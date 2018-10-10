10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde her yerde mÃ¼cadele sÃ¶zÃ¼

10 Ekim Ankara KatlimÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Adana, Çorum, Antep'te anÄ±ldÄ±.

KADIKÖY'DE 'BARIÅžI KAZANACAÄžIZ, HESAP SORACAÄžIZ!' SLOGANLARI

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

10 Ekim Ankara KatliamÄ±nÄ±n yÄ±ldönümünde yurdun birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Ä°stanbul'da katliamÄ±n yÄ±ldönümünde, Ä°stanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun çaÄŸrÄ±sÄ±yla çok sayÄ±da kiÅŸi KadÄ±köy BeÅŸiktaÅŸ Ä°skelesi önünde bir araya geldi. Ortak açÄ±klamayÄ± okuyan KESK Dönem Sözcüsü Zeliha Baksi, alÄ±nan istihbaratlara raÄŸmen katliamÄ±n engellenmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizildi. KatliamÄ±n adÄ±m adÄ±m geldiÄŸini ifade eden Baksi, “Güvenlik bürokrasisi görmedi, istihbarat dosyalarÄ± sümen altÄ± edildi, çetelere kolaylÄ±k saÄŸlayanlardan hesap sorulmadÄ±. Mahkeme delillerin üzerine gitmedi, katliamÄ± önemsizleÅŸtirdi.” ifadelerini kullandÄ±.

‘TAÅžIDIKLARI BAYRAKLAR YERDE KALMAYACAK’

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3. yÄ±l dönümünde KadÄ±köy'de anma düzenlendi (FotoÄŸraf: Evrensel)

Baksi, “Ne yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n katliamda ölen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, evlatlarÄ±mÄ±zÄ±, yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± unutmayacaÄŸÄ±z. OnlarÄ±n gururla taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± bayraklar yerde kalmayacak. Her barÄ±ÅŸ talebimizde, her özgürlük istediÄŸimizde, her demokrasi çaÄŸrÄ±mÄ±zda onlarÄ±n onurlu yüzleri yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda olacak; eylemlerimizde yaÅŸamaya devam edecek. HesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. 103 kiÅŸinin ölümünü fÄ±rsata çevirenlerden de, ülkeyi çetelerin cirit attÄ±ÄŸÄ± bir coÄŸrafya haline getirenlerden de, canÄ±mÄ±zdan can koparan çetelerden de hesap soracaÄŸÄ±z. BarÄ±ÅŸÄ± susturmak isteyenler halk yargÄ±sÄ±ndan kurtulamayacaktÄ±r. BarÄ±ÅŸ istemeye devam edeceÄŸiz. Ülkede ve bölgede halklarÄ±n kardeÅŸçe yaÅŸayacaÄŸÄ± bir düzeni kurmak için mücadele sürecek. SavaÅŸtan beslenenlerin, gerilimle yaÅŸayanlarÄ±n oyunlarÄ±nÄ± bozmak 103 arkadaÅŸÄ±mÄ±za borcumuzdur.” dedi.

