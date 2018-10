10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde her yerde mÃ¼cadele sÃ¶zÃ¼

10 Ekim Ankara Katlimı'nda yaşamını yitirenler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Çorum, Antep'te anıldı.

KADIKÖY'DE 'BARIŞI KAZANACAĞIZ, HESAP SORACAĞIZ!' SLOGANLARI

Cansu PİŞKİN

İstanbul

10 Ekim Ankara Katliamının yıldönümünde yurdun birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'da katliamın yıldönümünde, İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun çağrısıyla çok sayıda kişi Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi. Ortak açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü Zeliha Baksi, alınan istihbaratlara rağmen katliamın engellenmediğinin altını çizildi. Katliamın adım adım geldiğini ifade eden Baksi, “Güvenlik bürokrasisi görmedi, istihbarat dosyaları sümen altı edildi, çetelere kolaylık sağlayanlardan hesap sorulmadı. Mahkeme delillerin üzerine gitmedi, katliamı önemsizleştirdi.” ifadelerini kullandı.

‘TAŞIDIKLARI BAYRAKLAR YERDE KALMAYACAK’

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 3. yıl dönümünde Kadıköy'de anma düzenlendi (Fotoğraf: Evrensel)

Baksi, “Ne yapılırsa yapılsın katliamda ölen arkadaşlarımızı, evlatlarımızı, yakınlarımızı unutmayacağız. Onların gururla taşıdıkları bayraklar yerde kalmayacak. Her barış talebimizde, her özgürlük istediğimizde, her demokrasi çağrımızda onların onurlu yüzleri yanı başımızda olacak; eylemlerimizde yaşamaya devam edecek. Hesabını soracağız. 103 kişinin ölümünü fırsata çevirenlerden de, ülkeyi çetelerin cirit attığı bir coğrafya haline getirenlerden de, canımızdan can koparan çetelerden de hesap soracağız. Barışı susturmak isteyenler halk yargısından kurtulamayacaktır. Barış istemeye devam edeceğiz. Ülkede ve bölgede halkların kardeşçe yaşayacağı bir düzeni kurmak için mücadele sürecek. Savaştan beslenenlerin, gerilimle yaşayanların oyunlarını bozmak 103 arkadaşımıza borcumuzdur.” dedi.

FAİK DELİ: YÜREĞİMİZDEKİ ATEŞ SÖNMEYECEK

Katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli’nin babası Faik Deli de 10 Ekim Derneği adına konuştu. Yargılama sürecinde adeta tiyatro oynandığını söyleyen Deli, “Yetkili makamlar ve olayda dahili olanlar yargılanmadıkça yüreğimizdeki ateş sönmeyecek. Kaybettiklerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz bunun takipçisi olacağız.” dedi. Bugünkü anma eyleminde İstanbul Üniversitesi’nde saldırıya uğrayan öğrencilerden Şilan Delibalta da anma eyleminde konuştu. Delibalta, “Yüreğimize düşen koru söndürebilmek için bir araya geldik.” dedi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim Katliamı, 3. yıldönümünde Ankara Garı önünde bir araya gelen aileler, sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler tarafından anıldı. Önceki yıllar anmaya gelenlere saldıran polisin arama noktalarındaki engelleri tepkiye yol açtı. Karanfillerle donatılan sembolik anıtın önünde yapılan açıklamada, “Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor” denildi.

10 Ekim Ankara Katliamı, 3. yıl dönümünde saldırının gerçekleştiği Ankara Garı önünde anıldı. 10 Ekim 2015 tarihinde “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yapılan saldırıda, 103 kişi yaşamını yitirmiş, 500'e yakın kişi yaralanmıştı. Hala birçok yönü aydınlatılmayan katliamda yakınlarını kaybedenler, yaralananlar ve o gün mitinge katılan sendika, meslek odası, siyasi partiler katliamda sorumluluğu ve ihmali olan herkesin yargılanmasını istedi.

YİNE BİBER GAZI KULLANILDI

Önceki yıllarda anmalara izin vermeyerek saldıran polis, bu kez de çeşitli engeller çıkardı. Anmanın yapılacağı alana çakmak, şarj aleti, power bank hatta kalemle girilmesine izin verilmezken, arama noktasında bir kadının erkek polis tarafından aranması üzerine arbede çıktı, polis yine gaz kullandı. Önce alana gruplar halinde girilmesine izin verilirken, sonra herkesin geçişine izin verildi.

Katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı anmada sık sık “10 Ekim'i unutma unutturma”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı. Mücadele sözleri verilen anmada, saldırının gerçekleştiği yere yapılan anıta karanfiller bırakıldı. Burada DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği adına ortak açıklamayı okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor” dedi.

