AltÄ±novaâ€™da denizde maden aramaya tepki

AyvalÄ±k AltÄ±nova'da denizde maden aranmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan yaÅŸam savunucularÄ± belediye il genel meclisine projeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

C.Saffet YILMAZ

BalÄ±kesir

AltÄ±nova’da denizde maden aranmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°l Genel Meclisi üyelerinin projeye karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±nÄ± istedi.

AyvalÄ±k’Ä±n AltÄ±nova Mahallesinde deniz ve kÄ±yÄ± tahribatÄ±na yol açacak denizden maden arama projesine karÅŸÄ± çÄ±kan AltÄ±nova ve AyvalÄ±k'tan bir grup yaÅŸam alanÄ± savunucusu AyvalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Rahmi Gencer ile birlikte BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°l Genel Meclisi toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ± öncesi meclis üyeleri ile görüÅŸerek AltÄ±nova’da denizden maden çÄ±kartÄ±lmasÄ±na yönelik giriÅŸime izin verilmemesini isteyen yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± ve yöre halkÄ± konuya iliÅŸkin önergenin gündeme alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±lar. ToplantÄ±da kÄ±sa bir konuÅŸma yapan AyvalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Rahmi Gencer, projenin yöreye vereceÄŸi olumsuz etkilere deÄŸinirken, meclisin söz konusu projeye izin vermeyerek reddetmesini istedi. Denizde maden arama ve çÄ±karma faaliyetlerini durdurmak amacÄ±yla daha önce de giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± kaydeden Gencer, Densa adlÄ± ÅŸirketin yakÄ±n zaman önce ön arama ruhsatÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmanÄ±n tüm AltÄ±nova sahilini kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

“AltÄ±nova'da madene hayÄ±r diyoruz, bize raÄŸmen kimse burada altÄ±n arayamaz” diyen Emek Partisi BalÄ±kesir Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemil TosunoÄŸlu, “ÇED izni alamayan firmanÄ±n bir takÄ±m yan yollara baÅŸvurarak arama faaliyetlerinde bulunmasÄ± kabul edilemez. Bölgemize hiçbir yarar saÄŸlamayacak, aksine geri dönüÅŸü olmayan yÄ±kÄ±mlar yaratacak bu projeyi istemiyoruz. Denizimizi, kumsalÄ±mÄ±zÄ±, yaÅŸam alanlarÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte korumaya kararlÄ±yÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 14:08

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