FAÄ°K DELÄ°: YÜREÄžÄ°MÄ°ZDEKÄ° ATEÅž SÖNMEYECEK

Katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Dicle Deli’nin babasÄ± Faik Deli de 10 Ekim DerneÄŸi adÄ±na konuÅŸtu. YargÄ±lama sürecinde adeta tiyatro oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Deli, “Yetkili makamlar ve olayda dahili olanlar yargÄ±lanmadÄ±kça yüreÄŸimizdeki ateÅŸ sönmeyecek. Kaybettiklerimizden baÅŸka kaybedecek bir ÅŸeyimiz yok. Biz bunun takipçisi olacaÄŸÄ±z.” dedi. Bugünkü anma eyleminde Ä°stanbul Üniversitesi’nde saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan öÄŸrencilerden Åžilan Delibalta da anma eyleminde konuÅŸtu. Delibalta, “YüreÄŸimize düÅŸen koru söndürebilmek için bir araya geldik.” dedi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim KatliamÄ±, 3. yÄ±ldönümünde Ankara GarÄ± önünde bir araya gelen aileler, sendikalar, meslek odalarÄ± ve siyasi partiler tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±. Önceki yÄ±llar anmaya gelenlere saldÄ±ran polisin arama noktalarÄ±ndaki engelleri tepkiye yol açtÄ±. Karanfillerle donatÄ±lan sembolik anÄ±tÄ±n önünde yapÄ±lan açÄ±klamada, “AcÄ±mÄ±z kadar öfkemiz de tazeliÄŸini koruyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor” denildi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±, 3. yÄ±l dönümünde saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara GarÄ± önünde anÄ±ldÄ±. 10 Ekim 2015 tarihinde “Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi” mitingine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da, 103 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 500'e yakÄ±n kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Hala birçok yönü aydÄ±nlatÄ±lmayan katliamda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenler, yaralananlar ve o gün mitinge katÄ±lan sendika, meslek odasÄ±, siyasi partiler katliamda sorumluluÄŸu ve ihmali olan herkesin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

YÄ°NE BÄ°BER GAZI KULLANILDI

Önceki yÄ±llarda anmalara izin vermeyerek saldÄ±ran polis, bu kez de çeÅŸitli engeller çÄ±kardÄ±. AnmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana çakmak, ÅŸarj aleti, power bank hatta kalemle girilmesine izin verilmezken, arama noktasÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n erkek polis tarafÄ±ndan aranmasÄ± üzerine arbede çÄ±ktÄ±, polis yine gaz kullandÄ±. Önce alana gruplar halinde girilmesine izin verilirken, sonra herkesin geçiÅŸine izin verildi.

Katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anmada sÄ±k sÄ±k “10 Ekim'i unutma unutturma”, “FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Mücadele sözleri verilen anmada, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere yapÄ±lan anÄ±ta karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±. Burada DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB, 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi adÄ±na ortak açÄ±klamayÄ± okuyan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, "YaÅŸanan bu büyük katliamÄ±n acÄ±sÄ± yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. AcÄ±mÄ±z kadar öfkemiz de tazeliÄŸini koruyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor” dedi.

DAVANIN KARARI KUÅžKULARI BÜYÜTTÜ

AcÄ±yÄ± ve öfkeyi büyüten nedenlerden birinin de katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± süreci olduÄŸunu belirten ÇerkezoÄŸlu, 10 Ekim Ankara katliamÄ± davasÄ±nda yargÄ± sürecinin hÄ±zla bitirilmek istendiÄŸini, açÄ±klanan kararÄ±n katliamÄ±n gerçek faillerinin kimler olduÄŸuna dair kuÅŸkularÄ± daha da büyüttüÄŸünü ifade etti. ÇerkezoÄŸlu “DuruÅŸmalarda yaÅŸananlara, siyasi iktidarÄ±n ve mahkemenin tavrÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda davanÄ±n birkaç tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

‘HESABINI MUTLAKA SORACAÄžIZ'

ÇerkezoÄŸlu ÅŸöyle devam etti: “Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldÄ±ran, saldÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± tertip komitesinden gizleyenler, patlamalarÄ±n ardÄ±ndan birçok kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olan gaz sÄ±kma emri verenler, ambulanslarÄ±n geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargÄ±lanmadÄ±kça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir. KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar öfkemizi diri tutacaÄŸÄ±z. KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'BÄ°Z GAZ ATILAN ALANDA YARALI KURTULANLARIZ'

Katliamda yaralanan Ümit BalÄ±n, “Bizler üzerine gazlar atÄ±lan ve yaÅŸamak için birileri sesimizi duyacak mÄ± diye dakikalarca gar alanÄ±nda bekleyen ve yaralÄ± kurtulanlarÄ±z. Bizler, hükümetin yarattÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bedelini halka ödettirip hukuksuz KHK'lerle hapse atÄ±lan gazetecileriz, yazarlarÄ±z, akademisyenleriz, milletvekilleriyiz, emeÄŸi sömürülüp katledilen madencileriz” dedi. BalÄ±n, adaleti saÄŸlamalarÄ± gerekirken koltuklarÄ± için talimatlara göre karar veren hakimleri tarihin lanetle anacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'BÄ°Z ZOR OLANI BAÅžARACAÄžIZ'

