Eşya değil öğrenciyiz!

Deniz BALİ

Malatya

Ben lise üçüncü sınıf öğrencisiyim. Son yıllarda hızla artan gerici, cinsiyetçi eğitimin etkilerini kendi okulumda yaşıyorum ben de. Eğitimin bu kadar hızlı gericileşmesinden korkuyorum biraz da.

Daha birkaç yıl öncesine kadar okulumuzda erkek arkadaşlarımızla herhangi bir uyarı almadan, aramızda bir ayrım yapılmadan eğitim alabiliyorduk. Şimdi ise kantinde, törende birlikte durmamız yasak. Hatta müdürümüz kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinden uzak durması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Okulumuzda her gün kıyafet kontrolü yapılıyor. Kız öğrencilere “Üzerindeki çok dar, kısa; bunu erkekler görebilir.” vs. deniyor ve ardından isimleri alınıyor. Bunlar beni korkutuyor çünkü bu cinsiyetçi tavrın sahipleri yarın bir gün okullarımızı da ayıracaklar.

Bizler nerede duracağımıza, nasıl giyineceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz; bize birer eşyaymışız gibi davranılmasını değil.