Hilal Cebeci'den tepki Ã§eken 'La casa de papel' temalÄ± Ã‡av Bella klibi

Ekran görüntüsü Youtube'dan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 

Hilal Cebeci'den tepki Ã§eken 'La casa de papel' temalÄ± Ã‡av Bella klibi

    • 12 Ekim 2018 10:01

    Hilal Cebeci'nin Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸ marÅŸÄ± olan 'Bella Ciao' (Ã‡av Bella) ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi klip tepki Ã§ekti.

    ÅžarkÄ±cÄ± Hilal Cebeci, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸ marÅŸÄ± olan “Bella Ciao” (Çav Bella) adlÄ± halk ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Ä°talyanca olarak seslendirdi ve klip yayÄ±nladÄ±. Klip ve ÅŸarkÄ±nÄ±n uyarlamasÄ± sosyal medyada tepki çekti. 

    Popçu Hilal Cebeci, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± direniÅŸ marÅŸÄ± olan "Bella Ciao" (Çav Bella) ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Ä°talyanca seslendirdi. ÅžarkÄ±ya klip de çeken Cebeci tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Klibinde, Türkiye’de geniÅŸ bir izleyici kitlesi bulunan “La casa de papel” dizisinin sembollerini de tema olarak kullanan Cebeci’ye yönelik tepkiler sosyal medyada TT oldu.

    BaÄŸÄ±msÄ±z Sinema Merkezi yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, “Böyle bir rezillik kabul edlemez. Çav Bella ÅŸarkÄ±sÄ±, Ä°talya'da faÅŸizme karÅŸÄ± dövüÅŸen, hayatÄ±nÄ± kaybeden devrimcilerin hatÄ±rasÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Kendi çürümüÅŸ pisliÄŸinizi devrimcilerin mirasÄ±na bulaÅŸtÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Derhal bu rezilliÄŸe son verin” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 10:24
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