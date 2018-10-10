10 Ekim 2018 04:37
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 21:13

Krize karşı gençliğin panzehiri

Krize karşı gençliğin diyeceği tek şey vardır: “Krizin yükünü çekmeyeceğiz”, “Geleceğimizden tasarruf etmeyeceğiz” olmalıdır!

Krize karşı gençliğin panzehiri

Görsel: Pxhere

    • Paylaş

     

    Ahmet AKARSU

    Kayseri

    Son günlerde, “Dış güçler ekonomik darbe yapıyor”, “Ülkeyi bu hale getiren Amerika”, “Ülke de kriz, mriz yok” vs. söylemlerini daha çok duyar olduk. İşte bu sözler son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, bakanları ve vekilleri tarafında sıkça ifade edildi. Basın, medya eliyle “Kriz yok, bunlar hep psikolojik” denildi. Sizce kriz var mı, yok mu? Gelin birlikte bakalım…

    NELER OLMUŞTU?

    Süreci değerlendirirken kuşkusuz, geçmiş dönemlere bakmakta yarar var. Özellikle 7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkedeki kutuplaştırıcı politikalar sonucu, Ortadoğu’da ve Türkiye’de halkları köşeye sıkıştırmaya çalışan bir politika izlendi. “Ya başkanlık, ya kaos” söylemleri ile iktidarı “almak” adına çeşitli yöntemlere başvuruldu. İleriye dönük ekonominin kötü gideceğini hisseden iktidar “erken seçim” diyerek hamlesini yaptı.

    O süreçte işçilerin, emekçilerin hakları gasp edilmeye çalışıldı. Kıdem tazminatının fona devri tartışmaları sürdü. Büyük oranda işçilerin ücretlerinden kesintiler ile oluşan işsizlik fonuna göz dikildi. Halk “Başkanlık ile hızlı kararlar alıp, uygulayacağız” diyerek ikna etmeye çalışıldı. Ekonomideki kötü gidişatı yönetemeyince “hele bir kabine kurulsun” vb. bir algı ile yaşanacak “pisliği” halının altına süpürmeye, krizi ötelemeye devam ettiler. Kürt illeri başta olmak üzere belediyelere kayyımlar atadılar, taşerona koşulsuz şartsız kadro deyip, kadroya alınmayan birçok işçiyi mağdur ettiler. Şeker fabrikalarını satıp, yağmalamanın yollarını aradılar. Özelleştirmeler ile dışa bağımlı bir Türkiye yarattılar. 16 yıllık AKP iktidarı döneminde yürütülen politikalar sonucu bu hale gelindi denilse yanlış olmayacaktır.

    TL’nin ciddi bir değer kaybetmesi, eğitim masrafları, doğalgaz ve elektrik zammı derken toplumun her kesimi huzursuzluğunu farklı yol ve yöntemler ile dile getirdi. Dolar-Euro’daki artış, enflasyon oranının son açıklanan verilere göre son 16 yılın en yüksek oranı olan 24,6 oluşu, emekçilerin ücretlerinin alım gücünün düşüşü kriz belirtilerinin hızlandığını işaret etti.

    PATRONLARIN FEDAKÂRLIĞI: İŞTEN ATMALAR

    Ardından gelen “fedakârlık” beklentileri, sürecin hızlandığının kanıtı oldu. Türkiye krizlerinde de, dünyadaki krizlerde de çözüm hep, “fedakârlık” olarak dile getirilip, işçilere ve emekçilere yükü yüklemek olmuştur. İlk olarak gençliğin eğitim alanlarına ayrılan bütçeden 2 Milyar TL kesinti yapıldı. Ardından OSB’lerde hemen hemen tüm işkollarında ücretsiz izinler verildi. Her OSB’de işten çıkarmalar yaşandı. Antep’te 7 bin işçinin üzerinde, Tekirdağ’da 20 bin civarında, Kayseri’de 4 binin üzerinde ve daha birçok ilde işçinin işine son verildiği konuşuluyor. Bu işten atmalardan nasibini alan genç işçiler başta olmak üzere kadın işçiler oldu.

