UzunkÃ¶prÃ¼, Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girmeye hazÄ±rlanÄ±yor

UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'nde olan tarihi UzunkÃ¶prÃ¼, Guinness ve UNESCO yolunda.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1443 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ve bu yÄ±l fotoÄŸrafÄ±yla Avrupa PostalarÄ±'nca 'AltÄ±n Pul' ödülüne layÄ±k görülen taÅŸ köprü, Guinness Rekorlar KitabÄ± ve UNESCO yolunda.

Edirne'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde, 1443 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen, 1306 metre uzunluÄŸundaki tarihi taÅŸ köprü UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± Geçici Listesi'nde yer alÄ±yor.

FotoÄŸraf: Engin Özmen-Ali Can Zeray

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Uzunköprü Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°ÅŸbilen, tarihi taÅŸ köprünün, UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± Geçici Listesi'nde olduÄŸunu ve gerçek listeye alÄ±nmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdürüldüÄŸünü söyledi. Ä°ÅŸbilen, aynÄ± zamanda 1306 metre uzunluÄŸundaki köprünün Guinness Rekorlar KitabÄ±'na alÄ±nmasÄ± için de çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸünü belirtti.

FotoÄŸraf: Engin Özmen-Ali Can Zeray

Öte yandan tarihi taÅŸ köprünün, simsiyah akan Ergene Nehri'nin üzerine kurulu olduÄŸunu belirten BaÅŸkan Ä°ÅŸbilen, nehrin zehir saçmaya devam ettiÄŸini ve temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 12:01

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