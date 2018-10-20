DiyarbakÄ±r'da ErdoÄŸan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±: Surâ€™a giriÅŸ yasaklandÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n DiyarbakÄ±r'a geliÅŸi Ã¶ncesi Sur ilÃ§esine araÃ§ giriÅŸi yasaklandÄ±, kente polis ve asker yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±, stadÄ±n kuruyan Ã§imleri yenilendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n DiyarbakÄ±r’a geliÅŸi öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çÄ±karÄ±ldÄ±. Sur ilçesine araç giriÅŸi yasaklanÄ±rken, çevre illerden binlerce sivil polis ve asker otobüslerle kentte taÅŸÄ±ndÄ±.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi ve BüyükÅŸehir Belediyesi kayyÄ±mÄ±, Okçular VakfÄ±, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Türk Telekom tarafÄ±ndan organize edilen “DiyarbakÄ±r Gençlik Festivali” kapsamÄ±nda düzenlenecek futbol müsabakasÄ±na katÄ±lmak üzere DiyarbakÄ±r’a geliyor. ErdoÄŸan’Ä±n programÄ±na iliÅŸkin maçÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bilgi verilmedi. ErdoÄŸan’Ä±n geliÅŸi öncesi kentte güvenlik önlemleri üst düzeye çÄ±karÄ±ldÄ±. Dün akÅŸam saatlerinde merkez Sur, KayapÄ±nar, BaÄŸlar ve YeniÅŸehir ilçelerinde yüzlerce polis ve özel harekat timi, zÄ±rhlÄ± araçlar eÅŸliÄŸinde caddelerde durdurduklarÄ± araçlarda arama yaptÄ±. Kontrollerde binlerce kiÅŸinin Genel Bilgi TaramasÄ±’ndan (GBT) geçirildiÄŸi ve baskÄ±n yapÄ±lan 50’yi aÅŸkÄ±n iÅŸyerinin arandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SUR Ä°LÇESÄ°NE ARAÇ YASAÄžI

ErdoÄŸan’Ä±n kentte geliÅŸi kapsamÄ±nda yakÄ±lÄ±p yÄ±kÄ±lan Sur ilçesine dün gece saat 22.00’den itibaren araç giriÅŸi yasaklandÄ±. TrafiÄŸe kapatÄ±lan cadde ve bulvarlar nedeniyle toplu taÅŸÄ±ma dahil tüm araçlar için yeni güzergahlar belirlendi.

KENTTE BÄ°NLERCE POLÄ°S VE ASKER GETÄ°RÄ°LDÄ°

ErdoÄŸan’Ä±n kentte gelmeden önce Mardin, Urfa, ElazÄ±ÄŸ, Batman ve Bingöl’den binlerce asker ve polis, otobüslerle kente getirildi. Sivil polis ve askerlerin, DiyarbakÄ±r Stadyumu, Sur ilçesi ile kentin deÄŸiÅŸik noktalarÄ±nda konumlandÄ±rÄ±ldÄ±. Sivil polis ve askerlerin stattaki karÅŸÄ±laÅŸmada tribünlerde yer alarak Türk bayraklarÄ± sallama görevini yerine getirecekleri belirtildi.

STADIN KURUYAN ÇÄ°MLERÄ° YENÄ°LENDÄ°

DiyarbakÄ±r’da geçen mayÄ±s ayÄ±nda hizmete giren ve Amedspor ile Diyarbekirspor’un yeni sezondaki maçlarÄ±nÄ± oynayacaÄŸÄ± 33 bin kiÅŸilik yeni stadÄ±n çimleri kuruyarak kullanÄ±lamaz hale gelmiÅŸti. Çimlerin kurumasÄ± gerekçe gösterilerek Amedspor’un maçlarÄ±nÄ± statta yapmasÄ± engellenirken, çimler dün gece alelacele yenilendi. Yine kentin iÅŸlek caddelerine çiçek ekildi, bariyer ve refüjler sabaha kadar yÄ±kandÄ±, temizlendi.

BAKANLAR EÅžLÄ°K EDECEK

ErdoÄŸan’a aynÄ± zamanda damadÄ± olan Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan eÅŸlik edecek. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 10:52

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