DAVANIN KARARI KUŞKULARI BÜYÜTTÜ

Acıyı ve öfkeyi büyüten nedenlerden birinin de katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı süreci olduğunu belirten Çerkezoğlu, 10 Ekim Ankara katliamı davasında yargı sürecinin hızla bitirilmek istendiğini, açıklanan kararın katliamın gerçek faillerinin kimler olduğuna dair kuşkuları daha da büyüttüğünü ifade etti. Çerkezoğlu “Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve mahkemenin tavrına bakıldığında davanın birkaç tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır” dedi.

‘HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ'

Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenler, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargılanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir. Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız” diye konuştu.

'BİZ GAZ ATILAN ALANDA YARALI KURTULANLARIZ'

Katliamda yaralanan Ümit Balın, “Bizler üzerine gazlar atılan ve yaşamak için birileri sesimizi duyacak mı diye dakikalarca gar alanında bekleyen ve yaralı kurtulanlarız. Bizler, hükümetin yarattığı istikrarsızlığın bedelini halka ödettirip hukuksuz KHK'lerle hapse atılan gazetecileriz, yazarlarız, akademisyenleriz, milletvekilleriyiz, emeği sömürülüp katledilen madencileriz” dedi. Balın, adaleti sağlamaları gerekirken koltukları için talimatlara göre karar veren hakimleri tarihin lanetle anacağını söyledi.

'BİZ ZOR OLANI BAŞARACAĞIZ'

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, barış demekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Özgürlük diyen, ekmek diyen insanın tutsak olduğu, barış diyen insanın da hayatıyla beledini ödediği bu ortamda bizim büyük acılarımız var. Ancak bu acılar bizim üzerimize onurlu bir görev yüklüyor” dedi. Mücadeleyi devam ettirirken hiç umutsuzluğa kapılmadıklarını söyleyen Coşgun, “Bugün de görüyoruz ki dayanışmasıyla nerelere geldik. Bir amaç için buraya gelen insanlar hayatını kaybetti ama biz zor olanı başaracağız. Adalet mücadelesi vereceğiz. Sokaklara çıkacağız, sesimizi duyuracağız” dedi.

CANLI BOMBALARIN GİRDİĞİ ALANA BUNLAR GİREMEDİ

Fotoğraf: Evrensel

Katliam 3. yıldönümünde Ankara Garı çevresindeki “önlemler” bu kadar da olmaz dedirtti. Ankara Valiliği ve Emniyeti yakın bir zaman önce HDP Kongresi ve mitinglerde uygulamaya başladığı “çakmak, şarj aleti, power bank, kalem” gibi yasakları 10 Ekim anmasında da devam ettirdi. Anmaya gelenler bu eşyalarını arama noktalarında bırakıp geçmek zorunda kalırken, polisin arama noktasındaki tutumu çevredekilerin “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisine yol açtı. Gar önünde yapılan anma etkinliğinde konuşmalar başladığında hala birçok insan arama noktasındaydı.

İZMİR'DE '10 EKİM ANITI YAPILSIN' TALEBİ

DİSK, KESK, TMMOB,TTB,10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği çağrıcılığı ile Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenleri andı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen anmada konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Mustafa Özdağ, “Bu katliamda şehitler veren ve demokratlığı ile övüne İzmir’e de bir barış anıtın olmaması içimizi sızlatan ayrı bir sorun. Bir an önce İzmir’e barış anıtı yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

‘İSYANIMIZ HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR’

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da "Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecidir” dedi.

Ankara katliamı davasının kararı ile ilgili konuşan Sarı, “Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve mahkemenin tavrına bakıldığında davanın birkaç tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar da buna uygun olarak verilmiştir. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir” diye belirtti.

EĞİTİM SEN, OTURMA EYLEMİNİ KATLİAMDA YİTİRİLENLERE ADADI

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen 2 no’lu Şube, her hafta yaptıkları oturma eyleminin 74.haftasında Ankara katliamında yaşamını yitirenleri andı.

Karşıya çarşıda, oturma eylemlerinin 74.haftasında basın açıklaması düzenleyen Eğitim Sen 2 Nolu Şube, bu haftaki eylemlerinde 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitirenleri andı. Anmaya, yaşamını yitiren Ayşe Deniz’in kardeşi Asuman Deniz, “Talebimiz sadece insanların ölmemesiydi. Ablam Ayşe Deniz ile birlikte birçok insanımızı katlettiler. Geldiğimiz günlere baktığımızda çok da bir şey değişmedi. Ancak bize bunları reva görenler şunu anlasın ki biz mücadelemize devam edeceğiz ve bir gün mutlaka kazanacağız” dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Oturma eylemine İzmir Müzisyenler Derneği de katılarak müzik dinletisi gerçekleştirdi. Açıklamayı ise Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç okudu. Kılıç, “Karşıyaka Ana caddede 74. sünü yaptığımız bu oturma eylemimizden 103 barış güvercinimizi saygıyla anıyor, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızın sözünü veriyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam ediyoruz”diye konuştu.

