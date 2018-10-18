Ä°zmirâ€™deki raylÄ± ulaÅŸÄ±m aracÄ± Ä°ZBAN'da bir kez daha greve doÄŸru

Ä°zmirâ€™in kent iÃ§i raylÄ± ulaÅŸÄ±m aracÄ± Ä°ZBANâ€™da Ã§alÄ±ÅŸanlara enflasyon altÄ± zam yapÄ±ldÄ±. UzlaÅŸma olmadÄ±, grev yolu gÃ¶rÃ¼ndÃ¼.Â

Metehan UD

Ä°zmir

Demiryol Ä°ÅŸ ile Ä°ZBAN arasÄ±ndaki son toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinde de enflasyon altÄ± zam oranÄ± verilince bir kez daha anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±. Arabulucu süreci de sonlanÄ±rken önümüzdeki günlerde grev süreci baÅŸlatÄ±lacak.

Ä°zmir'de kent içi ulaÅŸÄ±mÄ±n ana hatlarÄ±ndan olan TCDD ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin ortak ÅŸirketi Ä°ZBAN AÅž ile Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda süren toplu sözleme görüÅŸmeleri yine sonuçsuz kaldÄ±. Dün yapÄ±lan oturumda bir kez daha taraflar anlaÅŸamadÄ±.

Ä°ZBAN'da, makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, giÅŸe çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere toplamda 342 iÅŸçiyi yakÄ±ndan ilgilendiren TÄ°S görüÅŸmelerinde ÅŸimdiye kadar 63 maddelik taslaÄŸÄ±n iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan önemli olan 24 maddesinde uzlaÅŸÄ±ya varÄ±lamadÄ±. Demiryol Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n yüzde 27'lÄ±k zam talebine karÅŸÄ± Ä°ZBAN bürokratlarÄ± ise ilk yÄ±l için enflasyonun altÄ±nda 12-16 arasÄ±nda, ikinci yÄ±l ise enflasyon oranÄ±nda önerisinde bulundular.

SÜRÜÅž VE VARÄ°YA TAZMÄ°NATI

Sendika 112 günlük ikramiye talep ederken Ä°ZBAN bürokratlarÄ± 85 günlük ikramiyeyi ilk yÄ±l için 90 ikinci yÄ±l için 95 gün ikramiye önerdiler. Sosyal haklar için yüzde 34 önerisi geldi. Sendika ayrÄ±ca sürüÅŸ ve vardiya tazminatlarÄ± da talep ediyor ama bu talep de kabul görmedi. Sendika uyuÅŸmazlÄ±k tutanaÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra 6 gün içinde grev kararÄ±nÄ± alarak 60 günlük grev sürecini baÅŸlatacak.

'ENFLASYONA YENÄ°K DÜÅžMEMÄ°Z DEMEK'

Evrensel'e açÄ±klamada Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz bu oranlara imza atmalarÄ±nÄ±n beklenmemesini istedi. "Son zammÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bu yana enflasyondan kaynaklÄ± yaklaÅŸÄ±k 9'luk maaÅŸ kaybÄ±mÄ±z var. Bu teklif enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda yenik düÅŸmemiz demektir. Bu zam teklifi ile birlikte en düÅŸük iÅŸçi maaÅŸÄ± ikramiyeler dahil 2 bin 300 civarÄ±nda olacak. Ä°stediÄŸimiz zam, ikramiye ve tazminat taleplerimizi almadan masada bitme ihtimali yok. Biz Ä°zmirliye herhangi bir sorun yaÅŸatmak derdinde deÄŸiliz ama ekmeÄŸimizi büyütmek için de herhangi bir mücadeleden kaçacak durumda deÄŸiliz. Görünen o ki sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreç önümüzde duruyor. Biz diÄŸer belediye ve kamu kurumlarÄ±ndaki olan ÅŸartlara yakÄ±n bir talebimiz var" dedi.

GÜNDE 500 BÄ°N Ä°NSAN TAÅžINIYOR

Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ±, AliaÄŸa-Selçuk arasÄ±ndaki banliyö hattÄ±nda, ülkenin havalimanÄ± baÄŸlantÄ±lÄ±, en büyük kent içi raylÄ± toplu taÅŸÄ±ma sisteminde hizmet üretiyor. TorbalÄ±-Selçuk hattÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaÅŸan Ä°ZBAN'da günde 500 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nÄ±yor. Bir önceki TÄ°S görüÅŸmelerinde de yüzde 11'lik zam teklifi üzerine anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ ve sendika 8 KasÄ±m 2016'da greve çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 8 günlük grev sonucunda iÅŸçilerin talepleri kademeli olarak kabul edildi.

Ä°ZBAN'da Ã§alÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸÃ§iye kadro yok

Ä°ZBAN'da bakiyesi yetmeyen Ã¶ÄŸrenci telden atladÄ±, tren Ã§arptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 13:01

www.evrensel.net