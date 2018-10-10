MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda BerberoÄŸluâ€™na yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±

MÄ°T TIRâ€™larÄ± davasÄ±nda CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸluâ€˜na yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± verildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar ile CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun “örgüte yardÄ±m” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nÄ±n sekizinci duruÅŸmasÄ± görüldü. SavcÄ±, Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± talep etti, mahkeme talebi kabul etti.

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki kapalÄ± olarak görülen duruÅŸmaya Erdem Gül ve Enis BerberoÄŸlu ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve CHP eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ da Gül ve BereberoÄŸlu ile dayanÄ±ÅŸmak için adliyeye geldi.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasÄ±yla baÅŸlayan duruÅŸmada, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 27 Eylül’de BerberoÄŸlu hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ÅŸeklinde adli kontrol talebinde bulunduÄŸu, mahkemenin de bu talebi kabul ettiÄŸi öÄŸrenildi. 4 yÄ±ldÄ±r yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BerberoÄŸlu, hakkÄ±nda adli kontrol tedbiri uygulamasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TanÄ±nan bir siyasetçi olduÄŸunu ifade eden BerberoÄŸlu, bundan sonraki duruÅŸmalara da katÄ±lmak istediÄŸini beyan etti.

DURUÅžMA 6 ÅžUBAT’A ERTELENDÄ°

24 Haziran’da yapÄ±lan seçimlerde yeniden milletvekili seçilen BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ± bir önceki celse müvekkilleri yönünden davanÄ±n durmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. BerberoÄŸlu’nun avukatlarÄ± davanÄ±n durmasÄ± yönündeki taleplerini bugünkü duruÅŸmada da yineledi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± Mehmet YeÅŸilkaya, durma talebinin reddine karar verilmesini istedi. Dündar ve Gül’ün avukatlarÄ± ise duruÅŸmanÄ±n kapalÄ± oturumlarÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin talepte bulundular.

Mahkeme ara kararÄ±nda, durma talebini bir sonraki duruÅŸmada deÄŸerlendireceÄŸini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. SavcÄ±, Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± talep etti, mahkeme talebi kabul etti. KapalÄ± oturumlarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki talebi de dava konusunun kamu güvenliÄŸiyle ilgili olmasÄ± sebebiyle reddeden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 6 Åžubat 2019 saat 10.30’a erteledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 16:54

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