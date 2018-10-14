'TÃ¼rkiye'de yargÄ± siyasi partileÅŸiyor'

Brunsonâ€™Ä±n tahliye edilmesini deÄŸerlendiren YARSAV eski BaÅŸkanÄ± Mustafa KaradaÄŸ: Gizli tanÄ±k yÃ¶ntemi bir garabet haline gelmiÅŸtir

Berivan ALTAN

ABD’li Rahip Brunson’Ä±n bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ‘gizli tanÄ±k’ uygulamasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±. YARSAV eski BaÅŸkanÄ± Mustafa KaradaÄŸ, “Bir gizli tanÄ±k beyanÄ±yla tutuklanÄ±yor, aynÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ±n beyanÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesiyle bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Türkiye’de gizli tanÄ±k müessesinin bir garabet haline dönüÅŸtüÄŸünü de söylemek gerekir. Dün cemaat kullanÄ±yordu bugün hükümet yargÄ±sÄ±” ifadesiyle deÄŸerlendirdi.

“Casus” iddiasÄ±yla tutuklanan ABD’li Rahip Andrew Brunson, 2 yÄ±llÄ±k tutukluluÄŸun ardÄ±ndan dördüncü kez çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme gizli tanÄ±klarÄ±n ifadelerinin deÄŸiÅŸmesi ve cezaevinde yattÄ±ÄŸÄ± süre göz önüne alÄ±narak tahliye edildi. Bronsun’un tahliyesinin ardÄ±ndan yargÄ± ile tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. YargÄ±çlar SendikasÄ± (YARSAV) eski BaÅŸkanÄ± Mustafa KaradaÄŸ deÄŸerlendirmelerde bulundu.

MUHALÄ°FLER YARGI ELÄ°YLE CEZALANDIRILIYOR

Tutuksuz yargÄ±lamanÄ±n esas alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunan KaradaÄŸ, Brunson’Ä±n hakkÄ±nda verilen meselenin bu noktadan ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, sözlerine ÅŸunlarÄ± ekledi: “Özellikle son dönemde Türkiye’de her ÅŸeyin hukuk ile ÅŸekillendirilmesi yöntemi nedeniyle söylenecek sözler var. Ä°ktidar tarafÄ±ndan sürekli yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r deniliyor. Evet, zaten yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerekir. Bunu sÄ±k sÄ±k dile getirirsek aslÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z olmayan yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸuna dair algÄ± yerleÅŸtirme operasyonu olduÄŸu doÄŸuyor ki nitekim de öyledir” dedi.

Bir mahkeme kararÄ±nÄ±n bu kadar spekülasyon meselesi olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu vurgulayan KaradaÄŸ, bunun bir iktidar tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ± da doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye’de tüm muhaliflerin, yargÄ± eliyle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KaradaÄŸ, “Birisi için ‘tutuklayÄ±n’ deniliyor bir bakÄ±yorsunuz birkaç gün sonra tutuklanmÄ±ÅŸ. Birinin bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi söyleniyor bir bakÄ±yorsunuz birkaç gün sonra bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ” diye belirtti.

‘KÄ°MSE YARGI KENDÄ° BAÅžINA HAREKET ETTÄ° DÄ°YEMEZ’

Trump, Brunson ile Beyaz Saray'da görüÅŸtü (FotoÄŸraf: AA)

Almanya vatandaÅŸÄ± Gazeteci Deniz Yücel’in bÄ±rakÄ±lma sürecini hatÄ±rlatan KaradaÄŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Deniz Yücel tahliyesi elbette olumluydu, tahliye edilmesi gerekiyordu. Ama dönemi hatÄ±rlayalÄ±m; Merkel ile yapÄ±lan görüÅŸmeler, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar arkasÄ±ndan Almanya’nÄ±n hazÄ±r bir uçak bekletmesi, tahliye kararÄ± ardÄ±ndan alelacele özel uçakla götürülmesi. Brunson olayÄ±nÄ±n bu kadar gündeme alÄ±nmasÄ± ve bir gün önceden yandaÅŸ gazetelerin iÅŸte ‘yargÄ± kararÄ±na uyalÄ±m’ baÅŸlÄ±klarÄ± atmasÄ±, Brunson’Ä±n bÄ±rakÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan dolarÄ±n düÅŸmesi ama bir taraftan da düÅŸtüÄŸü yerde kalmasÄ±. Yani artÄ±k Türkiye’de hiç kimse YargÄ± kendi baÅŸÄ±na hareket etmiÅŸtir’ diyemez.” Brunson’Ä±n gizli tanÄ±k beyanlarÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KaradaÄŸ ÅŸunlarÄ± söyledi: “AynÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ±n beyanlarÄ±yla bÄ±rakÄ±yorsunuz. Bu vesileyle Türkiye’de gizli tanÄ±k müessesinin bir garabet haline dönüÅŸtüÄŸünü de söylemek gerekir. Gizli tanÄ±k uygulamasÄ± 2007’den beri kullanÄ±lan bir yöntem netice olarak o zaman bunu cemaat yargÄ±sÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ± bugün ise hükümet yargÄ±sÄ± kullanÄ±yor. Hukuken güvenilirliÄŸi olmayan bir delille karar verdiÄŸinizde geleceÄŸiniz yer Brunson olayÄ±dÄ±r. Tahliye olur, yattÄ±ÄŸÄ± gün kadar ceza belirlenir, tahliye kararÄ± verilir verilmez alelacele uçaÄŸa yetiÅŸtirilir. Türkiye için iyi bir ÅŸey deÄŸildir. YargÄ±nÄ±n güvenirliÄŸinin yitirilmesine sebep olmuÅŸtur.”

‘TÜRKÄ°YE’DE YARGI SÄ°YASÄ° PARTÄ°LEÅžÄ°YOR’

YargÄ±nÄ±n artÄ±k giderek siyasallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mustafa KaradaÄŸ, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “YargÄ±nÄ±n da hukukunda bir siyaseti vardÄ±r ama Türkiye’de artÄ±k partilileÅŸiyor. Daha önce de defalarca söyledik. Siyasi partilere üye olan savcÄ±, hâkimlerin meslekten ayrÄ±lmalarÄ± ya da uyarÄ±lmalarÄ±na dair hem Anayasa’da hüküm olmasÄ±na, Hakimler SavcÄ±lar Kurulu yönetmeliÄŸinde yer almasÄ±na raÄŸmen, siyasi partilerde görev almÄ±ÅŸ, avukatlarÄ±n yargÄ±ç yapÄ±lmasÄ± bize yeterince ÅŸey ifade ediyor. YargÄ±çlarÄ±n soruÅŸturmaya tabi tutulmalarÄ±, haklarÄ±nda disiplin cezalarÄ± verilmesi, AKP ile 2014’te iÅŸbirliÄŸi yapan ama az biraz baÄŸÄ±msÄ±z durmayÄ± ar meselesi yapan yargÄ±ç ve savcÄ±larÄ±n görev yerlerinin deÄŸiÅŸtirilmesi artÄ±k Türkiye’deki yargÄ±nÄ±n siyasi iktidarÄ±n kontrolünde olduÄŸu izlenimini veriyor. Ne yazÄ±k ki göÄŸsümüzü gere gere Türkiye’de yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r, diyemiyoruz.” (MA)

Trump, Brunson'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼: 'Serbest kalmazsa Ã§ok kÃ¶tÃ¼ olacak' dedik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 13:20

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