Emek, Barış ve Demokrasi fikrinin, 10 Ekim’de yaşamını yitirenlerin en büyük düşü olduğunu söyleyen Kılıç, “Bizler bu düşün peşinde koşmaya, arkadaşlarımızın düşünü gerçek kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cehennem zebanileri, karanlığın trolleri’’ ölümün arkasında saflaşmamızı’’ istiyorlar. Bizim tercihimiz daima yaşamın içinde saf tutmak! O meydan hala kanlı meydan. Ve her şeye karşın yine yürüyor bu çocuklar”dedi.

EĞİTİM SEN ALİAĞA ŞUBESİ: HESABINI SORACAĞIZ

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen Aliağa temsilciliği Ankara katliamında yaşamını yitirenleri unutmayarak basın açıklaması düzenledi. Aliağa Eğitim Sen Şube’de düzenlenen açıklamayı Şube Temsilcisi Alp Kuyumcu okudu. Kuyumcu, “Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenler, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargılanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir” diye ifade etti. Kuyumcu, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, “Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)​​​​​​

BTS’DEN HAYDARPAŞA’DA ANMA

Fotoğraf: BTS

10 Ekim Katliamı'nda 16 üyesini kaybeden Birleşik Taşımacılık Sendikasının (BES) İstanbul 1 No’lu Şubesi, Haydarpaşa Garı’nda bir araya gelerek, katliamda yaşamını kaybedenleri andı. Burada yapılan açıklamada “Suçluların sadece bir kısmı yargılandı, gerçek sorumlular yargılanmadı. Adalet mücadelemiz devam edecek” denildi. (İSTANBUL)

'DAVAYI SULANDIRANLAR KOLTUKLARINDAYSALAR DAVA BİTMEMİŞTİR'

Fotoğraf: Evrensel

Adana Garı önünde de anma etkinliği yapıldı. DİSK, KESK, Adana Tabip Odası, TMMOB Emek Partisi, HDP ve CHP’nin katıldığı eylemde yurttaşlar Ankara'daki engellenmeye tepki gösterdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan KESK Adana Şubeler Platformu dönem sözcüsü İrfan Doğan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Ağustos günü kararını açıklayarak yargı süreci hızla bitirmek istediğini belirterek “Kokteyl örgüt diyerek davayı sulandıranlar, katliamın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen mahkeme kararı sonrası hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasının daha başındayız demektir” dedi.

‘KATLİAMIN UNUTTURULMAK İSTENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Fotoğraf: Evrensel

7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombaların, yaşanan katliamların ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış olacağını dile getiren Doğan, “Tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar da buna uygun olarak verilmiştir” dedi. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığının anlaşıldığını ifade eden Doğan, “Mahkeme heyetinin raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kast ya da ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir!” diye konuştu.



Fotoğraf: Evrensel

Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıran ve büyük bir aymazlıkla TV’lerde açıklayanlar, halka hesap vermedikçe öfkelerinin ve acılarının dinmeyeceğini ifade eden Doğan, Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız” dedi.

ŞAFAK YURTMAN: SAVAŞLAR SIRALI ÖLÜM VERMİYOR, EN KÜÇÜKLERİMİZİ ALIYOR

Şebnem Yurtman'ın annesi Şafak Yurtman (Fotoğraf: Evrensel)

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenler için akşam saatlerinde Seyhan Belediyesi bahçesinde bulunan Barış Anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Aileler ve kurum temsilcileri katliamın asıl sorumlularının henüz yargılanmadığını belirterek gerçek bir barış için sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Aileler adına konuşan Şebnem Yurtman'ın annesi Şafak Yurtman, "Ben artık kendini Şafak Yurtman olarak değil, Şebnem Yurtman'ın annesi olarak tanıtıyorum. Çünkü artık onu herkes tanıyor. Allah sıralı ölüm versin diye bir söz vardır. Ama savaşlar sıralı ölüm vermiyor. En küçüklerimzi alıyor " diyerek barış istedi.

