MeriÃ§ deresi fabrika atÄ±klarÄ±yla kirletiliyor

MeriÃ§ Deresi fabrika atÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden beyaz akÄ±yor. Dere suyuyla tarlalarÄ±nÄ± sulayan kÃ¶ylÃ¼ler yetkililerin kirliliÄŸi dikkate almamasÄ±na tepkili.

Trakya'da kirliliÄŸi ile gündemin ilk sÄ±rasÄ±nda bulunan Ergene Nehri'nin ardÄ±ndan bölgedeki küçük dereler de kirlenmeye baÅŸladÄ±. Edirne'nin Meriç ilçesinde döküldüÄŸü Meriç Nehri ile aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan dere, fabrika atÄ±klarÄ± nedeniyle beyaz akÄ±yor. Üreticilerin tarlalarÄ±nÄ± suladÄ±ÄŸÄ± 6 kilometre uzunluÄŸundaki derenin kirletilmesine köylüler tepki gösterdi.

FotoÄŸraf: Ali Can Zeray/DHA

TekirdaÄŸ'Ä±n Çerkezköy ilçesinde Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'nin 'kÄ±rmÄ±zÄ±' akmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Marmara EreÄŸlisi ilçesindeki Kamara Deresi de kirlenerek kÄ±zÄ±l renge bürünüp, Marmara Denizi'ne dökülüyor. Meriç Nehri'ne dökülen Meriç Deresi'nin de fabrika atÄ±klarÄ±yla kirlenip beyaz köpükler içinde akmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± görüldü.

'DERE FABRÄ°KA ATIKLARI NEDENÄ°YLE BEYAZ AKIYOR'

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Meriç ilçe merkezinden doÄŸan ve 6 kilometrelik uzunluÄŸu ile binlerce dekar ekili arazinin sulanmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±p, Meriç Nehri'ne dökülen derenin kirlenmesine köylüler tepki gösterdi.

FotoÄŸraf: Ali Can Zeray/DHA

Derenin fabrikalarÄ±n olduÄŸu bölüme kadar temiz aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Küçük DoÄŸanca Mahallesi MuhtarÄ± Ä°smail Ä°ÅŸözü, "Ergene Nehri'nden sonra binlerce dekar ekili arazilerimizi sulayan ve 5-6 kilometre sonra Meriç Nehri'ne baÄŸlanan Meriç deremiz, fabrika atÄ±klarÄ± nedeniyle beyaz renkte akÄ±yor. Bu dere haftada 2-3 gün bu renkte, zehir akÄ±yor. Ve bu renk çevreye kokuyla birlikte büyük zarar veriyor. Bu derede 15-20 yÄ±l önce balÄ±k tutup yiyorduk. Åžu an sivrisinek bile yaÅŸamÄ±yor. Bunu yetkililerimiz görmesini ve çare bulmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi. Ä°ÅŸözü, Edirne Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvurduklarÄ±nÄ±, sudan numune alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak fabrikalara hala bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

FotoÄŸraf: Ali Can Zeray/DHA

'MÜRACAATLARIMIZA RAÄžMEN BÄ°R SONUÇ ALAMADIK'

Köylülerden Veli Demir, fabrikalarÄ±n kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derelerinin kirlendiÄŸini belirterek, "1993 yÄ±lÄ±na kadar bu deremizde temiz su akÄ±ÅŸÄ± vardÄ±. Bu dereden akan sudan sebze yetiÅŸtirerek bahçecilik yapÄ±yorduk. Maalesef bu fabrikalarÄ±n burada kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dereye akÄ±tÄ±lan pis sularla oksitlenme meydana gelmesinden dolayÄ± bahçeciliÄŸi tamamen bÄ±raktÄ±k. Åžu anda da deremiz gri renk ÅŸeklinde akÄ±yor. Özelikle yaz aylarÄ±nda burnunuzu tÄ±kamadan burada bulunamÄ±yorsunuz. Tüm kurumlara müracaat etmememize raÄŸmen bir sonuç alamadÄ±k. AyrÄ±ca Ergene Nehri de ortada, zehir akÄ±yor. Bir tarafta Ergene bir tarafÄ±mÄ±zda Meriç Nehri kirletilmeye devam ediyor. Biz bu suyla sulamaya devam edersek yediÄŸimiz gÄ±dalarda saÄŸlÄ±klÄ± olmayacak" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:21

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