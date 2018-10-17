Macaristan toplumsal cinsiyetle ilgili akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yasakladÄ±

Macaristanâ€™da saÄŸcÄ± Orban hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼niversitelerde toplumsal cinsiyetle ilgili akademik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yasakladÄ±.

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban imzalÄ± bir kararname ile üniversitelerde toplumsal cinsiyetle ilgili akademik çalÄ±ÅŸmalar yasaklandÄ±. Euronews’un haberine göre, Cumartesi gününden itibaren yürürlüÄŸe giren kararname, üniversitelerde cinsiyet ile ilgili akademik çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor.

Kararname ayrÄ±ca halihazÄ±rda bu alanlarda doktora, master ya da lisans eÄŸitimi alan öÄŸrenciler mezun oluncaya kadar eÄŸitimlerine devam etmesini ancak yeni öÄŸrenci alÄ±mÄ± yasaklanÄ±yor. Bu bölümlere mali destek de saÄŸlanmayacak.

‘AKADEMÄ°K ÖZGÜRLÜÄžÜN Ä°HLALÄ°’

Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros tarafÄ±ndan finanse edilen Orta Avrupa Üniversitesi’nden (CEU) yapÄ±lan açÄ±klamada, “Karar, akademik özgürlüÄŸe ve üniversitelerin özerkliÄŸine yönelik büyük bir ihlaldir” denildi.

Ülkede cinsiyet eÅŸitliÄŸiyle ilgili programlara kendi bünyesinde yer veren iki üniversiteden biri olan CEU’nin açÄ±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, “ProgramÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Macar akademik toplumuna ve demokrat düÅŸünceli kamu politikasÄ± adÄ±na önemli bir kayÄ±p” ifadeleri yer aldÄ±.

ÇALIÅžMA YAPANLAR HEDEF GÖSTERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Akademik çevrelerce sert ifadelerle eleÅŸtirilen karar, saÄŸcÄ± Orban hükümetinin hem siyasi muhaliflerine hem üniversitelerin akademik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± olarak görülüyor.

BaÅŸbakan Orban, izlediÄŸi sert politikalar ve popülist söylemlerle AB içerisindeki göçmen karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n desteÄŸini arkasÄ±na almÄ±ÅŸ durumda.

Haziran ayÄ±nda Orban’Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin sahibi olduÄŸu bir dergi, Macar Bilimler Akademisi’ndeki “eÅŸcinsel haklarÄ± ve toplumsal cinsiyet bilimi” üzerine çalÄ±ÅŸmalar yapan araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n listesini yayÄ±nlamÄ±ÅŸ ve bu kiÅŸileri dolaylÄ± olarak hedef göstermiÅŸti.

Yine Orban’Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Zsolt Semjen, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Toplumsal cinsiyet çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n üniversitelerde bir iÅŸi yok. Çünkü bu bir bilim dalÄ± deÄŸil bir ideoloji” ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 12:03

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