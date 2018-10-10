Tutuklu Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan iÃ§in AÄ°HM baÅŸvurusu

UluslararasÄ± gazeteci Ã¶rgÃ¼tleri MLSA ve MLDI, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir tutuklu bulunan Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan iÃ§in AÄ°HM'e baÅŸvuruda bulundu.

Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi (MLSA) ile Londra merkezli basÄ±n özgürlüÄŸü örgütü Media Legal Defence Initiative (MLDI) avukatlarÄ±, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir "örgüt üyeliÄŸi" ve "terör propagandasÄ±" iddiasÄ±yla tutuklu bulunan Gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan için 9 Ekim’de Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’ne (AÄ°HM) baÅŸvurdu.

UluslararasÄ± bir örgütün bir gazetecinin AÄ°HM baÅŸvurusuna destek vermesi Türkiye’de bir ilk olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

YaptÄ±ÄŸÄ± haberler sebebiyle 24 Ekim 2016 tarihinden bu yana Trabzon Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Ä°dris SayÄ±lÄŸan’Ä±n hukuki temsilini üstlenen MLSA’nÄ±n Koordinatörü Veysel Ok, gazetecenin tutuklanmasÄ±nÄ±n tek gerekçesinin gazetecilik faaliyetleri olduÄŸunu söyleyerek AÄ°HM baÅŸvurusu hakkÄ±nda bilgi verdi.

BaÅŸvuruyu MLDI avukatlarÄ±yla beraber yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ok, "Türkiye’de ilk defa bir gazeteci için uluslararasÄ± bir örgütle ortak imzalÄ± olarak AÄ°HM baÅŸvurusu yapÄ±lÄ±yor. Biz uluslararasÄ± örgütlerle dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve ortak çalÄ±ÅŸmanÄ±n mahkeme nezdinde baÅŸvurularÄ± güçlendireceÄŸini ve gazetecilerin özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz" diye konuÅŸtu.

ULUSLARARASI DESTEKLÄ° Ä°LK BAÅžVURU

SayÄ±lÄŸan’Ä±n davasÄ±nda hiçbir ilerleme kaydedilmediÄŸini ifade eden Ok müvekkilinin görülen sekiz duruÅŸmadan hiçbirine getirilmediÄŸini söyledi.

Ok, "TutuklamanÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde gerekçelerle ifade ettik. Fakat buna raÄŸmen tahliye edilmedi. Hakimle bir kere bile yüz yüze getirilmedi. Temmuz ayÄ±nda Anayasa Mahkemesine (AYM) baÅŸvuru yaptÄ±k, ancak AYM bugüne kadar baÅŸvurumuzla ilgili tek bir iÅŸlem yapmadÄ±. Bu sebeple AÄ°HM’e baÅŸvurma kararÄ± aldÄ±k ve baÅŸvurumuzun incelenmesi için AÄ°HM Ä°ç TüzüÄŸü’nün 41. maddesi çerçevesinde öncelik talebinde bulunduk" dedi.

SayÄ±lÄŸan adÄ±na yapÄ±lan baÅŸvurunun AÄ°HM’in haklarÄ±nda ihlal kararÄ± verdiÄŸi gazeteciler Åžahin Alpay ve Mehmet Altan baÅŸvurularÄ±ndan bir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ok, "Ä°dris için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvurudan da Alpay ve Altan kararlarÄ±na benzer bir sonuç çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz" diye konuÅŸtu.

BaÅŸvuruda, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) 5, 6, 10, 13 ve 18. maddelerinde düzenlenen; özgürlük ve güvenlik hakkÄ±, adil yargÄ±lanma hakkÄ±, ifade özgürlüÄŸü, etkili baÅŸvuru hakkÄ± ile ilgili hükümlerinin ihlal edildiÄŸi ifade ediliyor.

AÄ°HM baÅŸvurusunda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) eski muhabiri SayÄ±lÄŸan’Ä±n yalnÄ±zca haber kaynaklarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler ve yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberler nedeniyle tutuklu bulunduÄŸu vurgulanarak bunun ifade özgürlüÄŸü ve kiÅŸi güvenliÄŸi ve özgürlüÄŸü haklarÄ±nÄ±n açÄ±k bir ihlali olduÄŸu belirtildi. BaÅŸvuruda ayrÄ±ca SayÄ±lÄŸan’Ä±n gazeteci olduÄŸu vurgulanarak baÅŸvurunun Mahkeme tarafÄ±ndan öncelikli olarak incelenmesi talep edildi.

TUTUKLULUK KOÅžULLARI

"Terör örgütü üyeliÄŸi" ve "terör propagandasÄ±" suçlamalarÄ±yla yargÄ±lanan SayÄ±lÄŸan, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sekiz gün boyunca tek baÅŸÄ±na karanlÄ±k bir hücrede tutulmuÅŸtu. Bu süre boyunca telefon hakkÄ±nÄ± kullanamamÄ±ÅŸ ve avukatÄ±yla görüÅŸememiÅŸti. SayÄ±lÄŸan 8 günlük gözaltÄ± süresinin ardÄ±ndan tutuklanarak ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± MuÅŸ’tan 450 km uzaklÄ±kta bulunan Trabzon Cezaevi’ne gönderilmiÅŸti. SayÄ±lÄŸan’Ä±n bir sonraki duruÅŸmasÄ± 24 AralÄ±k’ta görülecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:15

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