10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, barÄ±ÅŸ demekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Özgürlük diyen, ekmek diyen insanÄ±n tutsak olduÄŸu, barÄ±ÅŸ diyen insanÄ±n da hayatÄ±yla beledini ödediÄŸi bu ortamda bizim büyük acÄ±larÄ±mÄ±z var. Ancak bu acÄ±lar bizim üzerimize onurlu bir görev yüklüyor” dedi. Mücadeleyi devam ettirirken hiç umutsuzluÄŸa kapÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen CoÅŸgun, “Bugün de görüyoruz ki dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla nerelere geldik. Bir amaç için buraya gelen insanlar hayatÄ±nÄ± kaybetti ama biz zor olanÄ± baÅŸaracaÄŸÄ±z. Adalet mücadelesi vereceÄŸiz. Sokaklara çÄ±kacaÄŸÄ±z, sesimizi duyuracaÄŸÄ±z” dedi.

CANLI BOMBALARIN GÄ°RDÄ°ÄžÄ° ALANA BUNLAR GÄ°REMEDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Katliam 3. yÄ±ldönümünde Ankara GarÄ± çevresindeki “önlemler” bu kadar da olmaz dedirtti. Ankara ValiliÄŸi ve Emniyeti yakÄ±n bir zaman önce HDP Kongresi ve mitinglerde uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± “çakmak, ÅŸarj aleti, power bank, kalem” gibi yasaklarÄ± 10 Ekim anmasÄ±nda da devam ettirdi. Anmaya gelenler bu eÅŸyalarÄ±nÄ± arama noktalarÄ±nda bÄ±rakÄ±p geçmek zorunda kalÄ±rken, polisin arama noktasÄ±ndaki tutumu çevredekilerin “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisine yol açtÄ±. Gar önünde yapÄ±lan anma etkinliÄŸinde konuÅŸmalar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda hala birçok insan arama noktasÄ±ndaydÄ±.

Ä°ZMÄ°R'DE '10 EKÄ°M ANITI YAPILSIN' TALEBÄ°

DÄ°SK, KESK, TMMOB,TTB,10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi çaÄŸrÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri andÄ±. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen anmada konuÅŸan 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Ä°zmir Temsilcisi Mustafa ÖzdaÄŸ, “Bu katliamda ÅŸehitler veren ve demokratlÄ±ÄŸÄ± ile övüne Ä°zmir’e de bir barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ±n olmamasÄ± içimizi sÄ±zlatan ayrÄ± bir sorun. Bir an önce Ä°zmir’e barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

‘Ä°SYANIMIZ HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR’

DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± da "Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor. AcÄ±mÄ±zÄ± ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± sürecidir” dedi.

Ankara katliamÄ± davasÄ±nÄ±n kararÄ± ile ilgili konuÅŸan SarÄ±, “DuruÅŸmalarda yaÅŸananlara, siyasi iktidarÄ±n ve mahkemenin tavrÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda davanÄ±n birkaç tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kastÄ±/ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir” diye belirtti.

EÄžÄ°TÄ°M SEN, OTURMA EYLEMÄ°NÄ° KATLÄ°AMDA YÄ°TÄ°RÄ°LENLERE ADADI

FotoÄŸraf: Evrensel

EÄŸitim Sen 2 no’lu Åžube, her hafta yaptÄ±klarÄ± oturma eyleminin 74.haftasÄ±nda Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri andÄ±.

