Ä°zmir'de 17-25 AralÄ±k eylemine 4 yÄ±l sonra dava

Ä°zmir'de 17 -25 AralÄ±k operasyonlarÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan 'hÃ¼kÃ¼met istifa' eylemine yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l sonra dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'de 17 -25 AralÄ±k OperasyonlarÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±lan 'hükümet istifa' eylemine yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l sonra dava açÄ±ldÄ±. Dava açÄ±lanlar arasÄ±nda eylemleri takip eden muhabirimiz Eda AktaÅŸ da bulunuyor. SoruÅŸturmayÄ± yürüten dönemin emniyet müdürü ise ÅŸu anda FETÖ suçlamasÄ± ile tutuklu.

Kamuoyunda 17-25 AralÄ±k OperasyonlarÄ±n ardÄ±ndan ülke genelinde emek ve demokrasi güçleri sokaÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸ ve hükümeti istifa etmeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir'de de Taksim Gezi ParkÄ± Mücadelesi sonrasÄ±nda oluÅŸturulan halk forumlarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla çeÅŸitli eylemler yapÄ±ldÄ±. 26 Åžubat 2014 tarihinde Alsancak'ta akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan eylemde Basmane MeydanÄ±'ndaki AKP Konak Ä°lçe BinasÄ±'na yürümek isteyen kitleye Lozan MeydanÄ±'nda müdahale edilmiÅŸ, 4'ü çocuk yaÅŸta olmak üzere 19 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve eyleme katÄ±lanlar hakkÄ±nda da soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemin üzerinden 4 yÄ±l geçmesine bir kaç 4 ay kala soruÅŸturma sonlandÄ± ve hazÄ±rlanan iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi. Eyleme katÄ±lan toplamda 38 kiÅŸi hakkÄ±nda Tüm ÅŸüphelilerin izinsiz olarak toplantÄ± ve gösteri yapmak suretiyle 2911 sayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu'na muhalefet, çevrede bulunan iÅŸyerlerine ve kamuya ait mallara zarar verme,müdahalede bulunan polis memurlarÄ±na direnerek görevi yapmalarÄ±na engel olma suçlamalarÄ± ile dava açÄ±ldÄ±. Dava açÄ±lanlar arasÄ±nda eylemi takip eden eski muhabirimiz Eda AktaÅŸ da bulunuyor. Ä°lk duruÅŸma 14 Ocak'ta 22 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SORUÅžTURMAYI YÜRÜTEN EMNÄ°YET MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLU

Ä°ddianamede delil olarak emniyetin kamera görüntüleri, ÅŸikayetçi polislerin ifadelerinin yanÄ± sÄ±ra bir adet ucunda demir olmayan imdat çekici, pankart, boÅŸ plastik boru, siyah renkli kapak, kÄ±rÄ±k cam parçalarÄ±, boya örnekler, beton parçalarÄ±, ayakkabÄ± taban izleri bulunuyor. SoruÅŸturma dosyasÄ±ndaki dikkat çeken ise eyleme katÄ±lanlar hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa yazÄ± yazan dönemin Güvenlik Åžube Müdürü Yusuf Uysal. Uysal, 'FethullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) polis teÅŸkilatÄ± içindeki yapÄ±lanmasÄ± yer aldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 27 AÄŸustos 2016'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Uysal tutuklu olmasÄ±na raÄŸmen yürüttüÄŸü soruÅŸturma davaya döndü.

NE OLMUÅžTU?

17 AralÄ±k 2013 sabahÄ± dönemin Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in talimatÄ±yla, birçok kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± büyük bir operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve gözaltÄ±ndaki kiÅŸiler 'rüÅŸvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma ve kaçakçÄ±lÄ±k' gibi suçlamalarÄ± yönetiliyordu. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda o dönemdeki Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Muammer Güler'in oÄŸlu BarÄ±ÅŸ Güler, Ekonomi BakanÄ± Zafer ÇaÄŸlayan'Ä±n oÄŸlu Salih Kaan ÇaÄŸlayan, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± ErdoÄŸan Bayraktar'Ä±n oÄŸlu Abdullah OÄŸuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, iÅŸadamlarÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu, RÄ±za Sarraf ve Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir'in de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 89 kiÅŸi vardÄ±. Operasyonlar 25 AralÄ±k'ta da devam etmiÅŸ kamuoyunda 17-25 AralÄ±k OperasyonlarÄ± olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonu yönetenler savcÄ±lar ve emniyet yetkilileri daha sonra 'FETÖ' suçlamasÄ± ile tutuklandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 13:55

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