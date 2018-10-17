Ä°zmir KÃ¶rfez GeÃ§iÅŸ Projesinin iptali iÃ§in aÃ§Ä±lan dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Ä°zmir KÃ¶rfez GeÃ§iÅŸ Projesi'ne karÅŸÄ± Ã§evre ve meslek Ã¶rgÃ¼tleri ile yurttaÅŸlarÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Metehan UD

Ä°zmir

BilirkiÅŸi raporlarÄ± doÄŸrultusunda yürütmeyi durdurma kararÄ± verilen Ä°zmir Körfez GeçiÅŸ Projesi'ne karÅŸÄ± açÄ±lan kritik sürece girildi. DavanÄ±n bugün görülen duruÅŸmasÄ±nda çevre ve meslek örgütleri projenin hem doÄŸa hem de kent kültürüne vereceÄŸi zararlara dikkat çekerek iptalini istediler. Mahkemenin vereceÄŸi karar beklenecek.

AKP'nin yerel seçim bildirgesinde yer alan Ä°zmir Körfez GeçiÅŸ Projesi'ne karÅŸÄ± EGEÇEP, TMMOB, DoÄŸa DerneÄŸi ve 85 yurttaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lan dava görüldü. Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruÅŸma salonunda görülen davada projenin Ä°zmir Körfezi'ne vereceÄŸi zararlar dile getirilerek verilen ÇED olumlu kararÄ±nÄ±n iptal edilmesi istendi. Ä°zmir 3. Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan görülen duruÅŸmaya avukatlar dÄ±ÅŸÄ±nda, EGEÇEP, TMMOB'a baÄŸlÄ± odalarÄ±n yöneticileri, yurttaÅŸlar, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü bürokratlarÄ± ve davaya bakanlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda müdahil olan Ä°nciraltÄ± 2. Nesil Platformu da katÄ±ldÄ±.

EGEÇEP AvukatÄ± Arif Ali CangÄ±, Körfez GeçiÅŸ Projesi'nin Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin Körfezi Rehabilite etme projesi ile çeliÅŸtiÄŸini dile getirdi. Ä°zmir'in yaÅŸanabilir bir kent olmasÄ± ve kimliÄŸini devam ettirebilmesi için Gediz DeltasÄ± ile Ä°zmir Körfezinin korunmasÄ± gerektiÄŸini de ekleyen CangÄ± projenin Ä°zmir'i Ä°stanbulluÅŸtÄ±rma projesinin bir parçasÄ± olduÄŸunu da ifade etti. Aksi durumda kentin yaÅŸanmaz hale geleceÄŸini de vurgulayan CangÄ± kamu yararÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Özlem Åženyol da söz konusu Körfez GeçiÅŸ Projesinin, Ä°zmir-Manisa 100 binlik Çevre Düzeni PlanlarÄ±'nda ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin 2030 yÄ±lÄ± için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ulaÅŸÄ±m master planlarÄ±nda yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve kent açÄ±sÄ±ndan ihtiyaç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DavacÄ±lar arasÄ±nda yer alan Jeofizik Mühendisi Erhan Ä°çöz de, projede 50 metreden daha fazla sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini vererek "Deprem bölgesi olan Ä°zmir'de 6 ÅŸiddetinden daha fazla bir depremde ne olacaÄŸÄ± planlanmamÄ±ÅŸ. Gerçek anlamda bir taÅŸÄ±ma için 150 metre derinlere kadar inilmeli" dedi. Ä°çöz, köprü ayaklarÄ±nÄ±n bulunacaklarÄ± alanda arkeolojik açÄ±dan inceleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini verdi.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü'nün avukatlarÄ± ve bürokratlarÄ± ÇED dosyasÄ±nÄ±n usüle uygun olduÄŸunu ve geçeceÄŸi bölgelere zarar vermeyeceÄŸini ileri sürdüler. BilirkiÅŸi raporuna da karÅŸÄ± çÄ±kan taraf ek bilirkiÅŸi incelemesi ve davanÄ±n reddedilmesi gerektiÄŸini de talep ettiler.

