlerin hiçbir farkÄ± yoktur. Dinimizin deÄŸerlerini istismar ederek, Kürt kardeÅŸlerimizin adÄ±nÄ± istismar ederek savaÅŸ açanlarÄ±n gerisindeki silüet aynÄ±dÄ±r.

Kendine baÅŸka kimlik arayan, baÅŸka devlet arayan yakÄ±n tarihte örneÄŸini gördüÄŸümüz gibi evini de ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor. Türkiye, her kesimden insanÄ±mÄ±zÄ±n ortak gayretiyle bu tuzaÄŸa düÅŸmemiÅŸ, oyunu bozmuÅŸtur. Biz milletimize sefaleti deÄŸil refahÄ± teklif ettik. Biz korkuyu deÄŸil güveni teklif ettik.

Gezi’de amaç aÄŸaç deÄŸildi. 17-25’te dert hukuk deÄŸildi. Çukur eylemlerinde niyet hak deÄŸildi. Suriye’de gaye adalet deÄŸildi. 15 Temmuz’da gözetilen ülke deÄŸildir. Ekonomik dalgalanmada iÅŸin aslÄ± kur deÄŸildi. Buradan tüm DiyarbakÄ±r'a sesleniyorum. Bu ülkede etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapan karÅŸÄ±sÄ±nda önce bizi bulur. Bölge ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan, ÅŸehir ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan karÅŸÄ±sÄ±nda önce bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kiÅŸiye, inancÄ±ndan kültüründen dolayÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapan önce karÅŸÄ±sÄ±nda bizi bulur.

DiyarbakÄ±r tarihi boyunca öncü olmuÅŸ, gelin yeni dönemin müjdesini yine DiyarbakÄ±r’dan verelim. Ey Diyarbekir, sana acÄ±dan, kandan ve göz yaÅŸÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazÄ±r mÄ±sÄ±n? Sana zulümden, baskÄ±dan ve korkudan baÅŸka bir vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya hazÄ±r mÄ±sÄ±n?"

ERDOÄžAN’A YANIT: ONA GÖRE HEPÄ°MÄ°Z TERÖRÄ°STÄ°Z

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n DiyarbakÄ±r’daki açÄ±klamalarÄ±na vatandaÅŸlardan yanÄ±t gecikmedi. DiyarbakÄ±rlÄ±lar iradelerinin yok sayÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirtti. DiyarbakÄ±r’Ä±n Bismil ilçesine baÄŸlÄ± bir köyde çiftçilik yapan Mirza Güzel “Zaten ona göre biz hepimiz teröristiz. Biz bir halkÄ±z ve irademizi kullanacaÄŸÄ±z. Bizim irademizi gasp etmiÅŸler, bu bizim zorumuza gidiyor, böyle olmamalÄ±ydÄ±” dedi. Mehmet Åžirin, kendi seçtikleri partilerinin kazanmasÄ±nÄ± ve hizmet vermesini istediklerini ifade etti. Åžirin, “Ben önce irademizin tanÄ±nmasÄ±nÄ± istiyorum. Biz iki yÄ±ldÄ±r ekstra bir hizmet de görmedik” dedi. HalkÄ±n iradesinin gasp edilmesine tepki gösteren yurttaÅŸlardan Ahmet Demir ise, “EÄŸer halkÄ±n iradesine saygÄ± gösterilirse zaten belediye yine bizimdir” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

DiyarbakÄ±r'da ErdoÄŸan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±: Surâ€™a giriÅŸ yasaklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 18:13

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