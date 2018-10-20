Van halkÄ±: YanÄ±tÄ± yerel seÃ§imlerde vereceÄŸiz

VanlÄ±lar, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kayaâ€™ya verilen 8 yÄ±l 3 aylÄ±k hapis cezasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ‘KCK Van Ana DavasÄ±’ kapsamÄ±nda geçtiÄŸimiz ay 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verilen ve yerine kayyÄ±m atanan Van BüyükÅŸehir Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya’ya yine hakkÄ±ndaki kimi suçlamalar nedeniyle tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Van 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce önceki gün dava duruÅŸmasÄ±nda da 8 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verilmesi Van halkÄ±nÄ±n tepkisini büyüttü. “Bekir Kaya, bu halkÄ±n iradesidir. O ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n davasÄ±na baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±z” diyen kent halkÄ±, gereken cevabÄ± yerel seçimlerde vereceklerini söyledi.

Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Fikret Duman, “Devlet sadece siyasetçi olduÄŸu için, Kürt siyaseti yürüttüÄŸü için Bekir Kaya’ya ceza veriyor. Bu cezayÄ± biz kabul etmiyoruz, bu hukuksuzluktur. YÄ±llardan beri müfettiÅŸler tek tek belediyeleri denetimden geçirdiÄŸi bir dönemde Bekir Kaya’ya 8 yÄ±l 3 ay ceza vermesi bir hukuksuzluk örneÄŸidir. Bekir Kaya gerçekten Van halkÄ±nÄ±n sevdiÄŸi bir insandÄ±r. Van halkÄ± için çaba gösteren, bu halkÄ±n siyasi anlayÄ±ÅŸÄ±ndan yetiÅŸen bir insandÄ±r. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Ömer Uçar ise, “VanlÄ±larÄ±n hepsi Bekir Kaya’yÄ± seviyor. AKP devleti bunu kaldÄ±ramadÄ±. Bu yüzden önce kayyum atadÄ±, sonra da ceza verdi. Önce 8 yÄ±l 9 ay, sonra 8 yÄ±l 3 ay ceza verdiler. Bu seçimde tüm belediyeleri alacaÄŸÄ±z. Belediye atanan bu kayyumlar her ÅŸeyi sattÄ±lar. Ama bizim baÅŸkanlar belediyenin bütçesini toparladÄ±lar diye kayyum atadÄ±lar. Bu hukuksuzluklarÄ± kabul etmiyoruz, verilen cezalar bir an önce geri çekilsin” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 16:55

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