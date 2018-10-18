Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu

FotoÄŸraf: mehmetalierbil/Instagram

Mehmet Ali Erbil ameliyat oldu

    • 18 Ekim 2018 23:32

    DÃ¼ÅŸerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, ameliyat edildi. ÃœnlÃ¼ ÅŸovmenin kaburgasÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirtildi.

    Ünlü ÅŸovmen Mehmet Ali Erbil'in ameliyat olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

    Evinde banyoda düÅŸerek yaralanan ve göÄŸüs boÅŸluÄŸunda kan biriken Erbil, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ameliyat edildi. Maslak'taki özel bir hastanede tedavisi süren ünlü ÅŸovmenin kaburgasÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirtildi.

    Hastanede müÅŸahede altÄ±nda tutulan Mehmet Ali Erbil'in yanÄ±nda, aÄŸabeyi Mustafa Erbil ile kÄ±zlarÄ± Sezin ile Yasmin'in olduÄŸu öÄŸrenildi.(Ä°stanbul/DHA)

    Simge BarankoÄŸlu, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberini yalanladÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 23:42
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