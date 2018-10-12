OsmanlÄ±â€™dan bugÃ¼ne enflasyon ve borÃ§ sarmalÄ±-I

TarihÃ§i AyÅŸe HÃ¼râ€™den yazÄ± dizisi: OsmanlÄ±â€™dan bugÃ¼ne enflasyon ve borÃ§ sarmalÄ±. Fatihâ€™in taÄŸÅŸiÅŸlerinden II. AbdÃ¼lhamidâ€™in DÃ¼yun-u Umumiye'sine.

AyÅŸe HÜR

Åževket Pamuk’a göre OsmanlÄ±larÄ±n ilk gümüÅŸ sikkelerini bastÄ±rdÄ±klarÄ± 1326 yÄ±lÄ±ndan II. Mehmed’in ikinci kez tahta çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 1444 yÄ±lÄ±na kadar akçeler saf gümüÅŸten darbedilmiÅŸ (aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 1,115-1.20 gram arasÄ±ndaydÄ±), içine bakÄ±r ya da baÅŸka metal katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak 1444’tan 1481 yÄ±lÄ±na (yani Fatih unvanÄ± alan II. Mehmed’in ölümüne kadar) paranÄ±n deÄŸeri tam altÄ± kez düÅŸürüldü. Yani gümüÅŸün içine baÅŸka metaller katÄ±ldÄ±. BaÅŸlangÄ±çta 100 dirhem gümüÅŸten 280 akçe kesilirken, 1481’de akçe sayÄ±sÄ± 335’e çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu iÅŸleme “taÄŸÅŸiÅŸ” adÄ± verildi. Fatih dönemindeki taÄŸÅŸiÅŸlerin temel amacÄ± merkezi hazineye ek gelir saÄŸlamaktÄ±. BazÄ± taÄŸÅŸiÅŸ dönemlerinde maaÅŸlarÄ± düÅŸen ilmiye ve kalemiye mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ± askeriye mensuplarÄ± yani Yeniçeriler baÅŸkaldÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca taÄŸÅŸiÅŸ iÅŸlemine son verildi. Böylece 1481-1585 arasÄ±nda akçenin deÄŸeri yüzde 7’lik bir taÄŸÅŸiÅŸ olayÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, sabit tutuldu.

Ä°LK BÜYÜK ENFLASYON

III. Mehmed döneminde, 1578’de çÄ±kÄ±lan Ä°ran Seferi ilk aÄŸÄ±zda Tiflis, Åžiraz ve Revan’Ä±n fethi ile mutlu baÅŸlamÄ±ÅŸsa da savaÅŸ giderleri yüzünden o tarihe kadar 127 milyon akçe fazla veren hazine büyük açÄ±klar vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸ, 1585/86’da ilk kez paranÄ±n içindeki deÄŸerli maden oranÄ± tekrar büyük oranda taÄŸÅŸiÅŸ edilmiÅŸti. 1580’lerin baÅŸÄ±nda 100 dirhem gümüÅŸten 450 akçe kesilirken, bu taÄŸÅŸiÅŸten itibaren 850 akçe kesilmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Piyasa, kÄ±rkÄ±k denilen ayarÄ± düÅŸük akçelerle dolmuÅŸtu. Bu OsmanlÄ± tarihinin ilk büyük enflasyonu idi.

1600’lÄ± yÄ±llar içte Anadolu’yu saran Celali Ä°syanlarÄ±, dÄ±ÅŸta HollandalÄ± ve Ä°ngiliz ticaret kumpanyalarÄ±nÄ±n Akdeniz’den ziyade Hint Okyanusu’na yönelmeleri sonucu OsmanlÄ± ülkesindeki tarÄ±msal üretim ve ticaret hacminde büyük düÅŸüÅŸler yüzünden enflasyon artÄ±k kronik bir hal aldÄ±. 1623 yÄ±lÄ±nda mali ve siyasi krizler yüzünden ayaklanan Yeniçeriler tarafÄ±ndan II. Osman ve I. Mustafa art arda tahttan indirildi.

