ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 08:29
FotoÄŸraf: Pixabay
Ã‡in'de maden ocaÄŸÄ±nda patlama: 22 iÅŸÃ§i mahsur
21 Ekim 2018 08:25
Ã‡in'in Åžangdong eyaletindeki bir kÃ¶mÃ¼r madeninde patlama meydana geldi. 334 iÅŸÃ§iden 22'sinin ocakta mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Çin'in doÄŸusundaki bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada 22 iÅŸçi mahsur kaldÄ±.
Çin Merkez Televizyonunun haberine göre, ülkenin doÄŸusundaki Åžangdong eyaletine baÄŸlÄ± YünçÄ±ng ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gece saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama sÄ±rasÄ±nda madende bulunan 334 iÅŸçiden 312'si tahliye edildi, 22 iÅŸçi ise ocakta mahsur kaldÄ±.
PatlamanÄ±n nedeni henüz belirlenemedi.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri madendeki havalandÄ±rma sistemlerini düzelterek, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. (Pekin/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 08:29
Kongo'da maden kazasÄ±: 34 madenci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
www.evrensel.net