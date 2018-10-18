Anket: CHP'liler Ä°stanbul iÃ§in Muharrem Ä°nce'yi istiyor

CHP Ã¼yeleri Ä°stanbul iÃ§in Muharrem Ä°nceâ€™yi gÃ¶rmek isterken ikinci sÄ±rada Atkut ErdoÄŸdu, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada GÃ¼rsel Tekin ismi yer aldÄ±.

CHP’nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için CHP üyelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada aday olmasÄ± istenen isimler arasÄ±nda 24 Haziran’da CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce birinci sÄ±rada yer aldÄ±. CHP üyeleri Ä°nce’nin ardÄ±ndan en çok CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu’yu aday olarak görmek isterken üçüncü sÄ±rada CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin geldi.

Cumhuriyet’ten Mahmut LÄ±calÄ±’nÄ±n haberine göre; Motto AraÅŸtÄ±rma ve Bulgu AraÅŸtÄ±rma tarafÄ±ndan yapÄ±lan “ Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± CHP AdaylÄ±ÄŸÄ± AraÅŸtÄ±rmasÄ±” adlÄ± çalÄ±ÅŸmada, Ä°stanbul’daki CHP üyelerine hangi ismi Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± olarak görmek istedikleri soruldu. AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda Ä°stanbul CHP üyeleri ilçelere göre üye sayÄ±sÄ±na göre kotalara ayrÄ±larak telefonla arandÄ±. AraÅŸtÄ±rma Ä°stanbul’da 39 ilçeden toplam 1262 CHP üyesinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi.

6 Ä°SÄ°M TEK TEK SORULDU

AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda Ä°stanbul BüyüÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için ismi kulislerde konuÅŸulan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, CHP Ä°stanbulMilletvekili Gürsel Tekin, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici ve 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin isimleri soruldu.

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na göre Ä°stanbul genelinde CHP üyelerinin yüzde 56’sÄ±nÄ±n evet dediÄŸi Muharrem Ä°nce birinci sÄ±rada gelirken, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu’nun adaylÄ±ÄŸÄ±na yüzde 47 oranÄ±yla evet denilerek ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP üyelerinin yüzde 40’Ä±nÄ±n aday olarak görmek istediÄŸi isim olarak üçüncü sÄ±rada geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici yüzde 37 oranÄ±yla dördüncü sÄ±rayÄ± paylaÅŸÄ±rken, CHPÄ°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu ise yüzde 29 oranÄ±yla beÅŸinci sÄ±rada CHP üyelerinin aday olarak görmek istediÄŸi isim oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 13:56

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