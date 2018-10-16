Gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz tahliye edilmedi

Gizli tanÄ±k ifadesiyle 16 aydÄ±r tutuklu olan gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz'Ä±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼, YÄ±lmaz tahliye edilmedi.

Deniz TEKÄ°N

Bitlis

Gazetecilik faaliyetleri suçlama konusu yapÄ±larak tutuklanan gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz yaklaÅŸÄ±k 16 ay sonra ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. YÄ±lmaz, savunmasÄ±nda “iddianamede suçlama konusu yapÄ±lan 14 basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve yürüyüÅŸe bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda boynumda fotograf makinesi, elimde kamera ve cebimde de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m belediyenin basÄ±n kartÄ± vardÄ±. Orada gazeticilik yaptÄ±m” dedi. Mahkeme, YÄ±lmaz’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Bitlis Belediyesi BasÄ±n Biriminde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde, haber takibini yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve yürüyüÅŸlere katÄ±lmak, sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸÄ±mlarda bulunmak ve aleyindeki tanÄ±k ifadeleri gerekçe gösterilerek 17 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanarak hakkÄ±nda “örgüt üyesi olmak” ve 2 defa “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 9,5 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapsi istenen tutuklu gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. Bitlis 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmaya, ElazÄ±ÄŸ 2 Nolu Yüksek Güvenlik Cezaevi’nde tutuklu olan gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi’nde (SEGBÄ°S) üzerinden katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya, Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸma DerneÄŸi (MLSA) avukatlarÄ±ndan ve YÄ±lmaz’Ä±n avukatÄ± Zelal Pelin DoÄŸan ile birlikte 2 avukat daha katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya, YÄ±lmaz’Ä±n ailesi de izleyici olarak katÄ±ldÄ±.

MAHKEME BAÅžKANI: HANGÄ° FOTOÄžRAFLARI ÇEKTÄ°N?

Mahkeme BaÅŸkanÄ±n mesleÄŸinin ne olduÄŸunu ÅŸeklindeki sorusuna YÄ±lmaz “Benim mesleÄŸim gazeteciliktir. Ben Bitlis Belediyesine bünyesinde gazetecilik yaptÄ±m. 2013 yÄ±lÄ±ndan Bitlis Belediyesi’nden ihraç edildiÄŸim 2017 yÄ±lÄ±na kadar bu mesleÄŸi yaptÄ±m. HakkÄ±mda iddialarÄ± ve aleyhimdeki tanÄ±k ifadelerini kabul etmiyorum. Bunlar gerçekdÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ben herhangi bir örgüte üye deÄŸilim ve herhangi bir yardÄ±mda bulunmadÄ±m. Ben gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±m sürede herhangi bir örgüt üyesiyle görüÅŸmedim” dedi. Bu sÄ±rada araya giren mahkeme baÅŸkanÄ± YÄ±lmaz’a PKK üyelerinin defnedildiÄŸi Ölek MezarlÄ±ÄŸÄ±na gidip gitmediÄŸini sordu. YÄ±lmaz, ise Bitlis Belediyesi’nin basÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu için cenaze defni için mezarlÄ±ÄŸna giden belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±nÄ± takip etmek, fotograf ve görüntülerini çekmek amacÄ±yla mezarlÄ±ÄŸa gittiÄŸini söyledi. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n “Orada hangi fotograflarÄ± çektin? Belediye baÅŸkanlarÄ± mezarlÄ±kta ne yapÄ±yordu ?” ÅŸeklindeki sorularÄ±na YÄ±lmaz, “Orada cenaze defnine katÄ±ldÄ±lar. Ben de gazeteci olmam nedeniyle fotograflarÄ±nÄ± çektim” cevabÄ±nÄ± verdi.

MLSA avukatlarÄ±ndan Zelal Pelin DoÄŸan DoÄŸan ise, 1 yÄ±ldan uzun süre tutuklu olan müvekkilinin ifadesinin SEGBÄ°S üzerinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n yüzyüzelik ve adil yargÄ±lanma ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dikkat çekti. Müvekkilinin gazetecilik mesleÄŸinin gereÄŸi olarak takip ettiÄŸi basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve yürüyüÅŸler nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DoÄŸan, iddianamede YÄ±lmaz’a yöneltilen suçlamalarÄ±n tamamÄ±nÄ±n YÄ±lmaz’Ä±n gazetecilik faaliyetleri olduÄŸunu ancak iddianamede YÄ±lmaz’Ä±n gazetecilik faaliyetinde bulunduÄŸuna deÄŸinilmediÄŸini vurguladÄ±.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±na açÄ±klayan mahkeme heyeti, ifadesi alÄ±nmayan gizli tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinin alÄ±nmasÄ±, YÄ±lmaz’Ä±n 7 Åžubat 2014 tarihinde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda pankart tututup tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi için fotograflarÄ±nÄ±n çekilerek bu rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ± için Adli TÄ±p Kurumu Fizik Ä°htisas Dairesine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, suçun vasfÄ± mahiyeti, mevcut delil durumu, adli kontrol tebbirlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, YÄ±lmaz’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Mahkeme, dava dosyasÄ±ndaki eksiklerin tamamlanmasÄ± için davayÄ± 11 AralÄ±k’a erteledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 18:23

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