TARHUNCU AHMET PAÅžA VE Ä°LK BÜTÇE

IV. (AvcÄ±) Mehmed döneminde, 1652 tarihinde Sadrazam olan Tarhuncu Ahmed PaÅŸa hazine açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatmak, taÄŸÅŸiÅŸleri engellemek, gümrük gelirlerini artÄ±rmak, saray ile tersane harcamalarÄ±nÄ± azaltmak ve yolsuzluÄŸu önlemek için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. OsmanlÄ± tarihinde bir ilk olan tarihe “Tarhuncu Bütçesi” olarak geçen gelir-gider defterini hazÄ±rlandÄ±. ArdÄ±ndan sarayÄ±n ve devlet ileri gelenlerinin harcamalarÄ±nda kesinti yapmaya koyuldu. AkÄ±beti tahmin edileceÄŸi gibi oldu. Tarhuncu Ahmed PaÅŸa, Nevruz günü olan 21 Mart 1653 tarihinde boÄŸdurularak öldürüldü.

Sonuç olarak 1624 yÄ±lÄ±nda 100 dirhem gümüÅŸten 1000 akçe kesilirken 1689’da 1400 akçe kesilir hale gelmiÅŸti. Bu yüzden gündelik iÅŸler için çok fazla akçe taÅŸÄ±mak gerekiyordu. Avrupa ülkelerinde benzer krizlerde devletler bakÄ±r paraya geçerken, OsmanlÄ± Devleti nedense bu yola baÅŸvuramamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine piyasadaki boÅŸluÄŸu yabancÄ± (özellikle Avrupa) sikkeleri doldurmaya baÅŸladÄ±. Önce yabancÄ± paralarla yerli paralar arasÄ±ndaki deÄŸer farkÄ±, sonra Avrupa’dan getirilen ‘kalp’ (sahte) sikke ticareti, giderek AvrupalÄ± tüccarlarÄ±n önemli bir kazanç kapÄ±sÄ± oldu.

1687 yÄ±lÄ±nda IV. Mehmed’in tahttan indirilmesinden sonra baÅŸa geçen II. Süleyman Yeniçerilere ödenmesi adet olan cülus akçelerini bastÄ±rmak için ilk baÅŸta halktan alÄ±nan vergileri arttÄ±rdÄ±, ancak bu tepkilere neden olunca, TopkapÄ± SarayÄ±’nÄ±n dÄ±ÅŸ avlusuna kurulan Darphane’de ilk OsmanlÄ± (bakÄ±r) mangÄ±rlarÄ± basÄ±ldÄ±. Bu mangÄ±rlar halktan ilgi görünce üretim arttÄ±rÄ±ldÄ± 1690 yÄ±lÄ±nda bakÄ±r madenleri suyunu çekinceye kadar 600 milyon bakÄ±r mangÄ±r basÄ±ldÄ±.

'SIVIÅž' YIL KRÄ°ZLERÄ°

2012 yÄ±lÄ±nda kaybettiÄŸimiz Profesör Halil SahillioÄŸlu’na göre sadece OsmanlÄ± Devleti’ndeki deÄŸil tüm Ä°slam devletlerindeki ciddi mali krizlerin bir önemli nedeni de gelirlerini oluÅŸturan faaliyetler (örneÄŸin tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, balÄ±kçÄ±lÄ±k) GüneÅŸ’in çevrimine (Åžemsi yÄ±l) tabi iken, harcamalar için Ay takviminin (Kameri yÄ±l) kullanÄ±lmasÄ± idi. Ay ve GüneÅŸ’in çevrimleri arasÄ±ndaki 11 günlük farklar yüzünden 33. yÄ±la tek bir hasÄ±la (ürün, gelir vs.) isabet ederken tek hasÄ±ladan iki vergi almak mümkün olmayÄ±nca da mahsulü bu iki yÄ±ldan birine saymak, bu sorunu aÅŸmak için her 33 yÄ±lda bir takvimde bir yÄ±lÄ± atlamak gerekiyordu. Ancak 33 yÄ±l uzun olduÄŸundan bazÄ± dönemlerde takvim tashihi unutuluyor, bazÄ± dönemlerde gecikerek uygulanÄ±yordu. Düzeltme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nda da bütçe sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± doÄŸuyordu. Sonuç olarak Halil SahillioÄŸlu’na göre OsmanlÄ±’nÄ±n en büyük mali buhranlarÄ±nÄ±n ardÄ±nda (gözden kaybolmak anlamÄ±na gelen sÄ±vÄ±ÅŸmaktan türetilmiÅŸ bir adlandÄ±rma ile) “SÄ±vÄ±ÅŸ YÄ±l” denilen bu “kayÄ±p yÄ±l” meselesi vardÄ±. 1740’da I. Mahmud, mali yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± Nevruz’dan (21 Mart) 1 Muharrem’e sabitleyerek durumu hafifletmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ysa da 1794 yÄ±lÄ±nda, Hazinedar MoralÄ± Osman Efendi, I. Abdülhamit’e, Kameri ve Åžemsi yÄ±llarÄ±n farklarÄ±ndan doÄŸan zarardan kurtulmak için yÄ±lÄ±n uzatÄ±lmasÄ±nÄ± önerdiÄŸine göre sorun devam ediyordu.

