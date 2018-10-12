DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 gazeteciye adli kontrol uygulamasÄ±

DiyarbakÄ±r merkezli 9 kentte yapÄ±lan operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 3'Ã¼ gazeteci 20 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DÃ¼n 13 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 kentte yapÄ±lan operasyonlar sonucu gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 3’ü gazeteci 20 kiÅŸi, adli kontrol ÅŸartÄ±yla, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 9 Ekim sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamÄ±nda 100’ü aÅŸkÄ±n kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan 23 kiÅŸi emniyet iÅŸlemlerinden sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra gözaltÄ±na alÄ±nanlardan 25 kiÅŸi adliyeye sevk edildi.

DÜN DE 13 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANMIÅžTI

AralarÄ±nda gazeteci Kibriye Evren’in olduÄŸu 13 kiÅŸi “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±. Önceki gün ise geride gözaltÄ±nda kalan 70’i aÅŸkÄ±n kiÅŸi ise emniyet iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±kta ifadesi alÄ±nan gazeteciler Esra Solin Dal, Semiha AlankuÅŸ ve Mehmet AkdoÄŸan, siyasetçiler; Figen Aras Kaplan, Hasan Hüseyin Ebem, Hüseyin Kaya, Fatma Gül, Azize Ä°nanhan, Mehmet Nuri Özdemir, Hasan Çiçek, Hikmet Aralan, Yasemin Özer, Yüksel Baran, Prof. Dr. Nurettin Turgay, Vedat DaÄŸ, Nejdet Sezgin, TuÄŸba Dündar, Zeki Baran, Nuran Günbati ve Mehmet Åženpolat adli kontrol ÅŸartÄ±yla mahkemeye gönderildi. Mahkemeye sevk edilen 20 kiÅŸi, ifadelerinin ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°FADE Ä°ÅžLEMLERÄ° DEVAM EDÄ°YOR

SavcÄ±lÄ±kta ifadesi alÄ±nan Fahri Özbay, Gülistan YÄ±ldÄ±z, Abbas Aslan, Leyla Ayaz, Dilnaz Ekmekçi, BarÄ±ÅŸ Koyun, Aygül Alagündüz, Adnan Akgül, AyÅŸan KanuÅŸ Zengin, Ahmet Aslan, Zülküf Koyun ve SavaÅŸ Aslan ise “örgüt üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemeye gönderilen 13 kiÅŸinin iÅŸlemleri sürüyor. Adliyeye sevk edilen diÄŸer gazeteci ve siyasetçilerin savcÄ±lÄ±ktaki ifade iÅŸlemleri de devam ediyor.

Öte yandan Demokratik Modernite’nin eski editörü Servet Öner, önceki gün Ä°stanbul’da polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öner, önce Taksim Polis Karakolu’na, ardÄ±ndan da Vatan’da bulunan Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü. Öner’in DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Öner’in DiyarbakÄ±r’a götürüleceÄŸi belirtildi.

GÃ¶zaltÄ±ndaki gazetecilerden Kibriye Evren tutuklandÄ±

GÖZALTINDA KALP KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°REN AYDOÄžDU MÜÅžAHEDE ALTINDA

GözaltÄ±nda kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±lan DTK EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu, yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde müÅŸahede altÄ±nda tutuluyor.

9 Ekim günü gözaltÄ±na alÄ±nan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸbaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu, önceki gün geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. GötürüldüÄŸü hastanede anjiyo ameliyatÄ± geçiren AydoÄŸdu, dünden bu yana müÅŸahede altÄ±nda tutuluyor.

AydoÄŸdu’nun doktorlarÄ±ndan edinilen bilgilere göre, hastaneye geç götürülmesine raÄŸmen kalpte hasar meydana gelmediÄŸini, AydoÄŸdu’nun yaÅŸamsal bulgularÄ±nÄ±n iyiye doÄŸru gittiÄŸini belirtti. AyrÄ±ca AydoÄŸdu’nun kalp krizi geçirme riski olduÄŸundan dolayÄ± müÅŸahede altÄ±nda tutulmaya devam edileceÄŸi bilgisi verildi.

GÖZALTINDA KALP KRÄ°ZÄ° SOYLU’YA SORULDU

Öte yandan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Dersim DaÄŸ, AydoÄŸdu hakkÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdi.

DaÄŸ, Soylu'ya ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

♦ GözaltÄ±nda kalp krizi geçiren Hilmi AydoÄŸdu’nun hastaneye 1,5 saat geç götürüldüÄŸü doÄŸru mudur?

♦ Hilmi AydoÄŸdu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra rutin saÄŸlÄ±k kontrolü yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? SaÄŸlÄ±k kontrolü yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise kolluk kuvvetlerine verilen saÄŸlÄ±k raporunda kiÅŸinin yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k sorunu ve kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorunlardan bahsedilmiÅŸ midir?

♦ Hilmi AydoÄŸdu’nun hastaneye 1 buçuk saat geç götürüldüÄŸü doÄŸru ise buna neden olan kolluk kuvvetleri hakkÄ±nda idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? BaÅŸlatÄ±lmamÄ±ÅŸ ise nedeni nedir? BaÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ise ne aÅŸamadadÄ±r?

TANRIKULU: KÜRTLER HUKUK DIÅžI OPERASYONLARA SANDIKTA CEVAP VERECEK

GözaltÄ±lara tepki gösteren CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, “Kürtler, mutlaka ama mutlaka bu hukuk dÄ±ÅŸÄ±, siyasi amaçlÄ± operasyonlara sandÄ±kta cevap vereceklerdir” dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, operasyonun yerel seçimlerle ilgili olduÄŸuna iÅŸaret ederek, HDP’nin yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n engellenmek istendiÄŸini belirtti. TanrÄ±kulu, “Her seçim öncesi siyaset yapacak kadrolarÄ±n etkisiz hale getirilmesi için yargÄ± maalesef bir ÅŸekilde kullanÄ±lÄ±yor. GeçtiÄŸimiz 10 yÄ±la bakarsak, her seçim öncesi maalesef bu kadrolara karÅŸÄ± böyle bir yöntem uygulanÄ±yor. Ve yargÄ± da bu konuda baskÄ± aracÄ± olarak kullanÄ±lÄ±yor” dedi. HDP’nin milletvekillerinin, belediye baÅŸkanlarÄ± ile binlerce yönetici ve çalÄ±ÅŸanÄ±n tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatan TanrÄ±kulu, “Geride kalan kadrolara bu ÅŸekilde yöneliyorlar. Bu operasyonla baskÄ± ortamÄ± oluÅŸturarak, insanlarÄ± yÄ±ldÄ±rmak, umutsuz etmek ve seçeneksiz bÄ±rakmak amaçlanÄ±yor. Sonuçta Kürtler, son derece politiktirler. Kürtler, mutlaka ama mutlaka bu hukuk dÄ±ÅŸÄ±, siyasi amaçlÄ± operasyonlara sandÄ±kta cevap vereceklerdir. Seçimlere girmiÅŸ, halktan onay almÄ±ÅŸ bir siyasi partiyi sürekli kriminalize etmek Türkiye’nin barÄ±ÅŸÄ±na ve bütünlüÄŸüne hizmet etmez” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Sezai Temelli: BarÄ±ÅŸ ve demokratik siyaset tasfiye edilmek isteniyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:06

www.evrensel.net