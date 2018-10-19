Ã‡ocuk kitabÄ±nda istismar cÃ¼mleleri: HÄ±zÄ±r baygÄ±n kÄ±zÄ±n Ä±rzÄ±nÄ± lekeledi

Ã‡ocuk kitabÄ± olarak yazÄ±lan 'KeloÄŸlan Ak Ãœlke' kitabÄ±nda Ã§ocuÄŸa cinsel istismar ifadeleri yer aldÄ±.

Çocuk kitabÄ± olarak yazÄ±lan 'KeloÄŸlan Ak Ülke' kitabÄ±nda 'HÄ±zÄ±r' adÄ±nda bir karakterin masal kahramanÄ± kÄ±z çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunmasÄ±na yer verildi.

Duran YÄ±lmaz imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 'KeloÄŸlan Ak Ülke' adlÄ± çocuk kitabÄ±nda "HÄ±zÄ±r, baygÄ±n kÄ±zÄ±n üstüne, eÄŸri büÄŸrü diÅŸlerini, çarpÄ±k suratÄ±nÄ± göstere göstere, ÅŸaÅŸÄ± gözleriyle baka baka yaklaÅŸtÄ±. BaygÄ±n kÄ±zÄ±n Ä±rzÄ±nÄ± lekeledi. Sonra oturdu, kÄ±zÄ±n baÅŸ ucuna. Onun ayÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi. KÄ±z ayÄ±lÄ±nca da: 'Bunu aÄŸabeyine söylersen gebe kalÄ±rsÄ±n' diyerek birden yok oldu" dendi. Kitapta çocuk istismarÄ±na yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bu nasÄ±l bir çocuk kitabÄ±dÄ±r. Bu nasÄ±l bir üslûptur. Çoluk çocuÄŸun zihinsel geliÅŸimine nasÄ±l bir etkisi olur bunun hiç düÅŸündünüz mü? YayÄ±nevi editör hiç dikkat etmiyor mu böyle ÅŸeylere. Hep söylerim, çocuklarÄ±n okuyacaÄŸÄ± kitabÄ± ilk önce siz okuyun. pic.twitter.com/0vQxHhRuFS — Gregor Samsa (@gregorsamsamsi) 18 Ekim 2018

Kitapta istismarÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin birdenbire belirmesi, birdenbire yok olmasÄ± ve adÄ±nÄ±n HÄ±zÄ±r olmasÄ± ayrÄ±ca dikkat çekti.

Kitapta ÅŸöyle ifadeler yer aldÄ±:

AÄŸabeyi ava gittikten sonra bacÄ±sÄ± bulaÅŸÄ±klarÄ± yÄ±kadÄ±. BulaÅŸÄ±k suyunu bir yarÄ±ÄŸÄ± döktü. Masal bu ya, HÄ±zÄ±r; o pis surattÄ±, ak sakallÄ±, kocaman kafasÄ±yla bulaÅŸÄ±k suyunun döküldüÄŸü yerden çÄ±kmasÄ±n mÄ±! KÄ±z, karÅŸÄ±sÄ±nda bu pis suratlÄ± adamÄ± birden görünce bayÄ±ldÄ±! Siz, ölen birisi dirildi mi sandÄ±nÄ±z ÅŸimdi? O durmadan dirilen ÅŸey, kötülüktür. Ä°yilik, iyi insanlar tarafÄ±ndan yaratÄ±lÄ±r.

Neyse dönelim HÄ±zÄ±r'a. HÄ±zÄ±r, baygÄ±n kÄ±zÄ±n üstüne, eÄŸri büÄŸrü diÅŸlerini, çarpÄ±k suratÄ±nÄ± göstere göstere, ÅŸaÅŸÄ± gözleriyle baka baka yaklaÅŸtÄ±. BaygÄ±n kÄ±zÄ±n Ä±rzÄ±nÄ± lekeledi. Sonra oturdu, kÄ±zÄ±n baÅŸ ucuna. Onun ayÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi. KÄ±z ayÄ±lÄ±nca da: "Bunu aÄŸabeyine söylersen gebe kalÄ±rsÄ±n," diyerek birden yok oldu.

KÄ±z aÄŸabeyine olanlarÄ± söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. HÄ±zÄ±r da her gün gelerek "Seni aÄŸabeyine söylerim." diye korkutup onun koynuna giriyordu. KÄ±z, memnun deÄŸildi, ama yapabileceÄŸi bir ÅŸey de yoktu. Bir gün HÄ±zÄ±r dedi ki: "ArtÄ±k sen benim karÄ±m oldun. KarnÄ±nda bir erkek çocuÄŸu var. YakÄ±nda doÄŸacak. O doÄŸunca aÄŸabeyinin avdan döndüÄŸü yola bÄ±rakacaksÄ±n. Avdan gelirken çocuÄŸu bulacak, kucaklayÄ±p getirecek. "BacÄ±m; al bu çocuÄŸu, bir ninni söyle, ak sütün aksÄ±n; emdir, büyütelim. Ä°kiyken üç olalÄ±m, diyecek. Ä°ÅŸte o zaman sen 'Götürrrr! Ä°stemem' diyeceksin. (HABER MERKEZÄ°)