KarÅŸÄ±ya çarÅŸÄ±da, oturma eylemlerinin 74.haftasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyen EÄŸitim Sen 2 Nolu Åžube, bu haftaki eylemlerinde 10 Ekim Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri andÄ±. Anmaya, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren AyÅŸe Deniz’in kardeÅŸi Asuman Deniz, “Talebimiz sadece insanlarÄ±n ölmemesiydi. Ablam AyÅŸe Deniz ile birlikte birçok insanÄ±mÄ±zÄ± katlettiler. GeldiÄŸimiz günlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda çok da bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi. Ancak bize bunlarÄ± reva görenler ÅŸunu anlasÄ±n ki biz mücadelemize devam edeceÄŸiz ve bir gün mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

Oturma eylemine Ä°zmir Müzisyenler DerneÄŸi de katÄ±larak müzik dinletisi gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamayÄ± ise EÄŸitim Sen 2 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç okudu. KÄ±lÄ±ç, “KarÅŸÄ±yaka Ana caddede 74. sünü yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu oturma eylemimizden 103 barÄ±ÅŸ güvercinimizi saygÄ±yla anÄ±yor, unutmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve unutturmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sözünü veriyoruz. OnlarÄ±n hayallerini gerçekleÅŸtirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz”diye konuÅŸtu.

Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi fikrinin, 10 Ekim’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin en büyük düÅŸü olduÄŸunu söyleyen KÄ±lÄ±ç, “Bizler bu düÅŸün peÅŸinde koÅŸmaya, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸünü gerçek kÄ±lmak için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. Cehennem zebanileri, karanlÄ±ÄŸÄ±n trolleri’’ ölümün arkasÄ±nda saflaÅŸmamÄ±zÄ±’’ istiyorlar. Bizim tercihimiz daima yaÅŸamÄ±n içinde saf tutmak! O meydan hala kanlÄ± meydan. Ve her ÅŸeye karÅŸÄ±n yine yürüyor bu çocuklar”dedi.

EÄžÄ°TÄ°M SEN ALÄ°AÄžA ÅžUBESÄ°: HESABINI SORACAÄžIZ

FotoÄŸraf: Evrensel

EÄŸitim Sen AliaÄŸa temsilciliÄŸi Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri unutmayarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AliaÄŸa EÄŸitim Sen Åžube’de düzenlenen açÄ±klamayÄ± Åžube Temsilcisi Alp Kuyumcu okudu. Kuyumcu, “Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldÄ±ran, saldÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± tertip komitesinden gizleyenler, patlamalarÄ±n ardÄ±ndan birçok kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olan gaz sÄ±kma emri verenler, ambulanslarÄ±n geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargÄ±lanmadÄ±kça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir” diye ifade etti. Kuyumcu, eÅŸitlik, özgürlük, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, “KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

BTS’DEN HAYDARPAÅžA’DA ANMA

FotoÄŸraf: BTS

10 Ekim KatliamÄ±'nda 16 üyesini kaybeden BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k SendikasÄ±nÄ±n (BES) Ä°stanbul 1 No’lu Åžubesi, HaydarpaÅŸa GarÄ±’nda bir araya gelerek, katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenleri andÄ±. Burada yapÄ±lan açÄ±klamada “SuçlularÄ±n sadece bir kÄ±smÄ± yargÄ±landÄ±, gerçek sorumlular yargÄ±lanmadÄ±. Adalet mücadelemiz devam edecek” denildi. (Ä°STANBUL)

'DAVAYI SULANDIRANLAR KOLTUKLARINDAYSALAR DAVA BÄ°TMEMÄ°ÅžTÄ°R'

FotoÄŸraf: Evrensel

Adana GarÄ± önünde de anma etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±. DÄ°SK, KESK, Adana Tabip OdasÄ±, TMMOB Emek Partisi, HDP ve CHP’nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde yurttaÅŸlar Ankara'daki engellenmeye tepki gösterdi.

Ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KESK Adana Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Ä°rfan DoÄŸan, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin 3 AÄŸustos günü kararÄ±nÄ± açÄ±klayarak yargÄ± süreci hÄ±zla bitirmek istediÄŸini belirterek “Kokteyl örgüt diyerek davayÄ± sulandÄ±ranlar, katliamÄ±n IÅžÄ°D tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini söyleyen mahkeme kararÄ± sonrasÄ± hala koltuklarÄ±nda oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasÄ±nÄ±n daha baÅŸÄ±ndayÄ±z demektir” dedi.

