Manisa'da nikel madenine Ã‡ED toplantÄ±sÄ± yaptÄ±rmadÄ±lar

Manisa'da KalemoÄŸlu kÃ¶ylÃ¼leri, madencilik ÅŸirketinin nikel madeni kapasite artÄ±ÅŸÄ± Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ± engelledi.

Özer AKDEMÄ°R

Manisa Gördes'e baÄŸlÄ± KalemoÄŸlu köylüleri, yakÄ±nlarÄ±nda iÅŸletilen nikel madeninin kapasite artÄ±ÅŸÄ± ÇED halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±rmadÄ±lar. YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r faaliyette olan madenin ürünlerine büyük zararlar verdiÄŸini ve saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± bozduÄŸunu belirten köylüler, "Yeter artÄ±k" dediler.

KADINLAR KABAKLARLA BARÄ°KAT KURDULAR

FotoÄŸraf: Özer Akdemir/Evrensel

Zorlu Holding'e ait Meta Nikel Kobalt Madencilik Åžirketi tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r iÅŸletilen nikel madeni kapasite artÄ±ÅŸÄ±na gidiyor. YÄ±lda 1 milyon ton nikel madeni çÄ±karan ÅŸirket bu miktarÄ± 2 milyon 400 bin ton/yÄ±la çÄ±karmak istiyor. Åžirketin kapasite artÄ±ÅŸÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ÇED sürecinde yapÄ±lmasÄ± planlanan halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± toplantÄ±sÄ± yöre köylülerinin tepkileri nedeniyle yapÄ±lamadÄ±.

Madene komÅŸu KalemoÄŸlu Köyü Çok AmaçlÄ± Etkinlik Salonu'nda yapÄ±lmak istenen toplantÄ± giriÅŸimine KalemoÄŸlu kadÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkileri damga vurdu. ÖÄŸle saatlerinde yapÄ±mÄ± planlanan ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salonun kapÄ±sÄ±na kendi ürettikleri her biri yaklaÅŸÄ±k 30-40 kilo gelen iki büyük kabak koyan kadÄ±nlar, kapÄ±nÄ±n hemen yanÄ±na da ürettikleri seze ve meyveleri yerleÅŸtirdiler.

'BÄ°ZÄ°M MADENÄ°MÄ°Z BUNLAR'

FotoÄŸraf: Özer Akdemir/Evrensel

Nikel madeninin çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ± ile birlikte ürünlerinde gözle görülür zararlar ve bozulmalar olduÄŸunu, sularÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kadÄ±nlar, masa üzerinde sergiledikleri domates, ceviz, salatalÄ±k, biber, soÄŸan, kavun, karpuz gibi sebze-meyveleri göstererek, "Bizim madenimiz bunlar. Biz bunlarÄ± üretip satarak bugüne kadar yaÅŸadÄ±k. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n da bu saÄŸlÄ±klÄ± ürünlerle beslenmesini, onlara temiz bir çevre bÄ±rakmak istiyoruz. Nikel madeni herÅŸeyi kirletiyor. Ä°stemiyoruz" dediler.

'YALANLARINIZI DÄ°NLEMEK Ä°STEMÄ°YORUZ'

Köylü kadÄ±nlar ellerine "Asit yaÄŸmuru ile kanser olmak istemiyoruz. KalemoÄŸlu Köyünde torunlarÄ±mÄ±zÄ± büyütmek istiyoruz" , "Herkes saÄŸlÄ±klÄ± ortamda yaÅŸama hakkÄ±na sahiptir. TC AnayasasÄ±" yazÄ±lÄ± dövizlerle toplantÄ± salonunun önünde toplandÄ±. ToplantÄ± için gelen Manisa Ä°l Çevre MüdürlüÄŸü ve diÄŸer kurumlardan yetkililerle, ÅŸirket görevlilerini salona sokmayan köylüler, "Biz artÄ±k yalanlarÄ±nÄ±zÄ± dinlemek istemiyoruz. Ne anlatacaksÄ±nÄ±z bize? Gelin köyümüzde bir hafta yaÅŸayÄ±n, madenin etkilerini görün ondan sonra bu toplantÄ±yÄ± yapÄ±n" diyerek salona giriÅŸe izin vermediler.