TANZÄ°MAT DÖNEMÄ°’NÄ°N PARA POLÄ°TÄ°KALARI

Karagöz, 1924, SayÄ± 1750

Yine de Åževket Pamuk’a göre 18. YüzyÄ±l OsmanlÄ± Devleti için göreli bir barÄ±ÅŸ, istikrar ve iktisadi geliÅŸme dönemiydi. Buna ek olarak ülkedeki gümüÅŸ madenlerindeki üretimin arttÄ±rÄ±lmasÄ±yla devlet tekrar gümüÅŸ sikke basmaya baÅŸladÄ±. Buna KuruÅŸ adÄ± verildi. Ancak OsmanlÄ± Devleti’nin aynÄ± zamanda Avrupa devletleriyle yoÄŸun bir ticaret iliÅŸkisine girmesi piyasadaki yabancÄ± paralarÄ±n da piyasaya akmasÄ±na neden oldu. Rusya ve Avusturya’ya karÅŸÄ± giriÅŸilen savaÅŸlarla mali durum bir yara daha aldÄ± ve 1789’da KuruÅŸ’un içindeki gümüÅŸ oranÄ± üçte bir oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±.

En büyük taÄŸÅŸiÅŸler ise reformcu padiÅŸah II. Mahmud döneminde oldu. Anadolu ve Balkanlarda “ayan” denilen beylerin öncülüÄŸündeki bir dizi ayaklanma, bunlara destek veren Yeniçeri OcaÄŸÄ±’nÄ±n laÄŸvedilip yerine yeni ordu kurulmasÄ±, SÄ±rp ve Yunan isyanlarÄ±, Rusya, Ä°ran ve MÄ±sÄ±r’la yaÅŸanan savaÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu mali krizler sonucu 1808 ile 1831 arasÄ±nda kuruÅŸ gümüÅŸ içeriÄŸinin yüzde 79’unu kaybetti.

Ä°ngilizlerle imzalanan 1838 Balta LimanÄ± AnlaÅŸmasÄ± ile ekonomi hÄ±zla liberalleÅŸince hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bütçe açÄ±klarÄ±, yolsuzluk, rüÅŸvet arttÄ±. ArdÄ±ndan 1853-1856 KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±’nÄ±n yükü altÄ±nda ezilmeye baÅŸladÄ± hazine. SavaÅŸ dolayÄ±sÄ±yla alÄ±nan kredileri izlemek üzere 1854’te Londra merkezli Ottoman Bank kuruldu. Devlet, memur maaÅŸlarÄ±nÄ± ve esnafa borçlarÄ±nÄ± ödeyemez olunca hem dÄ±ÅŸ ülkelerden hem de içte tefecilerden borç almaya baÅŸladÄ±. “Galata bankerleri” veya “Galata sarraflarÄ±” bu dönemde ortaya çÄ±ktÄ±. Galata bankerleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Rum ve Ermeni idi ancak bunlara zamanla Yahudiler, Levantenler (DoÄŸu Akdeniz’e yerleÅŸmiÅŸ AvrupalÄ±lar) ve Müslümanlar eklendi.

Bütün bunlar, tahmin edileceÄŸi gibi, çeÅŸitli kesimlerin tepkisini çekti. Ä°stanbul esnafÄ± kayÄ±klara doluÅŸup Dolmabahçe SarayÄ±’nÄ±n rÄ±htÄ±mÄ±na dayanmaya kalktÄ±lar. Birkaç kez softalar ayaklandÄ±.

