GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r merkezli operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler Abdurrahman GÃ¶k, Lezgin Akdeniz ve Cihan Ã–lmez serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 kentte yapÄ±lan operasyonlar sonucu gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen gazetecilerden Abdurrahman Gök, Lezgin Akdeniz ve Cihan Ölmez ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n haberine göre DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 9 Ekim günü sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik operasyonlar kapsamÄ±nda 200 civarÄ±nda adrese yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilenler arasÄ±nda olan gazetecilerden Abdurrahman Gök, Cihan Ölmez ve Lezgin Akdeniz ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Gazeteciler Esra Solin Dal, Semiha AlankuÅŸ ve Mehmet AkdoÄŸan da akÅŸamüzeri ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avukat Filiz Ölmez, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla haberi duyurdu ve paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Gazeteci Cihan Ölmez 4 günlük keyfi gözaltÄ±dan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. AlÄ±p Cizre' ye dönüyoruz... Ä°lgilenen herkese çok teÅŸekkur ederim..." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Cihan Olmez 4 gunluk keyfi gozaltidan sonra serbest birakildi. Alip Cizre' ye donuyoruz...

Ilgilenen herkese cok tesekkur ederim...#cizre pic.twitter.com/SLWbNMb9UV — Filiz Ölmez (@Dadgerhok) 12 Ekim 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Gazeteci ve siyasetÃ§ilerin olduÄŸu 90 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 21:31

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