Mahkeme kararÄ±nÄ± önümüzdeki günlerde açÄ±klayacak.

KÖRFEZ GEÇÄ°Åž PROJESÄ° NEDÄ°R?

Ä°zmir Körfez GeçiÅŸi Projesi, 2014 tarihli mahalli idareler seçimlerinde AKP'nin Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± olan, dönemin UlaÅŸtÄ±rma, HaberleÅŸme ve Denizcilik BakanÄ±, ÅŸimdi ise meclis baÅŸkanÄ± olarak görev yapan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m‘Ä±n seçim bildirgesinde yer alan 1.414 projenin birinci sÄ±rasÄ±nda “Körfez’in AltÄ±n GerdanlÄ±ÄŸÄ±” adÄ±yla yer almÄ±ÅŸtÄ±. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Mart 2017’de körfezi kuzeyde Çevre Otoyolu ÇiÄŸli baÄŸlantÄ±sÄ± ile güneyde Ä°nciraltÄ±'nÄ± baÄŸlamasÄ± planlanan Ä°zmir Körfez GeçiÅŸ Projesi’nin çevresel etki deÄŸerlendirme (ÇED) olumlu raporunu onayladÄ±. Kuzeyde Ä°zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin batÄ± yakasÄ±ndaki Ä°zmir Çevre Yolu’nun SasalÄ± kavÅŸaÄŸÄ±ndan baÅŸlayan Ä°zmir Körfez GeçiÅŸi Projesi, güneyde ÇeÅŸme Otoyolu ile birleÅŸtiÄŸi kavÅŸakta sonlanmasÄ± hedeflenmiÅŸti. Proje 12 km otoyol, 16 km raylÄ± sistem tramvay olarak öngörülmekte bu kapsamda kuzeyde 4.2 km ayaklar üzerinde köprü ( körfez tarama kanalÄ± üzerinde 200 mt kadar asma köprü ÅŸeklinde), 800 mt bir yapay ada ve 1.8 km. batÄ±rma tüp tünel yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yordu.

FLAMÄ°NGOLARIN YAÅžAM ALANLARI TEHLÄ°KEDE

Projenin kuzey ayaÄŸÄ±nda yer alan Gediz DeltasÄ±, flamingolar baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da kuÅŸ türünün dünyadaki en önemli yaÅŸama alanlarÄ±ndan biri. Türkiye’deki 14 uluslararasÄ± öneme sahip Ramsar AlanÄ±’ndan biri olan Gediz DeltasÄ±, aynÄ± zamanda DoÄŸal Sit AlanÄ± olarak korunuyor. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kÄ±yÄ± sulak alanlarÄ±ndan biri ve 40 binden çok flamingonun yuvasÄ± olan Ä°zmir’in Gediz DeltasÄ±, UNESCO’nun Dünya DoÄŸa MirasÄ± ile ilgili dört kriterinin tamamÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu nedenle alÄ±nan karar, dünya doÄŸa koruma içtihadÄ± açÄ±sÄ±ndan tarihi önem taÅŸÄ±yor.

MAHKEME YÜRÜTMEYÄ° DURDURMA KARARI VERDÄ°

Projeye karÅŸÄ± açÄ±lan davada atanan 11 bilirkiÅŸi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporla ÇED dosyasÄ±nda projenin Körfezi ekosistemine yapacaÄŸÄ± etkilere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerin yetersiz olduÄŸuna karar verdi. Rapor doÄŸrultusunda Ä°zmir 3. Ä°dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi. BilirkiÅŸi raporlarÄ±nda " projenin koruma alanlarÄ± ve Gediz DeltasÄ± sulak alanÄ± üzerinde oluÅŸturabileceÄŸi olumsuz etkilerin yeterince incelenmediÄŸi, Ä°zmir Körfezi GeçiÅŸi Projesinin il ya da bölge düzeyinde bir planÄ±n stratejisi olarak üretilmemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle planlama ilke ve esaslarÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±" ifadeleri yer alÄ±yordu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 13:11

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