ABDÜLAZÄ°Z VE OSMANLI BANKASI

Abdülmecid’in 1861’de 39 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± II. Mahmud gibi veremden ölmesi üzerine tahta çÄ±kan Abdülaziz’in en görkemli iÅŸi 1867 yazÄ±nda Avrupa ülkelerine yaptÄ±ÄŸÄ± 46 günlük seyahatti. Bu OsmanlÄ± tarihinde bir ilkti. Daha önce padiÅŸahlar ülke dÄ±ÅŸÄ±na seyahat yapmazlardÄ±. Abdülaziz ülkesine döndükten sonra Avrupa’da gördüklerinin de etkisiyle Ä°stanbul’un çehresini deÄŸiÅŸtirmeye koyuldu. ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±, Beylerbeyi SarayÄ± gibi yeni saraylar inÅŸa ettirdi, eski saraylarÄ± restore etti, içlerini lüks eÅŸyalarla donattÄ±. Zincirlikuyu, BoÄŸaziçi, HacÄ±osman BayÄ±rÄ±, Ä°stinye ve Tarabya ÅŸoseleri gibi yeni yollar açÄ±ldÄ±, dereler temizlendi, ÅŸehre aÄŸaçlar dikildi. Törenler, eÄŸlenceler çoÄŸaldÄ±. Galata tarafÄ±nda meyhaneler, balozlar, çayhane ve kahvehaneler, DireklerarasÄ± ve GedikpaÅŸa’daki tiyatrolar doldu taÅŸtÄ±. Ancak Ä°stanbul BatÄ±lÄ± görünüme kavuÅŸturulurken, BatÄ±lÄ± yaÅŸam tarzÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken büyük borçlara girildi. Abdülmecid’den devralÄ±nan yaklaÅŸÄ±k 17 milyon sterlinlik borç, onun döneminde 98 milyon sterline yaklaÅŸmÄ±ÅŸ, gelirler ise 25 milyon düzeyinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sadece Saray’Ä±n borcu 11 milyon sterlindi.

Para basÄ±mÄ±nÄ± düzenlemek için alelacele bir çeÅŸit “merkez bankasÄ±” yaratmak gerekti. Londra merkezli Ottoman Bank 27 Ocak 1863’te kendini feshederek Ä°ngiliz-FransÄ±z ortaklÄ±ÄŸÄ±nda “devlet” bankasÄ±na (Bank-Ä± Osmani-i Åžahane) çevrildi. OsmanlÄ± Devleti, kendisinin hiçbir biçimde kâÄŸÄ±t para basmayacaÄŸÄ± ve baÅŸka bir kuruma da bastÄ±rmayacaÄŸÄ± taahhüdünde bulunarak OsmanlÄ± BankasÄ±’na 30 yÄ±l süre ile kâÄŸÄ±t para ihracÄ± imtiyazÄ± verdi. 29. yÄ±lda devlet, bankanÄ±n feshini talep etme hakkÄ±na sahip olacaktÄ±. EÄŸer bu olursa, banka tedavüle soktuÄŸu banknotlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± altÄ±nla ödeyerek piyasadan çekecekti. Ä°ÅŸte biraz da bu karmaÅŸÄ±k sözleÅŸmeler dolayÄ±sÄ±yla devlet bütçesi can çekiÅŸiyordu. Banka 1874’te “merkez bankasÄ±” gibi çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±, ancak 1875’e gelindiÄŸinde devletin borcu 5 milyar 400 bin Frank yani 240 milyon lira idi. Devletin geliri ise sadece 3 milyar Frank idi.

ABDÜLHAMÄ°D VE ‘HAZÄ°NE-Ä° HASSA’

Bütün bunlardan rahatsÄ±z olduklarÄ± için uzun süredir Abdülaziz’i tahttan indirmeyi planlayan Midhat PaÅŸa ve kliÄŸi padiÅŸaha karÅŸÄ± “nefret-i amme” (genel hoÅŸnutsuzluk) doÄŸmasÄ±nÄ± beklemiÅŸler, 11 MayÄ±s 1876’da Bayezid, Fatih ve Süleymaniye medreselerinin talebeleri “Müslümanlar HÄ±ristiyanlarÄ±n hakaretine uÄŸruyor, böyle zamanda ders yapÄ±lmaz” avazeleri ile sokaÄŸa dökülmeleriyle baÅŸlayan olaylar, 30 MayÄ±s 1876 Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle sonlanmÄ±ÅŸtÄ±. Tahta çÄ±karÄ±lan V. Murad da aynÄ± klik tarafÄ±ndan 93 sonra akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir doktor raporu ile tahttan indirildi ve yerine 31 AÄŸustos 1876 günü Abdülmecid’in diÄŸer ÅŸehzadesi II. Abdülhamid çÄ±karÄ±ldÄ±.

OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ± II. Abdülhamid'e gelene kadar ÅŸahsi mülk edinmiyorlar ancak geliri saltanat makamÄ±nÄ±n harcamalarÄ±na tahsis edilen arazilerin yanÄ± sÄ±ra, hanedan mensuplarÄ±nÄ±n ikametlerine tahsis edilen binalarÄ± hayatta olduklarÄ± sürece kullanabiliyorlardÄ±. Daha ÅŸehzadeliÄŸi sÄ±rasÄ±nda borsada oynayarak gelirini katlamayÄ± baÅŸaran Abdülhamid baÅŸa geçtiÄŸinde ilk olarak güvenebileceÄŸi bir Hazine-i Hassa NazÄ±rÄ± aramÄ±ÅŸ ve ÅŸehzadeliÄŸi sÄ±rasÄ±nda Bank-Ä± Osmani-i Åžahane’den tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Agop Kazazyan’Ä± seçti.

Agop PaÅŸa, devletin kredi iliÅŸkilerinde o zamana kadar tek kaynak olan Bank-Ä± Osmani-i Åžahane’ye alternatif olarak Kredi Liyone BankasÄ±'nÄ± (Banque Crédit Lyonnais) devreye sokan kiÅŸiydi. Ancak en büyük hizmetini Abdülhamid’in ÅŸahsÄ±na yapmÄ±ÅŸtÄ±. Abdülhamid Hazine-i Hassa parasÄ±yla 33 yÄ±llÄ±k saltanatÄ± süresince Abdülhamid doÄŸrudan satÄ±n alÄ±p geliÅŸtirerek, boÅŸ arazileri tarÄ±ma açÄ±p sahiplenmeye uygun yasalardan yararlanarak, miras yoluyla Anadolu, Filistin, Suriye, Irak, Yunanistan, Arnavutluk, Bingazi (Libya) ve KÄ±brÄ±s’ta geniÅŸ çaplÄ± emlak ve sayÄ±sÄ±z iÅŸletmeyi uhdesine geçirdi. Ölümünden sonra Abdülhamit ÅŸöyle demiÅŸti: "Büyük bir servet yapabildiysem bu Agop PaÅŸa'nÄ±n dirayeti sayesinde olmuÅŸtur. Mülkümü gayet iyi idare etmiÅŸ, yÄ±lda 500 bin altÄ±n gelir getirecek hale koymuÅŸtur. Özel kiÅŸilere ve vakÄ±flara ait olmayan araziyi Sultan malÄ± ilan etmek fevkalade bir fikirdi…”

Abdülhamid’in özel hazinesinde iÅŸler tÄ±kÄ±rÄ±ndaydÄ± ancak devletin genel hazinesi tamtakÄ±rdÄ±. 1877-78 OsmanlÄ±-Rus SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda devlet dÄ±ÅŸ kredi alamaz olunca önce Galata sarraflarÄ±na yöneldi, arkasÄ±ndan OsmanlÄ± BankasÄ±’na verilen taahhüt ilk kez çiÄŸnenerek (ilk kez 1840 yÄ±lÄ±nda basÄ±lan) ‘kaime’ denilen bir çeÅŸit hazine bonosu ihraç etti. Ancak kaime basÄ±mÄ± da derde derman olmadÄ±.