    “Krizi fırsata çevirmek” isteyen yüzlerce patron konkordato ilan etti. Yani patronlar dedi ki, “krizin yükünü biz değil, işçiler ödesin” İktidar da patronların bu talebini geri çevirmedi. Belli başlı kendine yakın isimlerin vergi borçlarını sildi. Ama Tüpraş, Mercedes, Makel, 3. Havalimanı işçileri sürecin böyle gitmeyeceğini “krizin yükünü çekmeyeceğiz” diyerek ek zam talebinde bulundular.

    ASIL HEDEFİ İYİ BELİRLEMEK

    Krizin faturasını üzerine almayan iktidar, yeni yöntemlere başvurdu. “Haksız yere zam yapanları şikâyet edin” denildi. Hedef şaşırtmak için ellerinden geleni yaptılar. Suriyeli mülteci işçiler ile sınıf kardeşlerini birbirine düşürmek üzere uzun bir süredir kutuplaştırıcı politika izlediler.

    Son olarak, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, yeni ekonomi programı (YEP) ile ülkenin ekonomik olarak düzeleceği algısını tamamen yıkıyor. Çünkü YEP’in planı işçilerin-gençlerin-kadınların her alanda haklarını törpüler bir vaziyette. Bireysel Emeklilik Sigortası’nı (BES) 3 yıl zorunlu kılan ve işsizlik fonu vb. fonların gereğinin dışında kullanılacağını açıkça ifade eden bir noktada.

    KRİZ KAPİTALİZMİN DOĞASINDA

    Bu durum akıllara, “Amerika bizi kıskanıyor”, “Dış güçler” söylemlerini getirdi. Yerlilik ve millilik tartışmalarının iktidar eliyle sürekli propaganda edildiği bu süreçte, McKinsey mi yerli ve milli? “Amerikan şirket iyi olabilir, bir bilene danışmak lazım” diyenler için ise kapitalist sistemde krizlerin toplamda çözümü mü? Elbette değil! Kapitalist sistem aşırı üretim ile kendi iç dinamiklerinin çelişkilerini yaşamak zorundadır. Kapitalist üretimde kalkınma dönemleri yaşandığı gibi kriz dönemleri de yaşanacaktır, kriz, kapitalizmin doğasında vardır. Kapitalizmde kalkınma da tekelci burjuvazinin kalkınmasıdır, halkın değil. Kapitalist üretim tarzının kendisi krizleri doğurur. Krizlerin ortadan kalkması içinse bu üretim tarzının ortadan kalkması gerekir!

    Marx’ın emek-değer teorisi, kapitalist sistemde ekonomik krizlerin esas olarak aşırı üretimden kaynaklı ortaya çıktığını ve kapitalist sistemin işleyiş yasalarının kaçınılmaz sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Lenin'in geliştirdiği emperyalizm teorisi de sistemdeki yeni yoğunlaşmalara, çelişkilere ve çatışmalara dikkat çekerek, kapitalizmin nihai aşamasının emperyalizm olduğunu ilan etmiştir. Lenin, emperyalizm döneminin en karakteristik özelliklerinden birisi olarak da üretimin yoğunlaşması sonucunda krizlerin daha sarsıcı ve dünya yüzeyine yayılma olanaklarının artması olduğunu belirtmiştir.*

    KRİZİN YÜKÜNÜ ÇEKMEYECEĞİZ!

    Kısaca, “fedakârlık” istekleri düşünüldüğünde, işçilerin, emekçilerin aldığı üç kuruş maaştan, öğrencinin temel ihtiyaçlarına bile yetmeyecek miktardaki KYK’sından tasarruf etmek yerine 466 milyar dolarlık dış borcun, patronların milyarlarca gelirlerine el koyularak ödenemez mi? İşçiden, emekçiden “fedakârlık” beklenirken Sayıştay raporuna göre sarayın günlük harcaması 1 milyon 800 bin TL olduğu yazıyor. Son olarak AKP’nin 16 yıllık iktidarı bizlere göstermiştir ki, halkı açlığa, yoksulluğa ve işsizliğe itmiştir. Ülkenin ekonomisi belirlenirken, özelleştirmeler yapılırken halka “ne yapalım” diye hiç sorulmuş mudur? Halkın ihtiyaçları değil, patronların ihtiyaçları göz önüne alınmıştır.