‘KATLÄ°AMIN UNUTTURULMAK Ä°STENMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z’

FotoÄŸraf: Evrensel

7 Haziran-1 KasÄ±m 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombalarÄ±n, yaÅŸanan katliamlarÄ±n ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile iliÅŸkisi sorgulanmadÄ±ÄŸÄ± sürece adalet saÄŸlanmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, “Tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir” dedi. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸan, “Mahkeme heyetinin raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kast ya da ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir!” diye konuÅŸtu.



FotoÄŸraf: Evrensel

Katliam sonrasÄ± anket yapÄ±p oylarÄ±nÄ±n ne kadar arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran ve büyük bir aymazlÄ±kla TV’lerde açÄ±klayanlar, halka hesap vermedikçe öfkelerinin ve acÄ±larÄ±nÄ±n dinmeyeceÄŸini ifade eden DoÄŸan, KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar öfkemizi diri tutacaÄŸÄ±z. KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z” dedi.

ÅžAFAK YURTMAN: SAVAÅžLAR SIRALI ÖLÜM VERMÄ°YOR, EN KÜÇÜKLERÄ°MÄ°ZÄ° ALIYOR

Åžebnem Yurtman'Ä±n annesi Åžafak Yurtman (FotoÄŸraf: Evrensel)

10 Ekim Ankara katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için akÅŸam saatlerinde Seyhan Belediyesi bahçesinde bulunan BarÄ±ÅŸ AnÄ±tÄ± önünde anma etkinliÄŸi düzenlendi. Aileler ve kurum temsilcileri katliamÄ±n asÄ±l sorumlularÄ±nÄ±n henüz yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek gerçek bir barÄ±ÅŸ için sorumlularÄ±n hesap vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Aileler adÄ±na konuÅŸan Åžebnem Yurtman'Ä±n annesi Åžafak Yurtman, "Ben artÄ±k kendini Åžafak Yurtman olarak deÄŸil, Åžebnem Yurtman'Ä±n annesi olarak tanÄ±tÄ±yorum. Çünkü artÄ±k onu herkes tanÄ±yor. Allah sÄ±ralÄ± ölüm versin diye bir söz vardÄ±r. Ama savaÅŸlar sÄ±ralÄ± ölüm vermiyor. En küçüklerimzi alÄ±yor " diyerek barÄ±ÅŸ istedi.

Dilan SarÄ±kaya'nÄ±n annesi Nesligül SarÄ±kaya, Dilan'a yazdÄ±ÄŸÄ± CanÄ±m Kuzum diye baÅŸlayan mektupta "Sizin gençliÄŸinize, hayallerinize, umutlarÄ±nÄ±za acÄ±mayanlar bizi evlatlarÄ±mÄ±za, sevdiklerimize hasret bÄ±rakanlar hala elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Biz bu olayÄ±n asÄ±l faillerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz", "KÄ±zÄ±m sana sözüm olsun artÄ±k bayraÄŸÄ±nÄ± ben aldÄ±m. Ben artÄ±k barÄ±ÅŸ diye baÄŸÄ±rÄ±yorum. Son nefesime kadar diyeceÄŸim" dedi.

'BARIÅž VE DEMOKRASÄ° Ä°ÇÄ°N DAHA CESARETLÄ° OLMALIYIZ'

Grup Hareket Halinde'nin ÅŸarkÄ±lar söylediÄŸi anmada kurum temsilcileri de konuÅŸtu. Seyhan Belediyesi BaÅŸkan Vekili Yusuf AkÄ±ncÄ±, "Nefret dili kullanmadan demokrasi adalet talebi ile barÄ±ÅŸ talebi ile onlarÄ±n üzerine gidiyoruz" dedi.

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan "Bize düÅŸen halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸini üst seviyeye yükseltmeliyiz. Bunun için cesaretli olmalÄ±yÄ±z. BarÄ±ÅŸ demokrasi ve insan haklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± doldurmazsak daha çok üzerimize gelirler. Burada alÄ±nan önlemler orada da alÄ±nsaydÄ± katliam yaÅŸanmazdÄ±. Hak hukuk adalet gelene kadar korkmadan devam edeceÄŸiz"dedi.

