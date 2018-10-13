YaÅŸamÄ± savunan avukatlar TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸinden tasfiye edildi

TÃ¼rkiyeâ€™nin kritik Ã§evre davalarÄ±na bakan 24 avukat, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi yÃ¶netimi tarafÄ±ndan tasfiye edildi.

Yusuf Yavuz

Türkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) bünyesinde çalÄ±ÅŸan ve gönüllü olarak Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndaki çevre ve kent ihlallerine karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davalarla tanÄ±nan avukatlar tasfiye edildi. TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu bünyesinde çalÄ±ÅŸan 21 avukat ortak bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Artvin Cerattepe, Bergama OvacÄ±, Sivas Kangal, Ä°zmir Efemçukuru, Mersin Akkuyu, Sinop Ä°ÄŸneada gibi Türkiye’nin çevre mücadelesinin yakÄ±n tarihinde yer etmiÅŸ kritik davalarÄ± üstlenen avukatlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “Türkiye Barolar BirliÄŸi, her türlü hakkÄ±n korunmasÄ±nda etkin bir duruÅŸ ve faaliyet sergilemek yükümlülüÄŸü taÅŸÄ±maktadÄ±r. Åžu an için etkin bir çevre haklarÄ± mücadelesi verilemiyor olmasÄ±nÄ±n sebebi olan durumu yaratan ÅŸey tamamen keyfi bir karar ile komisyonlara müdahale edilmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Eski üyeleri olarak etkin bir ÅŸekilde faaliyet yürüttüÄŸümüz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da ÅŸu anda hiçbir çalÄ±ÅŸma yapamaz hale getirilmiÅŸtir. Barolar BirliÄŸi, Türkiye'nin önemli çevre ve kent davalarÄ±nÄ± temsil eden 24 kiÅŸilik avukatÄ± grubunu haklÄ± bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiÅŸtir. OnlarÄ±n yerine; 7 kiÅŸilik yeni bir kurul oluÅŸturmuÅŸtur. Bu haliyle kurulu oluÅŸturan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir” ifadelerine yer verildi.

SaÄŸlÄ±klÄ± bir çevrede yaÅŸama hakkÄ±nÄ± savunmak ve korumak amacÄ±yla Türkiye Barolar BirliÄŸi çatÄ±sÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar yürüten Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi 24 avukat TBB yönetimi tarafÄ±ndan tasfiye edildi. Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Antalya, AydÄ±n, Adana, Artvin, Zonguldak, Bursa, Mersin, Çanakkale, Samsun ve Edirne barolarÄ±na üye çevre hukuku uzmanÄ± avukatlar ortak bir açÄ±klama yaparak tasfiye sürecini kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±.

YEDÄ° YIL BOYUNCA ÇEVRE Ä°ÇÄ°N AKTÄ°F MÜCADELE YÜRÜTÜLDÜ

79 ilin baro baÅŸkanlÄ±klarÄ±na da seslenilen avukatlarÄ±n ortak açÄ±klamasÄ±nda, saÄŸlÄ±klÄ± bir çevrede yaÅŸama hakkÄ±nÄ± savunmak ve bu yöndeki hukuki kurallara iÅŸlerlik kazandÄ±rmak amacÄ±yla kurulan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun çevre mücadelesi içinde yer alan çok sayÄ±da avukat üyesi ile 2011 yÄ±lÄ±ndan 2018 Haziran’Ä±na kadar aktif çalÄ±ÅŸma yürüttüÄŸü belirtildi.

‘KAYNAKLARIN TOPLUMSAL Ä°YÄ°LÄ°K Ä°ÇÄ°N KULLANILMASI MÜCADELESÄ°’

Komisyonun eÄŸitim, yayÄ±n, eylemli hukuki rehberlik ve avukatlÄ±k hizmetleri ile ülkenin havasÄ±nÄ±n, suyunun, topraÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda insanlarÄ±n, canlÄ±larÄ±n zehirlenmeden, hastalanmadan yaÅŸayabilmeleri, kamusal kaynaklarÄ±n ortak toplumsal iyilik için kullanÄ±labilmesi konusunda aktif bir mücadele yürüttüÄŸünün altÄ± çizilen açÄ±klamada, TBB yönetiminin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyelerini tasfiye etmesiyle sonuçlanan süreç ÅŸöyle özetlendi:

