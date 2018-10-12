Kongo'da maden kazasÄ±: 34 madenci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar sonrasÄ± bir altÄ±n madeninde oluÅŸan toprak kaymasÄ±nda 34 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinin Misisi kentinde bulunan bir altÄ±n madeninde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar sonrasÄ± kÄ±smi çökme meydana geldi. Toprak kaymasÄ± sonucu 34 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre yetkililer olay sÄ±rasÄ±nda maden ocaÄŸÄ±nda çok sayÄ±da madenci bulunduÄŸunu, birçok madencinin bedeninin halen 70-80 metre derinlikte gömülü olduÄŸunu belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda, küçük ölçekli pek çok altÄ±n madeni bulunuyor. Genelde yerli yoksul halkÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu madenlerde sÄ±k sÄ±k iÅŸ cinayetleri yaÅŸanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

KONGO'DA EBOLA SALGINI: 90 KÄ°ÅžÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Öte yandan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgÄ±nÄ±nda 3 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, salgÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 90'a yükseldi.

KDC SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, temmuz ayÄ± sonunda Kuzey Kivu eyaletinde baÅŸlayan salgÄ±nda görülen kanamalÄ± ateÅŸ vakasÄ± 200'e çÄ±ktÄ±. Bu kiÅŸilerden 165'inin ebola virüsü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Söz konusu 165 kiÅŸiden 3'ünün daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle, salgÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 90, virüsü kaptÄ±ktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± ise 53 oldu.

Bölgede 8 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 16 bin kiÅŸiye aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çÄ±kan ebola, AralÄ±k 2013'te BatÄ± Afrika'da yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yÄ±llarÄ±nda görülen salgÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸiye ebola virüsü bulaÅŸmÄ±ÅŸ ve 11 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 09:27

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