RÜSUM-I SÄ°TTE Ä°DARESÄ°’NDEN DÜYUN-I UMUMÄ°YE’YE

YÄ±llar içinde ÅžÄ±ra Resmi adlÄ± bir vergi zamanla, zecriye, reftiye ve ithaliye resimlerine [vergilerine] dönüÅŸerek çoÄŸalmÄ±ÅŸ, 1859’da bu deÄŸiÅŸik vergiler Rüsum-Ä± Müçtemia (BirleÅŸtirilmiÅŸ Vergiler) adÄ± altÄ±nda toplanmÄ±ÅŸtÄ±. 1867’de yayÄ±mlanan bir fermanla ispirtolu içki satÄ±ÅŸÄ±na da vergi getirilmiÅŸti. 1853-1856 KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±’ndan itibaren artan devlet borçlarÄ±nÄ±n ödenmesi için 10-22 KasÄ±m 1879 tarihinde çÄ±karÄ±lan bir kararname ile damga (pul), tütün, müskirat (içki) balÄ±k avÄ±, tuz ve bazÄ± yerlerin ipek vergilerinin 10 yÄ±l süreyle Galata bankerlerine bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi. Bunun için de Rüsum-Ä± Sitte (AltÄ± Vergi) idaresi kuruldu ve baÅŸÄ±na Bank-Ä± Osmani-i Åžahane adÄ±na FransÄ±z Hamilton Long getirildi.

Ä°stanbul bankerlerine verilen bu imtiyaz, dÄ±ÅŸ borçlarÄ±n sahiplerini de harekete geçirdi. Rüsum-i Sitte’den pay almak isteyen Fransa ve Britanya’nÄ±n baskÄ±larÄ± sonucu II. Abdülhamid, tüm OsmanlÄ± borçlarÄ±nÄ±n tek merkezde hesap edilip oradan ödenmesini taahhüt eden 23 Ekim 1880 tarihli kararnameyi yayÄ±mlamak zorunda kaldÄ±. YabancÄ±larla yapÄ±lan uzun pazarlÄ±klar sonucu, 20 AralÄ±k 1881’de çÄ±karÄ±lan tarihinde çÄ±karÄ±lan bir baÅŸka kararname ile 191 milyon OsmanlÄ± LirasÄ±’na ulaÅŸan borçlarÄ±n 106 milyon OsmanlÄ± LirasÄ±’na indirilmesi ve dÄ±ÅŸ borç ödemelerinin alacaklÄ±larÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ± bir meclis tarafÄ±ndan yönetilmesi kabul edildi. Rumi takvime göre 28 Muharrem 1299 günü yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± için tarihe Muharrem Kararnamesi olarak geçen bu ikinci kararnamenin 15. maddesi uyarÄ±nca, tahvil sahiplerini temsil etmek ve haklarÄ±nÄ± korumak için Düyun-u Umumiye Ä°daresi kuruldu. Ä°dare Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Ä°talya, Avusturya-Macaristan ve OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu’ndan birer üye ile Galata bankerlerinin bir temsilcisinden oluÅŸtu. Ä°dare OsmanlÄ± maliyesinden ayrÄ± olarak dÄ±ÅŸ borçlarÄ±n ve Rusya’ya olan savaÅŸ tazminatÄ±nÄ±n ödenmesi iÅŸini üstleniyordu. Kararnameye göre Bulgaristan, DoÄŸu Rumeli vergisi, 1878 borçlarÄ±ndan SÄ±rbistan, Yunanistan, KaradaÄŸ’a isabet eden hisse, KÄ±brÄ±s’Ä±n gelir fazlasÄ± idareye bÄ±rakÄ±lacaktÄ±. Gelirin beÅŸte dördü borçlarÄ±n faizine, beÅŸte biri borcun ana miktarÄ±ndan düÅŸünülecekti.

Merkezi Ä°stanbul’da bulunan (bugünkü Ä°stanbul Lisesi) Ä°dare taÅŸrada nazÄ±rlÄ±k veya merkez müdüriyetleri ÅŸeklinde örgütlenmiÅŸti. KuruluÅŸunun ilk yÄ±lÄ±nda (1882–1883), 21 nezaret, 65 Müdüriyet ve 513 Memuriyet olmak üzere merkez teÅŸkilat dahil toplam 3040 personelden oluÅŸmaktaydÄ±. Bu personelin 2719’u Müslüman, 266’sÄ± gayri Müslim OsmanlÄ± vatandaÅŸÄ± ve 55’i de yabancÄ± uyruklu idi. Personel sayÄ±sÄ± 1895 yÄ±lÄ±nda 4518 Müslüman, 297 gayrÄ± Müslim OsmanlÄ± ve 54 AvrupalÄ± olmak üzere toplam 4869 kiÅŸiye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sayÄ± 1915’te toplam 5.300 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±.

DevamÄ± Pazar günü: Cumhuriyet’in ‘beynelmilel’ borçlarÄ±, Marshall PlanÄ± ve IMF programlarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 12:02

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