NOYAN ÖZKAN ÖDÜLÜ RAFA KALDIRILDI

“Bu mücadelenin fikri bir sembolü olarak her yÄ±l TBB yönetim kurulunca, yaÅŸanÄ±labilir bir çevre için verilen mücadeleleri desteklemek amacÄ±yla, platformlara, bireylere ‘Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü’ verilmektedir. Bu ödülün geçmiÅŸ dönemlerde Ä°zmir Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da yapmÄ±ÅŸ Avukat Noyan Özkan adÄ±na ithaf edilerek verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n sebebi ise meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sadece çevresel ve kültürel deÄŸerlerin korunmasÄ± konusunda deÄŸil, en genel anlamÄ±yla hukukun ve insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda da sorumluluk duyan, bu konulardaki düÅŸünceleri, deÄŸer ölçüleri ile gelecek kuÅŸaklara örnek teÅŸkil eden gerçek bir aydÄ±n olmasÄ±dÄ±r. Ne var ki bu yÄ±l 2 Haziran 2018 günü beÅŸinci kez verilmesi planlanan ödül töreni, TBB yönetim kurulu tarafÄ±ndan ertelenmiÅŸ, erteleme bilgisi 1 Haziran 2018 günü öÄŸleden sonra sözlü olarak komisyona iletilmiÅŸ, gerekçesi hakkÄ±nda daha sonra verilen bilgi ile ödül alacak kiÅŸi ve kurumlar yeniden belirlenecek denmiÅŸtir, bugüne kadar da ödül töreni yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

TBB’DEN KOMÄ°SYONA ‘YÖNERGE KURALLARINA UYULMADI’ SUÇLAMASI

TBB yönetim kurulu Eylül ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda web sayfasÄ±nda 7 kiÅŸilik yeni bir komisyon listesini ilan etmiÅŸtir. TBB web sitesindeki deÄŸiÅŸikliÄŸi takiben görevden alÄ±nan eski komisyon üyeleri olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Barolar BirliÄŸine bir dilekçe verilmiÅŸ, bu iÅŸlemin gerekçesi ve üyeliÄŸe son verme kararÄ±nÄ±n tebliÄŸi, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talep edilmiÅŸtir. Bu dilekçedeki sorularÄ±mÄ±za da TBB yönetimince bir cevap verilmemiÅŸ, sadece üyeliÄŸine son verilen bazÄ± komisyon üyelerine konuyla ilgili bir teÅŸekkür yazÄ±sÄ± gönderilmiÅŸtir. Bu yazÄ±da, Türkiye Barolar BirliÄŸi’nin komisyonlar yönünden yeni bir yapÄ±lanmaya gittiÄŸi, yeniden yapÄ±lanma gerekçesiyle görevlerimize son verildiÄŸi belirtilmiÅŸ, ayrÄ±ca Avukat Noyan Özkan Çevre Ödülleri kapsamÄ±nda komisyonumuzun yönerge kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ± yöneltilmiÅŸtir.”

‘ÖDÜLLERÄ° KOMÄ°SYON DEÄžÄ°L, JÜRÄ° BELÄ°RLÄ°YOR’

Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Ödüllerinin komisyonla doÄŸrudan bir iliÅŸkisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, ödüllerin ‘ödül jürisi’ tarafÄ±ndan belirlendiÄŸi kaydedilerek, ÅŸöyle denildi: “Komisyon üyelerince hazÄ±rlanan ve TBB tarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸ olan ödül yönergesi uyarÄ±nca, ödül Jürisini oluÅŸturan beÅŸ kiÅŸilik heyeti: Av. Noyan Özkan’Ä±n ailesinden bir kiÅŸi, Ä°zmir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu’nun belirleyeceÄŸi iki üye, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonundan sorumlu YK üyesi ile TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun belirleyeceÄŸi bir üye oluÅŸturur. Ödülün kime verileceÄŸini belirleyen jüri de TBB Yönetim Kurulu bir üye ile temsil edilmektedir.