    Krize karşı gençliğin diyeceği tek şey vardır: “Krizin yükünü çekmeyeceğiz”, “Geleceğimizden tasarruf etmeyeceğiz” olmalıdır!  

    *Özgürlük Dünyası Dergisi’nin “Kriz Kapitalizm’in Doğasındadır” makalesinden alıntıdır.

     

     

    ÖNCEKİ HABER

    Basit Bir Mücadele Örneği: ODTÜ Oryantasyonu
    SONRAKİ HABER

    Üsküdar'da AKP meclis üyelerine ait üç evde 122 seçmen iddiası
    YAZARLAR
    Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Katledilişlerinin 100. yılında Karl ve Rosa’nın izinden...

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’in öğretmen vizyonu: Medyumluk mu, kahinlik mi?

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan’ın ABD-Türkiye ilişkilerinde Trump’a güveni tam!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Rahat ol, hallederiz!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçim kredileri

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ey özgürlük-tahliye

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Mitomani ve kurt kafası

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Zor konumlar

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Mozart ve grev

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Her derde deva reçete!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Üsküdar'da AKP meclis üyelerine ait üç evde 122 seçmen iddiası
    Üsküdar'da AKP meclis üyelerine ait üç evde 122 seçmen iddiası

    Üsküdar'da AKP meclis üyelerine ait üç evde 122 seçmenin kayıtlı olduğu iddia edildi. Evlere kaydedilen kişiler seçmen listelerine yansıdı.

    Bangladeş’te grevlerin gerilimi yükseliyor
    Bangladeş’te grevlerin gerilimi yükseliyor

    Bangladeş’te tekstil işçileri ücret artışı talebiyle 4 gündür grev yapıyor. İşçilerin eylemlerine polis şiddet kullanarak karşılık veriyor.

    GÜNCELLENDİ
    Gebze Eksen Makina işçileri haklarını almak için direnişe başladı
    Gebze Eksen Makina işçileri haklarını almak için direnişe başladı

    Patronun 'kriz var' bahanesiyle maaşları ödemediği ve yıldırma politikası izlediği Eksen Makina'da işçiler haklarını almak için direnişe başladı.

    Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığına itirazlar yükseldi
    Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığına itirazlar yükseldi

    Amerikan Devletleri Örgütü, Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığını tanımama kararı aldı. Paraguay, Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti.

    Yargıtay, Altan Kardeşler ve Ilıcak kararının bozulmasını istedi
    Yargıtay, Altan Kardeşler ve Ilıcak kararının bozulmasını istedi

    Yargıtay üç ismin, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma' suçundan değil, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan yargılanmalarını istedi.

    İzmir Metro AŞ'de yüzde 25 zam içeren toplu sözleşme imzalandı
    İzmir Metro AŞ'de yüzde 25 zam içeren toplu sözleşme imzalandı

    İzmir Metro ve Tramvay A.Ş. toplu sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş sendikası arasında imzalandı.

    Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti
    Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

    Devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le yeniden kazanan Nicolas Maduro için başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin töreni düzenlendi.

    Fırat Tanış'ın oyunu, Sakarya Üniversitesi'nde engellendi
    Fırat Tanış'ın oyunu, Sakarya Üniversitesi'nde engellendi

    Oyuncu Fırat Tanış'ın Sakarya Üniversitesinde sahneleyeceği oyun, üniversitenin Tanış’ı “Gezici ve politik” olarak değerlendirdiği için engellendi.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Azizname, Akpınar ve Gezen'e destek mesajı nedeniyle iptal edildi
    Azizname, Akpınar ve Gezen'e destek mesajı nedeniyle iptal edildi
    GÜNCELLENDİ
    Olof Palme Ödülü 'Pentagon Belgeleri'ni sızdıran Ellsberg'ye verildi
    Olof Palme Ödülü 'Pentagon Belgeleri'ni sızdıran Ellsberg'ye verildi
    Ahmet Kaya'nın hayatı 'Hep Sonradan' oyunuyla sahneye taşındı
    Ahmet Kaya'nın hayatı 'Hep Sonradan' oyunuyla sahneye taşındı
    ABD Başkanı Donald Trump, Davos'a katılmayacağını açıkladı
    ABD Başkanı Donald Trump, Davos'a katılmayacağını açıkladı

