SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa iÃ§in nÃ¶bet baÅŸladÄ±

Hekimler, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 'SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa istiyoruz' nÃ¶beti baÅŸlattÄ±.

Türk Tabipleri BirliÄŸi’nin (TTB) çaÄŸrÄ±sÄ±yla, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n bir an önce yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±nÄ± Ä°stiyoruz” nöbeti baÅŸladÄ±.

Tedavi ettiÄŸi hastasÄ± tarafÄ±ndan öldürülen ruh ve sinir hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± eylemler devam ediyor. TTB’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Türkiye genelinde yapÄ±lan nöbetin Ä°stanbul ayaÄŸÄ±, KadÄ±köy BeÅŸiktaÅŸ Ä°skele MeydanÄ±’nda baÅŸladÄ±. Ä°stanbul Tabip OdasÄ±’na baÄŸlÄ± hekimler, 10-17 Ekim tarihleri arasÄ±nda, 18.00’dan 20.00’a kadar KadÄ±köy BeÅŸiktaÅŸ Ä°skele MeydanÄ±'nda nöbeti sürdürecek. Nöbetin ilk gününde CHP, EMEP, ÖDP, KESK, DÄ°SK ve TMMOB temsilcileri de hekimlere destek verdi.

‘SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDET YÖNETÄ°M ZAAFIDIR’

Nöbetin ilk gününde 1966-1984 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TTB BaÅŸkanÄ± olan Dr. Erdal Atabek konuÅŸtu. Atabek, hayatÄ±nÄ± ÅŸiddet sonucu kaybeden saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n toplumun utancÄ± olduÄŸunu söyledi. “SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± topluma kazandÄ±rmak için çalÄ±ÅŸan meslek insanlarÄ±nÄ±n ÅŸiddete maruz kalmasÄ± toplum deÄŸerlerinin inkar edilmesidir” diyen Atabek, saÄŸlÄ±k hizmeti verenleri koruma görevinin devleti yönetenlerde olduÄŸunu ifade etti. Atabek ÅŸöyle devam etti: Devleti yönetenler bizi koruma görevini yerine getirmezlerse biz kendimizi korumak zorunda kalÄ±rÄ±z. Biz bu hizmeti görmezsek bundan zarar görecek toplumdur. Biz kendimizi korumak zorunda kalÄ±rsak bu baÅŸka tür sorunlara yol açar. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet bir utançtÄ±r, yetersizliktir ve yönetim zaafÄ±dÄ±r. Tolum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bizim güvenle hizmet vermemize baÄŸlÄ±dÄ±r.

‘SAÄžLIKTA DÖNÜÅžÜM ÅžÄ°DDETÄ° ARTTIRDI’

Daha önce TTB Merkez Konsey BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ Gençay Gürsoy da saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin 2002 yÄ±lÄ±ndan itibaren “saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm” ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Gürsoy, “SaÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan özelleÅŸtirmeyle ÅŸiddet arttÄ±. Bu tesadüf deÄŸil. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n meta gibi alÄ±nÄ±p satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemde hasta sahipleri zaman zaman garip akÄ±l yürütmeler yapmaya baÅŸladÄ±. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sorunu çözümünün sadece yasalar çÄ±kararak halledilebileceÄŸini düÅŸünmüyorum. SaÄŸlÄ±k metalaÅŸtÄ±rmadan dönmeli kamusallaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±” dedi.

‘HEKÄ°MLÄ°K ESKÄ°DEN SAYGIN BÄ°R MESLEKTÄ°’

TTB Emekli Hekimler Kolu BaÅŸkanÄ± Erdinç Köksal da mesleÄŸe 1958 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “MesleÄŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda hekimlik saygÄ±n bir meslekti. Åžimdi tekme atÄ±lÄ±yor, bÄ±çak sallanÄ±yor, tabancayla öldürülüyoruz. AynÄ± zamanda doktor olan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± bizim arkamÄ±zda durmalÄ±” diye konuÅŸtu. Köksal’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hekimler yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren meslektaÅŸlarÄ± için 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundular.

‘ÅžÄ°DDETÄ° KÖRÜKLEYEN POLÄ°TÄ°KALARA SON VERÄ°LSÄ°N’

AçÄ±klamayÄ± Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Güray KÄ±lÄ±ç okudu. KÄ±lÄ±ç, saÄŸlÄ±k hizmetinde hekimlere yönelen ÅŸiddetin toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. HastalarÄ±n ve hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± eksiklik ve yetersizliklerin sorumlusunun hekimler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KÄ±lÄ±ç, “Eksiklikler saÄŸlÄ±k hizmetini bu ÅŸekilde planlayan, hastalar için yeterli teÅŸhis ve tedavi ortamlarÄ± yaratmayan, nitelikli saÄŸlÄ±k hizmeti için çabalamayan, hastalarÄ± tüketici-müÅŸteri, devlet hastanelerini iÅŸletme-ÅŸirket haline getiren politikalardan kaynaklanmaktadÄ±r” dedi. KÄ±lÄ±ç, saÄŸlÄ±k ortamÄ±nda ÅŸiddeti körükleyen politikalara son verilmesi talebiyle TBMM’yi göreve çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Hekimler: Ã–lÃ¼mleri beklemeyin, yasayÄ± Ã§Ä±karÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 21:09

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