TBB, KOMÄ°SYONUN FAALÄ°YETLERÄ°NÄ° ASKIYA ALDI

TBB yönetim kurulu, yönerge uyarÄ±nca jüri toplantÄ±sÄ±na göndermesi gereken üyesini sürece uygun zaman içerisinde belirleyip göndermemiÅŸtir. TBB Yönetim Kurulu üyesi olan ve komisyonun iÅŸleyiÅŸinden sorumlu olan meslektaÅŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan vekâleten görevlendirme yapÄ±larak Jüri toplantÄ±sÄ±nda ödül alacak kiÅŸi ve kurumlara iliÅŸkin kurul kararÄ± verilmiÅŸtir. Bu kurulun kararÄ± toplantÄ±dan hemen sonra ve planlanan tören gününden 10 gün önce Türkiye Barolar BirliÄŸi’ne yönetim kurulunca onanmasÄ± için yazÄ±lÄ± olarak bildirilmiÅŸtir. TBB bu bildirimden sonraki süreçte ödül yönetmeliÄŸi ve teamüllere de aykÄ±rÄ± olarak yönetim kurulu karar almamÄ±ÅŸ, esasen çevre mücadelesine destek olmayÄ± amaçlayan ödül törenini ve komisyonun faaliyetlerini fiili olarak askÄ±ya alarak etkisiz kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘24 AVUKAT ANTÄ°DEMOKRATÄ°K BÄ°ÇÄ°MDE TASFÄ°YE EDÄ°LDÄ°’

Türkiye Barolar BirliÄŸi’nin her türlü hakkÄ±n korunmasÄ±nda etkin bir duruÅŸ ve faaliyet sergilemek yükümlülüÄŸünü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan çevre avukatlarÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, ÅŸu an için etkin bir çevre haklarÄ± mücadelesi verilemiyor olmasÄ±nÄ±n nedeninin ise keyfi bir karar ile komisyonlara müdahale edilmesi olduÄŸu öne sürülerek ÅŸu ifadelere yer verildi: “Eski üyeleri olarak etkin bir ÅŸekilde faaliyet yürüttüÄŸümüz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da ÅŸu anda hiç bir çalÄ±ÅŸma yapamaz hale getirilmiÅŸtir. Barolar BirliÄŸi, Türkiye'nin önemli çevre ve kent davalarÄ±nÄ± temsil eden 24 kiÅŸilik avukatÄ± grubunu haklÄ± bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiÅŸtir. OnlarÄ±n yerine 7 kiÅŸilik yeni bir kurul oluÅŸturmuÅŸtur. Bu haliyle kurulu oluÅŸturan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir.

‘SORUMLULUÄžUMUZU DEVRALAN MESLEKTAÅžLARIMIZI Ä°ZLEYECEÄžÄ°Z’

Biz ekoloji ve kent haklarÄ±nÄ±n takipçisi avukatlar olarak, önümüzdeki dönemde, ülkenin yasama faaliyetlerini, idari iÅŸlemlerini izlediÄŸimiz ve hukuka uygunluk yönünden denetlediÄŸimiz gibi gündemimiz olan aÅŸaÄŸÄ±daki baÅŸlÄ±klar açÄ±sÄ±ndan da yeni dönemde meslek örgütümüzü, meslek örgütü yöneticilerini ve sorumluluÄŸumuzu devralan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± izleyeceÄŸiz.