    Trump, ABD'deki hükümet krizi nedeniyle bütçe çıkmadığını bu nedenle Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

    Arjantin'de halk zamlara karşı sokağa çıktı
    Arjantin'de halk zamlara karşı sokağa çıktı

    Doğal gaz, elektrik ve ulaşımda yüzde 55'e varan zamlar nedeniyle yurttaşlar eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı
    Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

    Tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.

    Asgari ücret desteğini devam ettirecek teklif komisyondan geçti
    Asgari ücret desteğini devam ettirecek teklif komisyondan geçti

    Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
    Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da son durum: Dış müdahale için yeni bir adım örgütleniyor
    Venezuela'da son durum: Dış müdahale için yeni bir adım örgütleniyor

    Maduro’nun bugün yemin ederek yeni dönemine başlayacağı Venezuela’daki ekonomik ve siyasi krizi, PCMLV Yöneticisi Manuel Luis ile konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Saniye Kesici ile 2018 yılı iş cinayetleri raporunu konuştuk
    Saniye Kesici ile 2018 yılı iş cinayetleri raporunu konuştuk

    İSİG Meclisinden Saniye Kesici ile 2018 yılı iş cinayetleri raporunu ve alınmayan güvenlik önlemlerini konuştuk.

    İstanbul için yarın (11 Ocak) kuvvetli yağış uyarısı
    İstanbul için yarın (11 Ocak) kuvvetli yağış uyarısı

    İstanbul, Yalova ve Bursa'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tekrar tutuklanma kararına itiraz edildi
    CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tekrar tutuklanma kararına itiraz edildi

    Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmesinin ardından yakalama kararı çıkarıldı, Erdem tutuklandı. Avukatlar karara itiraz etti.

    Bucak’ta fabrikada yağ sobası patladı: 2’si ağır, 6 işçi yaralı
    Bucak’ta fabrikada yağ sobası patladı: 2’si ağır, 6 işçi yaralı

    Bucak'ta, fabrikada kullanılmış yağların yakıldığı soba patladı. İşçilerin üzerlerine kızgın yağlar sıçradı. 2'si ağır yaralı. (Fotoğraf: ARŞİV)

    Açlık grevini 64 gündür sürdüren Leyla Güven'e uluslararası destek
    Açlık grevini 64 gündür sürdüren Leyla Güven'e uluslararası destek

    Leyla Güven’in 64’üncü günü geride bırakan açlık grevi eylemine Avrupa ve Ortadoğulu parlamenterler destek verdi.

    ‘Dış borç sorunu çözülmeden ekonomide toparlanma görülmüyor’
    ‘Dış borç sorunu çözülmeden ekonomide toparlanma görülmüyor’

    Ekonomist Ali Rıza Güngen, dış borç sorunu çözülmeden ekonomik toparlanmanın söz konusu olmayacağını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    HSK, 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
    HSK, 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

    HSK, 'FETÖ' ile ilişkili olduğu iddiasıyla 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'li Gamze Taşcıer: Depresyona girmek kararnameyle yasaklansın
    CHP'li Gamze Taşcıer: Depresyona girmek kararnameyle yasaklansın

    CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, MHP’nin ruh sağlığı merkezleri önerisini eleştirdi: Çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklansın.

    Fransa: Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz
    Fransa: Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz

    Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, YPG'nin öncülüğündeki SDG'yi desteklediklerini, Fransa'nın Suriye'den siyasi çözüm bulununca çekileceğini açıkladı.

    10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaralanan Karakoç'a tazminat ödenecek
    10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaralanan Karakoç'a tazminat ödenecek

    İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği, 10 Ekim Ankara Katliamı’ndan yaralı olarak kurtulan Uğur Erman Karakoç'a tazminat ödeyecek.