EÄŸtim Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz, "O gün bir zorbalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Kolluk kuvvetlerinin bilgisi olmasÄ±na raÄŸmen 103 kardeÅŸimizi orada yitirdik. Annelere bir kez daha söz veriyoruz. OnlarÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± ileriye taÅŸÄ±ma sorumluluÄŸunu bize o gün verdiler. Sözümüz sözdür onlara davanÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±z. Bunu planlayanlar ne zaman hukuk önünde hesap getirse yüreÄŸimizdeki yara kabuk baÄŸlayacak" dedi. Alevi Kültür DerneÄŸi Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Murtaza MoroÄŸlu, "Sivas 2 Temmuz'da Cumhuriyet meydanÄ±ndan itibaren polis eÅŸliÄŸinde girerdik. Ankara'ya gittiÄŸimizde GölbaÅŸÄ±'nda polis aramasÄ± olurdu. O gün polis kontrolü yoktu. Biz kenetlenmediÄŸimiz müddetçe barÄ±ÅŸ gelmeyecek"dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Adana/EVRENSEL)

MALATYA: BU HESAPLAÅžMA YÄ°TÄ°RDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ARKADAÅžLARIMIZA KARÅžI EN BÜYÜK SORUMLULUÄžUMUZ

Malatya’da Emek ve Demokrasi güçleri tarafÄ±ndan BarÄ±ÅŸ ParkÄ±’nda yapÄ±lan 10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ± anma etkinliÄŸine EMEP, HDP, CHP, TMMOB, KESK, EÄŸitim Sen, SES, PSKAD, Ä°HD, ÖDP gibi demokratik kitle örgütleri ve 10 Ekim aileleri katÄ±ldÄ±.



FotoÄŸraf: Evrensel

Türkiye’de, uzun zamandÄ±r yoÄŸun bir ÅŸiddet ve baskÄ± ikliminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KESK Dönem sözcüsü ve SES baÅŸkanÄ± Zuhal Güler "Ülkemizin bu karanlÄ±ktan kurtulmasÄ±, baÅŸta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbiri ardÄ±na yaÅŸanan kitlesel katliamlarla hesaplaÅŸÄ±lmasÄ±yla mümkündür. Bu hesaplaÅŸma, yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± en büyük sorumluluÄŸumuzdur.” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

DERSÄ°M: UNUTMAYACAÄžIZ, AFFETMEYECEÄžÄ°Z

KESK ÅŸubeler platformu çaÄŸrÄ±sÄ±yla Dersim Sanat SokaÄŸÄ±nda yurttaÅŸlar bir araya geldi. Anmada CHP, HDP ve EMEP'in yanÄ± sÄ±ra katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mesut Mak'Ä±n kardeÅŸi Deniz Mak'ta yer aldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK adÄ±na açÄ±klamayÄ± yapan SES Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± NurÅŸat YeÅŸil, "Gerçek katiller ortaya çÄ±karÄ±lÄ±ncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceÄŸiz, geri çekilmeyeceÄŸiz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. AffetmeyeceÄŸiz, unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z" dedi.

AçÄ±klama öncesi Emniyet yetkilileri slogan atÄ±lmamasÄ±, atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde gösteri ve yürüyüÅŸ kanuna mukavemetten soruÅŸturma açÄ±lacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± dikkat çekti. (Dersim/EVRENSEL)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

EMEP ÜYESÄ° EMÄ°NE ERCAN, MEZARI BAÅžINDA ANILDI

FotoÄŸraf: Evrensel

10 Ekim katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi üyesi Emine Ercan, Çorum merkeze baÄŸlÄ± Büyükdivan köyündeki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. KESK Dönem Sözcüsü ve BES Åžube BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Alper, “Ülkemizin bu karanlÄ±ktan kurtulmasÄ±, baÅŸta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbirini ardÄ±na yaÅŸanan kitlesel katliamlarla hesaplaÅŸÄ±lmasÄ±yla mümkündür. Bu hesaplaÅŸma, yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± en büyük sorumluluÄŸumuzdur” dedi.

Emine Ercan’Ä±n eÅŸi Cuma Ercan da, “Dava bizim bitmedi. BarÄ±ÅŸ kelimesinin anlamÄ±nÄ± ve deÄŸerini de mücadelemizde devam ettireceÄŸiz” dedi. Ercan KatliamÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara Tren GarÄ±’na bir anÄ±t yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti. (Çorum/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Antep’te 10 Ekim'in yÄ±l dönümünde DÄ°SK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Kurumlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Genel-Ä°ÅŸ 1 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Güdücü, “Davalar birkaç tetikçinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±. KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Emek, özgürlük, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesinde yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸrultusunda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceÄŸiz." dedi.

HDP Gaziantep Ä°l Örgütü de YeÅŸilsu'da bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. HDP Gaziantep Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Müslüm KÄ±lÄ±ç, "Ankara KatliamÄ± yürütülen mezhepçi politikalarÄ±n bir sonucuydu. BarÄ±ÅŸçÄ±l politikalarÄ±n hayata geçirilmesi, Türkiye ve OrtadoÄŸu halklarÄ±nÄ±n bugünü ve geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan acil bir ihtiyaçtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. (Antep/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Kayseri’de KESK’in çaÄŸrÄ±sÄ± ile bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ± basÄ±n metnini SES Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan Karakaya okudu. YaÅŸanan katliamda ihmali bulunan kamu görevlilerine ve iktidarÄ±n sorumluluÄŸuna vurgu yapan Karakaya: “AcÄ±mÄ±zÄ± ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± sürecidir. YargÄ±nÄ±n tutumu ve açÄ±klanan karar katliamÄ±n gerçek faillerinin kimler olduÄŸuna dair kuÅŸkumuzu daha da büyüttü.” dedi.

Bu katliamÄ± hazÄ±rlayan ülke konjektürüne dikkat çeken Karakaya: “7 Haziran-1 KasÄ±m 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombalarÄ±n, yaÅŸanan katliamlarÄ±n “ya istikrar ya kaos” tehdidi ile iliÅŸkisi sorgulanmadÄ±ÄŸÄ± sürece adalet saÄŸlanmamÄ±ÅŸ, gerçek failler ortaya çÄ±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olacaktÄ±r.” diye konuÅŸtu. (Kayseri/EVRENSEL)

ESKÄ°ÅžEHÄ°R: AFFETMEYECEÄžÄ°Z, UNUTMAYACAÄžIZ, UNUTTURMAYACAÄžIZ!

EskiÅŸehir Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 103 kiÅŸiyi andÄ±. Adalar MÄ°GROS önünde biraraya gelen EskiÅŸehir Emek ve Demokrasi Güçleri, "Gerçek katiller ortaya çÄ±karÄ±lÄ±ncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceÄŸiz, geri çekilmeyeceÄŸiz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. AffetmeyeceÄŸiz, unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z" dedi. Katliamda ölen insanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kitle, "10 Ekim Ankara UnutmadÄ±k, UnutturmayacaÄŸÄ±z" yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±.

"YARGI SÜRECÄ° HIZLA BÄ°TÄ°RÄ°LMEK Ä°STENDÄ°"

EskiÅŸehir Emek ve Demokrasi Güçleri adÄ±na açÄ±klama yapan TMMOB EskiÅŸehir Ä°l Koordinasyon Kurulu BaÅŸkanÄ± NeÅŸet Aykanat, yaÅŸanan katliamÄ±n acÄ±sÄ±nÄ±n yüreklerini yakmaya devam ettiÄŸini söyledi. AcÄ±larÄ± kadar öfkelerinin de tazeliÄŸini koruduÄŸunu belirten Aykanat, "Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor” dedi. AcÄ± ve öfkelerini büyüten en büyük nedenlerden birisinin katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± süreci olduÄŸunu vurgulayan Aykanat, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 3 AÄŸustos günü 10 Ekim Ankara katliamÄ± davasÄ±nda kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. YargÄ± sürecinin hÄ±zla bitirilmek istendiÄŸine dikkat çeken Aykanat, "YargÄ±nÄ±n tutumu ve açÄ±klanan karar katliamÄ±n gerçek faillerinin kimler olduÄŸuna dair kuÅŸkumuzu daha da büyüttü. DuruÅŸmalarda yaÅŸananlara, siyasi iktidarÄ±n ve mahkemenin tavrÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda davanÄ±n birkaç tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kastÄ±/ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir!” diye konuÅŸtu.

