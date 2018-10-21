AB, NorveÃ§ demir yollarÄ±nda yetkili olmak istiyor

NorveÃ§, AB tarafÄ±ndan demir yolu iÅŸletmesinde rekabete aÃ§Ä±lmaya zorlanÄ±yor. Sendikalar ve bazÄ± siyasi partiler ise bÃ¶yle bir direktife karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Avrupa BirliÄŸi (AB), Norveç’te enerji alanÄ±nda söz sahibi olduktan sonra ÅŸimdi de demir yollarÄ± üzerinde söz sahibi olmak istiyor. Norveç, AB tarafÄ±ndan demir yolu iÅŸletmesinde rekabete açÄ±lmaya zorlanÄ±yor.

Bu amaçla AB’nin “dördüncü demir yolu paketi” yönünü Norveç’e doÄŸru yöneltmiÅŸ durumda. Norveç’in saÄŸcÄ± hükümeti de demir yolu paketini uygulamak için bir dizi yasama önerisi sundu. Meclisin bu kÄ±ÅŸ paket ile ilgili karar vermesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili görüÅŸ alma süresi de geçen hafta sona erdi.

SENDÄ°KALAR PROTESTO ETTÄ°

Sendikalar ve bazÄ± siyasi partiler ise böyle bir direktife karÅŸÄ±. Norveç’te sendikalar, AB’nin demir yolu paketine karÅŸÄ± Oslo’da geçen hafta Meclis önünde toplanarak bu durumu protesto etti. Norveç Sendikalar Konfederasyonu adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmada, “Bu sonbaharda demir yolu hakkÄ±nda yeni bir satÄ±ÅŸ gündemde. Hükümetin demir yollarÄ± trafiÄŸinde resmi ihale planÄ±nÄ± protesto ediyoruz. AB’nin dördüncü demiryolu paketine hayÄ±r diyoruz. Ä°hale rekabetinin ne anlama geldiÄŸini biliyoruz. Maliyetler üzerinde baskÄ± anlamÄ±na gelir. Daha kötü ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± demek. DüÅŸük emeklilik, esnek çalÄ±ÅŸma demek. EÄŸitim masraflarÄ±na baskÄ± demek. Ä°hale rekabeti demek, meslek ortamÄ±n bölünmesi demektir. Ä°hale rekabeti demek zayÄ±flamÄ±ÅŸ güvenlik kontrolü demektir” denildi.

AB’YE ‘HAYIR’ DEMEK MÜMKÜN

Ana muhalefet partisi olan Norveç Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi (AP) bu defa AB’den yana tavÄ±r almadÄ±. AP’nin demir yollarÄ± politikasÄ±ndan sorumlu olan Sverre Myrli, AB’nin demir yolu planÄ±na karÅŸÄ± açÄ±klama yaparak, “Bu birlikte yürütebileceÄŸimiz bir politika deÄŸildir. Her ÅŸeyin rekabete tabi olmasÄ± gerektiÄŸi inancÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±yoruz” dedi. AP içindeki Avrupa Ekonomik AlanÄ± (AEA) yanlÄ±larÄ± da bu durumda dördüncü pakete “hayÄ±r” diyor. HayÄ±r diyenler eÄŸer Norveç HÄ±ristiyan Halk Partisini (KrF) de yanlarÄ±na alÄ±rlarsa, Norveç ilk kez AB’nin bir dayatmasÄ±na hayÄ±r demiÅŸ olacak.

Norveç iÅŸveren örgütü NHO ise, pakete “hayÄ±r” demenin Norveç için olumsuz sonuçlara yol açaÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor. NHO, hükümetin demir yollarÄ± iÅŸletmesini ihaleye açmasÄ±nÄ± destekliyor.

DÖRDÜNCÜ DEMÄ°R YOLU PAKETÄ° NEDÄ°R?

Dördüncü demiryolu paketi, Norveç’te demir yollarÄ±nÄ± nasÄ±l iÅŸletildiÄŸine dair önemli sonuçlar doÄŸurabilecek bir dizi önlemler içeriyor. Paketin temel amacÄ±, Avrupa’daki demiryolu düzenlemelerini “uyumlaÅŸtÄ±rmak” ve “basitleÅŸtirmek” olarak açÄ±klanÄ±yor, böylece ülkelerin çift yönlü rotalarda daha kolay iÅŸ birliÄŸi yapabileceÄŸi ileri sürülüyor.

Ancak paketi eleÅŸtirenler ise AB’nin ülkelerden çok fazla güç talep ettiÄŸini düÅŸünüyor. AB demir yolu kuruluÅŸu ERA, Norveç demir yollarÄ±nÄ±n güvenliÄŸi konusunda daha fazla yetkiye sahip olacak. AyrÄ±ca Norveç’teki tüm demir yolu iÅŸletmelerinin bütün Avrupa ile, bir pazar alanÄ± olarak rekabete açÄ±k olmasÄ±nÄ± da talep ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 11:31

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