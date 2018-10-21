20 yaÅŸÄ±ndaki Recep Tayyip ErdoÄŸan, muhtar adayÄ± oldu

Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde yaÅŸayan 20 yaÅŸÄ±ndaki Recep Tayyip ErdoÄŸan, DumlupÄ±nar Mahallesi'nde muhtar adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaÅŸayan ve 20 yaÅŸÄ±ndaki Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± ile aynÄ± ismi taÅŸÄ±yor olmasÄ±nÄ±n avantajlarÄ±ndan yararlanmak umuduyla muhtar adayÄ± oldu.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre küçük yaÅŸÄ±ndan bu yana siyasete katÄ±lma isteÄŸi olduÄŸunu söyleyen Recep Tayyip ErdoÄŸan, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gençlere ve muhtarlara verdiÄŸi önem sebebiyle ben de muhtar adayÄ± olmaya karar verdim. Åžu anda 20 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Planlar ve projelerden ÅŸu anda bahsetmemizin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum ama gerek belediyede gerek kamusal alanlarda seçilmem halinde mahallemizi bir genç olarak en iyi ÅŸekilde temsil edeceÄŸime inanÄ±yorum" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda babasÄ±nÄ±n kendisine bu ismi verdiÄŸini anlatan genç, "1998 yÄ±lÄ±nda ben doÄŸduÄŸumda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±ydÄ±. SoyadÄ±mÄ±z ErdoÄŸan olduÄŸu için babam esinlenmiÅŸ ve bana da Recep Tayyip ismini uygun görmüÅŸ" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Dinçer Akbir/DHA

Günlük hayatta isminden dolayÄ± ilginç olaylar ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlatan ErdoÄŸan, "Bir seferinde Ä°zmit'ten Gölcük'e dönerken trafik kazasÄ± geçirdik. Hastaneye gittiÄŸimizde oradaki polis benim ismimi telsizden anons edemeyeceÄŸini söyleyerek kendi ÅŸahsi cep telefonuyla üstlerini aradÄ±. Ä°smim CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile aynÄ± olduÄŸu için telsiz anonsunda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmaya sebep olabileceÄŸini söyledi bana. Biz yurt dÄ±ÅŸÄ±na çok sÄ±k gidip geliyoruz. Özellikle Almanya'ya gittiÄŸimde yeÅŸil pasaportum olmasÄ±na raÄŸmen, yani vize olmadan sadece pasaport ile giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapabilmem gerekirken, Alman polisler sürekli bana zorluk çÄ±kartÄ±yorlar. Bunun da yine ismimden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 12:44

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