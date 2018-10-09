NorveÃ§â€™te iltica baÅŸvurusunda bulunan her dÃ¶rt kiÅŸiden biri TÃ¼rkiyeli

NorveÃ§'te bu yÄ±l toplam 630 TÃ¼rkiye vatandaÅŸÄ±nÄ±n NorveÃ§â€™te iltica baÅŸvurusunda bulundu.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te bu yÄ±l iltica baÅŸvurusunda bulunan ülke vatandaÅŸlarÄ±n baÅŸÄ±nÄ± Türkiye vatandaÅŸlarÄ± çekiyor. Norveç Haber AjansÄ± NTB’ni, YabancÄ±lar Genel MüdürlüÄŸü'ne (UDI) dayanarak, 8 Ekim’deki haberine göre bu yÄ±l toplam 630 Türkiye vatandaÅŸÄ±nÄ±n Norveç’te iltica baÅŸvurusunda bulunmuÅŸ. Bu da bütün geçen yÄ±lÄ±n dört katÄ± fazlalÄ±ÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Geçen yÄ±l toplam 164 Türkiye vatandaÅŸÄ± iltica talebinde bulunmuÅŸtu. Daha önceki iki yÄ±lda ise 89 ile 96 ilticacÄ± Türkiye’den gelmiÅŸti. Türkiye’den gelenlerin üçte biri, yani 216 kiÅŸi Temmuz ayÄ±nda Norveç’e geldi. Ocak ayÄ±nda ise sadece beÅŸ kiