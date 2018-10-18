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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 23:42
FotoÄŸraf: mehmetalierbil/Instagram
Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu
18 Ekim 2018 23:32
DÃ¼ÅŸerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, ameliyat edildi. ÃœnlÃ¼ ÅŸovmenin kaburgasÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirtildi.
Ünlü ÅŸovmen Mehmet Ali Erbil'in ameliyat olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
Evinde banyoda düÅŸerek yaralanan ve göÄŸüs boÅŸluÄŸunda kan biriken Erbil, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ameliyat edildi. Maslak'taki özel bir hastanede tedavisi süren ünlü ÅŸovmenin kaburgasÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirtildi.
Hastanede müÅŸahede altÄ±nda tutulan Mehmet Ali Erbil'in yanÄ±nda, aÄŸabeyi Mustafa Erbil ile kÄ±zlarÄ± Sezin ile Yasmin'in olduÄŸu öÄŸrenildi.(Ä°stanbul/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 23:42
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