Dilan Sarıkaya'nın annesi Nesligül Sarıkaya, Dilan'a yazdığı Canım Kuzum diye başlayan mektupta "Sizin gençliğinize, hayallerinize, umutlarınıza acımayanlar bizi evlatlarımıza, sevdiklerimize hasret bırakanlar hala elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Biz bu olayın asıl faillerinin yargılanmasını istiyoruz", "Kızım sana sözüm olsun artık bayrağını ben aldım. Ben artık barış diye bağırıyorum. Son nefesime kadar diyeceğim" dedi.

'BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN DAHA CESARETLİ OLMALIYIZ'

Grup Hareket Halinde'nin şarkılar söylediği anmada kurum temsilcileri de konuştu. Seyhan Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Akıncı, "Nefret dili kullanmadan demokrasi adalet talebi ile barış talebi ile onların üzerine gidiyoruz" dedi.

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan "Bize düşen halkların kardeşliğini üst seviyeye yükseltmeliyiz. Bunun için cesaretli olmalıyız. Barış demokrasi ve insan haklarının altını doldurmazsak daha çok üzerimize gelirler. Burada alınan önlemler orada da alınsaydı katliam yaşanmazdı. Hak hukuk adalet gelene kadar korkmadan devam edeceğiz"dedi.

Eğtim Sen Genel Mali Sekreteri Ahmet Karagöz, "O gün bir zorbalıkla karşı karşıya kaldık. Kolluk kuvvetlerinin bilgisi olmasına rağmen 103 kardeşimizi orada yitirdik. Annelere bir kez daha söz veriyoruz. Onların bayrağını ileriye taşıma sorumluluğunu bize o gün verdiler. Sözümüz sözdür onlara davanın takipçisi olacağız. Bunu planlayanlar ne zaman hukuk önünde hesap getirse yüreğimizdeki yara kabuk bağlayacak" dedi. Alevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Murtaza Moroğlu, "Sivas 2 Temmuz'da Cumhuriyet meydanından itibaren polis eşliğinde girerdik. Ankara'ya gittiğimizde Gölbaşı'nda polis araması olurdu. O gün polis kontrolü yoktu. Biz kenetlenmediğimiz müddetçe barış gelmeyecek"dedi.

Fotoğraf: Evrensel

(Adana/EVRENSEL)

MALATYA: BU HESAPLAŞMA YİTİRDİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZA KARŞI EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ

Malatya’da Emek ve Demokrasi güçleri tarafından Barış Parkı’nda yapılan 10 Ekim Ankara Gar Katliamı anma etkinliğine EMEP, HDP, CHP, TMMOB, KESK, Eğitim Sen, SES, PSKAD, İHD, ÖDP gibi demokratik kitle örgütleri ve 10 Ekim aileleri katıldı.



Fotoğraf: Evrensel

Türkiye’de, uzun zamandır yoğun bir şiddet ve baskı ikliminin yaşandığını söyleyen KESK Dönem sözcüsü ve SES başkanı Zuhal Güler "Ülkemizin bu karanlıktan kurtulması, başta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbiri ardına yaşanan kitlesel katliamlarla hesaplaşılmasıyla mümkündür. Bu hesaplaşma, yitirdiğimiz arkadaşlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur.” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

DERSİM: UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ

KESK şubeler platformu çağrısıyla Dersim Sanat Sokağında yurttaşlar bir araya geldi. Anmada CHP, HDP ve EMEP'in yanı sıra katliamda yaşamını yitiren Mesut Mak'ın kardeşi Deniz Mak'ta yer aldı.

Fotoğraf: Evrensel

KESK adına açıklamayı yapan SES Şube Eş Başkanı Nurşat Yeşil, "Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Açıklama öncesi Emniyet yetkilileri slogan atılmaması, atıldığı takdirde gösteri ve yürüyüş kanuna mukavemetten soruşturma açılacağı uyarısında bulunması dikkat çekti. (Dersim/EVRENSEL)​​​​​​

EMEP ÜYESİ EMİNE ERCAN, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Fotoğraf: Evrensel

10 Ekim katliamında yaşamını yitiren Emek Partisi üyesi Emine Ercan, Çorum merkeze bağlı Büyükdivan köyündeki mezarı başında anıldı. KESK Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Ertuğrul Alper, “Ülkemizin bu karanlıktan kurtulması, başta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbirini ardına yaşanan kitlesel katliamlarla hesaplaşılmasıyla mümkündür. Bu hesaplaşma, yitirdiğimiz arkadaşlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Emine Ercan’ın eşi Cuma Ercan da, “Dava bizim bitmedi. Barış kelimesinin anlamını ve değerini de mücadelemizde devam ettireceğiz” dedi. Ercan Katliamın gerçekleştiği Ankara Tren Garı’na bir anıt yapılmasını istediklerini belirtti. (Çorum/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Antep’te 10 Ekim'in yıl dönümünde DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Ali Güdücü, “Davalar birkaç tetikçinin cezalandırılmasıyla sınırlı kaldı. Katliamın tüm sorumluları yargılanana kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşlarımızın doğrultusunda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

