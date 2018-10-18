Simge BarankoÄŸlu, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberini yalanladÄ±

'Korktun mu' videolarÄ± ile Ã¼nlenen Simge BarankoÄŸlu, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesinde yaÅŸayan sosyal medya fenomeni Simge BarankoÄŸlu (23), elektronik sigara reklamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ÇektiÄŸi kÄ±sa videolarÄ± tüm Türkiye'ye yayÄ±lan ve 'Korktun mu?' akÄ±mÄ±nÄ± baÅŸlatan BarankoÄŸlu, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarla ilgili gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±. BarankoÄŸlu, herhangi bir soruÅŸturma geçirmediÄŸini ve bu iddialarÄ± ortaya atanlar hakkÄ±nda yasal yollara baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"HakkÄ±mda hiçbir dayanaÄŸÄ± olmayan iddialarla ulusal basÄ±nda ve sosyal medya hesaplarÄ±nda satÄ±ÅŸÄ± yasak olan elektronik sigaralarÄ±n reklamÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m haberleri çÄ±ktÄ±. 2 gündür bu iddialar basÄ±nda ve sosyal medyada dolaÅŸÄ±yor. Elektronik sigara reklamcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, ilgili hiçbir ÅŸekilde soruÅŸturma geçirmedim. SoruÅŸturma geçirmediÄŸim gibi tutuklanmam da söz konusu deÄŸil. Bu tür asÄ±lsÄ±z haberleri yapan kiÅŸiler hakkÄ±nda yasal yollara baÅŸvuracaÄŸÄ±m. Ben de bu haberleri Azerbaycan TV kanalÄ±nda çÄ±kan bir haberden öÄŸrendim." (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 23:25

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