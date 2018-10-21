Kayseriâ€™nin 'alternatif kitap standÄ±' aÃ§Ä±ldÄ±

EÄŸitim Sen Kayseri Åžubesi'nde, Kitap FuarÄ±'na kabul edilmeyen Kor Kitap, Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ± ve Tekin YayÄ±nlarÄ± iÃ§in 'alternatif kitap standÄ±' aÃ§Ä±ldÄ±.

Abdullah SARIKAYA

Kayseri

EÄŸitim Sen Kayseri Åžubesi'nde emek ve demokrasi güçlerinin de desteÄŸiyle “alternatif kitap standÄ±” açÄ±ldÄ±. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±yla açÄ±lan stantta Kayseri Kitap FuarÄ±'na kabul edilmeyen Kor Kitap, Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ± ve Tekin YayÄ±nlarÄ±'nÄ±n kitaplarÄ± yer aldÄ±.

AçÄ±lÄ±ÅŸta yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan EÄŸitim Sen Yöneticisi Uygur Orhan "Biliyorsunuz geçen yÄ±l kitap fuarÄ±nda Ä°hsan EliaçÄ±k’a yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ve engelleme, bazÄ± yayÄ±n evlerinin çekilmesi ve bu yÄ±l ilk baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde özgür yayÄ±nevlerine izin verilmemesi düÅŸündürücü ve manidardÄ±r. Bin 800 yayÄ±nevi baÅŸvurduÄŸu halde bin 300 yayÄ±nevine yer verilmiÅŸtir" dedi ve hangi kriterlere göre böyle bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

”Çirkin ve kötücül çarklarÄ±yla bizi öÄŸüten bu yakÄ±cÄ± ve dramatik olaylar arasÄ±nda, gerçeÄŸi bulmayÄ±, doÄŸruyu iyiyi ve güzeli savunmayÄ± ilke edinen bizler, böylesi dayanÄ±ÅŸmalarla güçleneceÄŸiz” ifadelerini kullanan Uygur Orhan sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"DiÅŸimizle, tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla kazÄ±yarak, Ä±srar ederek oluÅŸturduÄŸumuz çabamÄ±zÄ±, yanlÄ±ÅŸ bilinçlerle iletiÅŸim araçlarÄ±nÄ±n yetkinliÄŸine güvenerek hiçe saymayÄ± görev bilmiÅŸler. ParanÄ±n, sermayenin ve gücün tanrÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adÄ±m adÄ±m yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uydurma deÄŸerler dizgesiyle kökleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± böylesi bir ortamda gerçek ÅŸiiri,romanÄ± ve felsefeyi yepyeni bir Ä±ÅŸÄ±k olarak görüyoruz.”

Uygur Orhan’Ä±n ardÄ±ndan konuÅŸan EÄŸitim Sen Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± UlaÅŸ ApaydÄ±n; Uygur Orhan ve Vezir Savrum’un kitaplarÄ±nÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söyleÅŸi gerçekleÅŸtirildi. Stand gün boyu açÄ±k kalacak.

Kayseri'de 'Alternatif kitap' standÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor

Kor Kitap yayÄ±m hayatÄ±na baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 12:10

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