Hilal Cebeci'den tepki Ã§eken 'La casa de papel' temalÄ± Ã‡av Bella klibi

Hilal Cebeci'nin Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸ marÅŸÄ± olan 'Bella Ciao' (Ã‡av Bella) ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi klip tepki Ã§ekti.

ÅžarkÄ±cÄ± Hilal Cebeci, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸ marÅŸÄ± olan “Bella Ciao” (Çav Bella) adlÄ± halk ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Ä°talyanca olarak seslendirdi ve klip yayÄ±nladÄ±. Klip ve ÅŸarkÄ±nÄ±n uyarlamasÄ± sosyal medyada tepki çekti.

Popçu Hilal Cebeci, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸ marÅŸÄ± olan "Bella Ciao" (Çav Bella) ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Ä°talyanca seslendirdi. ÅžarkÄ±ya klip de çeken Cebeci tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Klibinde, Türkiye’de geniÅŸ bir izleyici kitlesi bulunan “La casa de papel” dizisinin sembollerini de tema olarak kullanan Cebeci’ye yönelik tepkiler sosyal medyada TT oldu.

BaÄŸÄ±msÄ±z Sinema Merkezi yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, “Böyle bir rezillik kabul edlemez. Çav Bella ÅŸarkÄ±sÄ±, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± dövüÅŸen, hayatÄ±nÄ± kaybeden devrimcilerin hatÄ±rasÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Kendi çürümüÅŸ pisliÄŸinizi devrimcilerin mirasÄ±na bulaÅŸtÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Derhal bu rezilliÄŸe son verin” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Çav Bella

Gezi ParkÄ± Taksim 31.05.13

Video: Arda Ergün

Ä°zle @hilalcebeciii zor ihtimal ama belki bu marÅŸÄ±n insanlar için ne anlama geldiÄŸini anlamana yardÄ±mcÄ± olabilir. pic.twitter.com/8X3uscF8mX — BaÄŸÄ±msÄ±z Sinema Merkezi (@BSM_TR) 11 Ekim 2018

Böyle bir rezillik kabul edlemez.

Çav Bella ÅŸarkÄ±sÄ±, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± dövüÅŸen, hayatÄ±nÄ± kaybeden devrimcilerin hatÄ±rasÄ±nÄ± taÅŸÄ±r.

Kendi çürümüÅŸ pisliÄŸinizi devrimcilerin mirasÄ±na bulaÅŸtÄ±ramazsÄ±nÄ±z.

Derhal bu rezilliÄŸe son verin @hilalcebeciii pic.twitter.com/G3ajDVkLoL — BaÄŸÄ±msÄ±z Sinema Merkezi (@BSM_TR) 11 Ekim 2018

Allah'Ä±m Hilal Cebeci'yi, Arda Turan'Ä±, Nihat DoÄŸan'Ä± falan versek, BarÄ±ÅŸ Manço'yu, Cem Karaca'yÄ±, Kemal Sunal'Ä± alsak nasÄ±l olur? — Levent (@fevrisosyolog_) 11 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 10:24

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