'BU DAHA BAÅžLANGIÇ'

KalemoÄŸlu köylülerine komÅŸu köylerin yanÄ± sÄ±ra, Akhisar, Gördes, Turgutlu ve Ä°zmir'den de yaÅŸam savunucularÄ± destek verdi. Ekoloji BirliÄŸi, EGEÇEP, TEMA temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra CHP Gördes ilçe yönetici ve üyeleri de KalemoÄŸlu köylülerine destek için köydeydiler. Köylülerin tepkilerinin ardÄ±ndan toplantÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±lan tutanaÄŸÄ± köylülere okuyup onlarÄ±n da onayÄ±nÄ± alarak imzalayan KalemoÄŸlu Köylülerinden Kader Beyhan, "Bu daha baÅŸlangÄ±ç. Maden birçok köyü etkiliyor. Onlarla da birleyerek saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam hakkÄ±mÄ±zÄ± korumak için herÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z" dedi.

'SESSÄ°Z KALIRSAK KÖYÜMÜZ YOK OLACAK'

Yetkilerin ve ÅŸirket görevlilerinin köyden ayrÄ±lmalarÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±layan köylüler, daha sonra köy kahvesinde bir araya gelerek eylemi deÄŸerlendirdiler. Madene bu tepkiyi daha gündeme geldiÄŸi yÄ±llarda vermeleri gerektiÄŸini belirten köylüler, "Yine de zararÄ±n neresinden dönülürse kardÄ±r. Sesimizi çÄ±karmazsak, sessiz kalÄ±rsak ne ormanlarÄ±mÄ±z kalacak, ne topraÄŸÄ±mÄ±z, ne suyumuz. Köyümüz yok olacak. Sülfirik asit yaÄŸmurlarÄ± herÅŸeyimizi kirletecek" dediler.â€‹â€‹

FotoÄŸraf: Özer Akdemir/Evrensel

YILDA 1000 TON SÜLFÄ°RÄ°K ASÄ°T KULLANILIYOR

Meta Nikel madeni Gördes'in KalemoÄŸlu, Kabakoz, FundacÄ±k HanpaÅŸa, DaÄŸdere, Börez, BeÄŸer gibi köylerin ortasÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±ndan beri sülfirik asit tank liçi yöntemi ile üretim yapÄ±yor. Çin'den alÄ±nÄ±p AliaÄŸa limanÄ±na getirildikten sonra 264 tekerli bir TIR'a yüklenerek madene 2 ayda götürülen, halkÄ±n "Cehennem kazanÄ±" adÄ±nÄ± verdiÄŸi 738 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki otoklav adlÄ± silindir ÅŸeklindeki tank güzergah boyunca protestolarla karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Günde 1000 ton sülfirik asit kullanan madene bu asit BandÄ±rmadaki sülfirik asit fabrikasÄ±ndan tankerlerle taÅŸÄ±nÄ±yor. GeçtiÄŸimiz yÄ±l meydana gelen ve kamuoyuna yansÄ±yan 4 tanker kazasÄ± olmuÅŸ, bu kazalarda tonlarca sülfirik asit doÄŸaya karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

MADEN ORMAN, MERA, TARIM ALANINDA

Maden kapasite artÄ±ÅŸÄ± ile ömrünü 10,5 yÄ±l daha uzatmayÄ± planlÄ±yor. 740 hektarlÄ±k alan için ÇED izni alan ÅŸirket, sahada iki adet 400 ton/saat kapasiteli kÄ±rma eleme tesisi de kuracak. Proje alanÄ± Çevre Düzeni PlanÄ±’na göre tarÄ±m alanlarÄ±, orman alanlarÄ± ve mera alanlarÄ± içerisinde kalÄ±yor. Gördes'e kuÅŸ uçumu yaklaÅŸÄ±k 10 km uzaklÄ±ktaki maden alanÄ±, Kabakoz Mahallesine ise sÄ±nÄ±r durumda. Saha FundacÄ±k Köyü'ne 1, KalemoÄŸlu Köyüne ise yaklaÅŸÄ±k 2 km uzaklÄ±kta. YÄ±llÄ±k 8.000.000 ton malzeme çÄ±karacak olan maden bunun 2.400.000 ton/yÄ±l kadar kÄ±smÄ± tüvanan nikel cevheri üretirken, 5.600.000 ton/yÄ±l kadarÄ± ise pasa olarak depolanacak. Madene en yakÄ±n su kaynaÄŸÄ± ise 700 metre uzaklÄ±ktaki Çiçekli Göleti. Madenin 30 km çapÄ±ndaki çevresinde irili ufaklÄ± birçok baraj ve gölet yer almakta.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 13:43

www.evrensel.net