HDP Gaziantep İl Örgütü de Yeşilsu'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, "Ankara Katliamı yürütülen mezhepçi politikaların bir sonucuydu. Barışçıl politikaların hayata geçirilmesi, Türkiye ve Ortadoğu halklarının bugünü ve geleceği açısından acil bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı. (Antep/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Kayseri’de KESK’in çağrısı ile bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlediği basın açıklaması basın metnini SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya okudu. Yaşanan katliamda ihmali bulunan kamu görevlilerine ve iktidarın sorumluluğuna vurgu yapan Karakaya: “Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecidir. Yargının tutumu ve açıklanan karar katliamın gerçek faillerinin kimler olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü.” dedi.

Bu katliamı hazırlayan ülke konjektürüne dikkat çeken Karakaya: “7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombaların, yaşanan katliamların “ya istikrar ya kaos” tehdidi ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış, gerçek failler ortaya çıkarılmamış olacaktır.” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

ESKİŞEHİR: AFFETMEYECEĞİZ, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitiren 103 kişiyi andı. Adalar MİGROS önünde biraraya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri, "Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Katliamda ölen insanların fotoğraflarını taşıyan kitle, "10 Ekim Ankara Unutmadık, Unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

"YARGI SÜRECİ HIZLA BİTİRİLMEK İSTENDİ"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Neşet Aykanat, yaşanan katliamın acısının yüreklerini yakmaya devam ettiğini söyledi. Acıları kadar öfkelerinin de tazeliğini koruduğunu belirten Aykanat, "Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor” dedi. Acı ve öfkelerini büyüten en büyük nedenlerden birisinin katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı süreci olduğunu vurgulayan Aykanat, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ağustos günü 10 Ekim Ankara katliamı davasında kararını açıkladığını hatırlattı. Yargı sürecinin hızla bitirilmek istendiğine dikkat çeken Aykanat, "Yargının tutumu ve açıklanan karar katliamın gerçek faillerinin kimler olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü. Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve mahkemenin tavrına bakıldığında davanın birkaç tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar da buna uygun olarak verilmiştir. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir!” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ BEDELİ NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEK

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin yitirdikleri arkadaşlarının en büyük emaneti olduğunu kaydeden Aykanat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Aykanat, "Barış karanfillerimize ve ailelerine verdiğimiz sözü 3. Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz: Barış özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne olursa olsun devam edecektir. Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)

GEBZE: ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Fotoğraf: Damla Uludağ/EVRENSEL

Gebze’de de 10 Ekim'in yıl dönümünde Emek ve Demokrasi Güçleri Gölcüönü Meydanı’nda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Oğur Aydın ‘Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenler, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargılanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir.’ dedi. (Gebze/EVRENSEL)

SAMSUN'DA 10 EKİM BARIŞ GÜVERCİNLERİ ANILDI

Samsun’da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB nin ortak çağrısıyla saat 17.30'da istiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde yapılan basın açıklamasıyla anma düzenlendi. Açıklamaya emekten yana siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Açıklamayı KESK dönem sözcüsü İsrafil Şahin okudu saygı duruşu ile başlayan etkinlikte katliamları lanetleyen sloganlar atıldı.

Fotoğraf: Evrensel

(Samsun/EVRENSEL)

ELAZIĞ: EMEK KAZANACAK, BARIŞ KAZANACAK!

10 Ekim Ankara katliamı, 3. yıl dönümünde Elazığ Hozat Garajında yapılan basın açıklamasıyla katliamda hayatını yitirenler anıldı.

KESK dönem sözcüsü Musa Doğan, yapmış olduğu açıklamada, bilimsel görüşlere rağmen sanıkların insanlığa dair suç yönünden cezalandırma taleplerinin göz ardı edilmesine vurgu yaparak, “Katliamla ilişkili, yöneticilik konumunda olan sanıkların bir kısmı için sadece üyelikten ceza talep edilmiştir. 10 Ekim katliamının karar duruşmasının Sincan’a kaçırılması manidardır” dedi.

“Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar bu dava sürecek” diyen Doğan, adalet mücadelelerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurguladı. Son olarak Doğan, "Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet olan emek, barış, demokrasi mücadelesini de hep beraber, kol kola omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Er ya da geç sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak!” dedi. (Elazığ/EVRENSEL)

10 Ekim 2018

