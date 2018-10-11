'Arda Turan ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ haksÄ±z yere iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±' iddiasÄ±

Arda Turan'a eski ÅŸofÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan kendisini haksÄ±z yere iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dava aÃ§Ä±ldÄ±, mahkeme tanÄ±k dinlemek iÃ§in sÃ¼re verdi.

SÄ±k sÄ±k skandallarla gündeme gelen Futbolcu Arda Turan'a eski ÅŸoförü AÅŸkÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan kendisini haksÄ±z yere iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 'belirsiz alacak' davasÄ± açÄ±ldÄ±, mahkeme taraflara tanÄ±klarÄ±nÄ± bildirmeleri için süre verdi.

7 yÄ±l boyunca Arda Turan'Ä±n ÅŸoförlüÄŸünü yapan 51 yaÅŸÄ±ndaki AÅŸkÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m, futbolcunun kendisini haksÄ±z yere 20 Nisan 2017 tarihinde iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, Ä°stanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'belirsiz alacak' davasÄ± açtÄ±. Dava dilekçesinde 2 bin 400 TL net maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸoförlük dÄ±ÅŸÄ±nda her zaman Arda Turan'Ä±n yanÄ±nda bulunduÄŸunu kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m ancak baÅŸka bir ÅŸirket üzerinden sigortalÄ± gösterildiÄŸini ileri sürdü. MaaÅŸÄ±nÄ± elden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, Turan'Ä±n ev iÅŸlerine yardÄ±m ettiÄŸini, evcil hayvanlarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±na destek olduÄŸunu iddia etti. ÅžoförlüÄŸün yanÄ± sÄ±ra Arda Turan'a koruma görevi de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AÅŸkÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m, aile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±m ihtiyaçlarÄ±nÄ± de kendisinin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Arda Turan ise cevap dilekçesinde AÅŸkÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n herhangi bir hak kaybÄ±na uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, davanÄ±n reddini istedi.

TANIKLARINI BÄ°LDÄ°RECEKLER

Ä°stanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davaya AÅŸkÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±m avukatÄ± ile birlikte geldi. Arda Turan'Ä± ise avukatÄ± temsil etti. Mahkeme hakimi, taraflara tanÄ±klarÄ±nÄ± bildirmeleri için süre vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi. Arda Turan'dan ÅŸimdilik bin 700 TL isteyen YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n dosyasÄ± tanÄ±klarÄ±n dinlenmesinin ardÄ±ndan bilirkiÅŸiye gönderilecek. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 13:26

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