‘HALKIN YAÅžAMA HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

Bu sorumluluÄŸu devralanlarÄ±n, tasfiye edilen komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda olduÄŸu gibi Türkiye'nin güncel mücadele alanlarÄ± olan Sivas-Kangal, Artvin-Cerattepe, Bergama-OvacÄ±k, Ä°zmir-Efemçukuru ve diÄŸer yörelerdeki altÄ±n madenciliÄŸi sorunlarÄ±nÄ±n muhatabÄ± yurttaÅŸlara, hukuki destek sunup sunmayacaklarÄ±; Akkuyu'da, Sinop'ta, Ä°ÄŸneada'da nükleer santral sorununu ve yaÅŸama hakkÄ± ihlallerini gündeme taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±mayacaklarÄ±, GDO konusunda ülkenin tarÄ±msal ve biyolojik çeÅŸitliliÄŸini gözeten toplum kesimlerinin haklarÄ±nÄ± destekleyip desteklemeyecekleri, YargÄ± kararlarÄ±nÄ± dolanmak için mahkemelerin iptal ettikleri ÇED raporlarÄ±yla sürekli yeni izinler koparan ÅŸirketlerin karÅŸÄ±sÄ±nda ülkenin çevre hakkÄ±nÄ±, merasÄ±nÄ±, suyunu, topraÄŸÄ±nÄ±, onurunu, yaÅŸamÄ±nÄ± savunanlarla bir arada olup olmayacaklarÄ±nÄ±; madencilik, inÅŸaat, enerji ÅŸantiyelerinde yok olan doÄŸanÄ±n ve insanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunup savunmayacaklarÄ±nÄ±, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda bilimsel kamu politikalarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayÄ±p saÄŸlamayacaklarÄ±nÄ±, kent haklarÄ±nÄ± savunan planlÄ± ve demokratik bir ÅŸehircilik için kent ve çevre davalarÄ± yoluyla karar alma süreçlerinde aktif rol alÄ±p almayacaklarÄ±nÄ±, bugüne kadar izlenen davalarÄ± ve hukuki destekleri katlayarak arttÄ±rÄ±p arttÄ±rmayacaklarÄ±nÄ±, hukuki izleme sorumluluÄŸumuz gereÄŸi izleyeceÄŸimizi, belgeleyeceÄŸimizi ve hukuki açÄ±dan halkÄ±n yaÅŸama haklarÄ±nÄ± korumaya devam edeceÄŸimizi, kamuoyuna saygÄ±yla sunarÄ±z.”

TÜRKÄ°YE’NÄ°N ÖNEMLÄ° ÇEVRE DAVALARINA BAKAN Ä°SÄ°MLER

TBB’nin tasfiye ettiÄŸi avukatlar, vahÅŸi madencilikten HES ve baraj projelerine, termik ve nükleer santral projelerinden kÄ±yÄ±, kent ve orman yaÄŸmasÄ±na kadar Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda birçok çevre ve imar ihlallerine karÅŸÄ± açtÄ±klarÄ± davalarla tanÄ±nÄ±yor. Hukuksuz biçimde yürütülen idari iÅŸlemlere karÅŸÄ± açÄ±lan onlarca davada önemli hukuki kazanÄ±mlar elde eden çevre avukatlarÄ±nÄ±n tasfiye edilmesi, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± koruma mücadelesi veren yerel halk için büyük bir moral kaybÄ± anlamÄ±na da geliyor.

TASFÄ°YE EDÄ°LEN AVUKATLAR

Ortak açÄ±klamaya imza koyan avukatlar ÅŸu isimlerden oluÅŸuyor:

♦ Av. Berna BabaoÄŸlu UlutaÅŸ (Ä°zmir Barosu)

♦ Av. Dr. Mehmet Bülent TokuçoÄŸlu (AydÄ±n Barosu)

♦ Av. Bedrettin KalÄ±n (Artvin Barosu)

♦ Av. Cömert Uygar Erdem (Ankara Barosu)

♦ Av. M. Fevzi Özlüer (Ankara Barosu)

♦ Av. Åžehrazat Mercan (Ä°zmir Barosu)

♦ Av. Eralp Atabek(Bursa Barosu)

♦ Av. Bülent Kaçar (Edirne Barosu)

♦ Av. Cem AltÄ±parmak (Ä°zmir Barosu)

♦ Av. Erol Çiçek (Bursa Barosu)

♦ Av. Sevim Küçük (Mersin Barosu)

♦ Av. Ä°smail HakkÄ± Atal (Adana Barosu)

♦ Av. Ziynet Özçelik (Ankara Barosu)

♦ Av. Åž. Can Atalay (Ä°stanbul Barosu)

♦ Av. Tuncay Koç (Antalya Barosu)

♦ Av. Ali Furkan OÄŸuz (Çanakkale Barosu)

♦ Av. Emre Baturay AltÄ±nok (Ankara Barosu)

♦ Av. Ali Arif CangÄ± (Ä°zmir Barosu)

♦ Av. Yakup Åžekip OkumuÅŸoÄŸlu (Zonguldak Barosu)

♦ Av. Melike Özman (Samsun Barosu)

♦ Av. CoÅŸkun Molla (Edirne Barosu).

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 22:24

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