MÜCADELEMÄ°Z BEDELÄ° NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEK

EÅŸitlik, özgürlük, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesinin yitirdikleri arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n en büyük emaneti olduÄŸunu kaydeden Aykanat, bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da bu doÄŸrultuda mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Aykanat, "BarÄ±ÅŸ karanfillerimize ve ailelerine verdiÄŸimiz sözü 3. YÄ±ldönümü vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz: BarÄ±ÅŸ özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne olursa olsun devam edecektir. Gerçek katiller ortaya çÄ±karÄ±lÄ±ncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceÄŸiz, geri çekilmeyeceÄŸiz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. AffetmeyeceÄŸiz, unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z” dedi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

GEBZE: ADALET MÜCADELEMÄ°Z SÜRECEK

FotoÄŸraf: Damla UludaÄŸ/EVRENSEL

Gebze’de de 10 Ekim'in yÄ±l dönümünde Emek ve Demokrasi Güçleri Gölcüönü MeydanÄ±’nda ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Kurumlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan EÄŸitim-Sen Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± OÄŸur AydÄ±n ‘Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldÄ±ran, saldÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± tertip komitesinden gizleyenler, patlamalarÄ±n ardÄ±ndan birçok kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olan gaz sÄ±kma emri verenler, ambulanslarÄ±n geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargÄ±lanmadÄ±kça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir.’ dedi. (Gebze/EVRENSEL)

SAMSUN'DA 10 EKÄ°M BARIÅž GÜVERCÄ°NLERÄ° ANILDI

Samsun’da KESK, DÄ°SK, TMMOB ve TTB nin ortak çaÄŸrÄ±sÄ±yla saat 17.30'da istiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla anma düzenlendi. AçÄ±klamaya emekten yana siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

AçÄ±klamayÄ± KESK dönem sözcüsü Ä°srafil Åžahin okudu saygÄ± duruÅŸu ile baÅŸlayan etkinlikte katliamlarÄ± lanetleyen sloganlar atÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Samsun/EVRENSEL)

ELAZIÄž: EMEK KAZANACAK, BARIÅž KAZANACAK!

10 Ekim Ankara katliamÄ±, 3. yÄ±l dönümünde ElazÄ±ÄŸ Hozat GarajÄ±nda yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla katliamda hayatÄ±nÄ± yitirenler anÄ±ldÄ±.

KESK dönem sözcüsü Musa DoÄŸan, yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamada, bilimsel görüÅŸlere raÄŸmen sanÄ±klarÄ±n insanlÄ±ÄŸa dair suç yönünden cezalandÄ±rma taleplerinin göz ardÄ± edilmesine vurgu yaparak, “Katliamla iliÅŸkili, yöneticilik konumunda olan sanÄ±klarÄ±n bir kÄ±smÄ± için sadece üyelikten ceza talep edilmiÅŸtir. 10 Ekim katliamÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n Sincan’a kaçÄ±rÄ±lmasÄ± manidardÄ±r” dedi.

“KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar bu dava sürecek” diyen DoÄŸan, adalet mücadelelerinin hiçbir zaman bitmeyeceÄŸini vurguladÄ±. Son olarak DoÄŸan, "YitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bizlere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± en deÄŸerli emanet olan emek, barÄ±ÅŸ, demokrasi mücadelesini de hep beraber, kol kola omuz omuza büyütmeye kararlÄ±yÄ±z. Er ya da geç sorumlular cezalandÄ±rÄ±lacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barÄ±ÅŸ kazanacak!” dedi. (ElazÄ±ÄŸ/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 20:59

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