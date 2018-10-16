ErdoÄŸan, 'Tayyipler Alemi' pankartÄ± aÃ§an ODTÃœ'lÃ¼lerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde 'Tayyipler Alemi' pankartÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± iÃ§in tutuklanan Ã¶ÄŸrencilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Alemi” karikatürünün yer aldÄ±ÄŸÄ± pankartÄ± açtÄ±klarÄ± için tutuklanan öÄŸrencilerle Saray'da görüÅŸtü. GörüÅŸme, ErdoÄŸan’Ä±n öÄŸrencilere geçtiÄŸimiz günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± çay daveti üzerine gerçekleÅŸti.

Milliyet gazetesinden KÄ±vanç El’in haberine göre, karikatürü içeren pankartÄ± açtÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±nan öÄŸrenciler, daveti kabul ederek bugün BeÅŸtepe’ye gitti.

YaklaÅŸÄ±k 45 dakika süren görüÅŸmede, ErdoÄŸan’Ä±n, gözaltÄ±lardan rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸuna atÄ±fta bulunan sözler söylediÄŸi öne sürüldü.

ÇELÄ°K: DAVA GERÄ° ÇEKÄ°LECEK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "ODTÜ'lü öÄŸrencilere karÅŸÄ± açÄ±lan dava, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan geri çekilecektir" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

NE OLMUÅžTU?

6 Temmuz'da gerçekleÅŸen ODTÜ mezuniyet töreninde töreninde "Tayyipler Alemi" karikatürünü içeren pankartÄ± taÅŸÄ±yan 3 öÄŸrenci, 7 Temmuz günü "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 8 Temmuz'da ise 1'i pankartÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± baskÄ± evinin çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere 2 kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BaskÄ± evi çalÄ±ÅŸanÄ± serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 4 öÄŸrenci tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Tutuklanan öÄŸrenciler hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret"ten dava açÄ±ldÄ±.

ÖÄŸrencilere destek için karikatürü Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda da “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret” suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ODTÃœ'de pankarttan tutuklanan Ã¶ÄŸrencilere hakaretten dava aÃ§Ä±ldÄ±

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 20:40

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