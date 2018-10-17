3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in tiyatro oyunu

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu, tutuklu bulunan 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçileri ve sendika yöneticileriyle dayanÄ±ÅŸmak için "Üç maymun" adlÄ± tiyatro oyununu sergiledi.

Tutuklu inÅŸaat iÅŸçileri ve sendika yöneticileriyle dayanÄ±ÅŸmak için AtaÅŸehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, DÄ°SK Tiyatro Ä°ÅŸçileri'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Üç Maymun” adlÄ± oyun gösterildi.

Ä°lginin yoÄŸun olduÄŸu oyunun ardÄ±ndan 3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu adÄ±na Prof. Dr. Beyza Üstün söz aldÄ±. Üstün, “Bizim umudumuzu, dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yükselttikleri için, kapitalizmin ve faÅŸizmin birlikte büyüttüÄŸü bu çarklarÄ±-zincirleri 3. havalimanÄ±nÄ±n o alanÄ±nda kÄ±rdÄ±klarÄ± için, en büyük teÅŸekkür, en büyük ÅŸükran bütün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nadÄ±r. TeÅŸekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikte tutuklu inÅŸaat iÅŸçileri ve sendika yöneticilerinin mesajÄ± da okundu. Mesajda “Ä°nsanca çalÄ±ÅŸma ve insanca yaÅŸama taleplerini savunduÄŸumuz ve bu taleplerin yerine getirilmesi için elimizden gelen çabayÄ± harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için tutuklanarak cezaevine konulduk. YaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r Silivri Cezaevinde bulunmaktayÄ±z. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± tarihi, bizlere baskÄ±nÄ±n ve sömürünün olduÄŸu yerde buna karÅŸÄ± direnenlerin de olduÄŸunu defalarca göstermiÅŸtir. Tüm dostlarÄ±mÄ±zÄ± sÄ±msÄ±kÄ± kucaklÄ±yoruz. Moralimiz ise hiç olmadÄ±ÄŸÄ±ndan daha yüksek!” ifadeleri yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:49

www.evrensel.net