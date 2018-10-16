Fabrika işçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ Çorlu’da bir fabrika işçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fabrika işçisi S.K., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri fabrikada işçi olarak çalışan S.K.’nin sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini iddia etti.

Savcılık talimatıyla Reşadiye Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan S.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.K. çıkarıldığı mahkemece 'hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:49

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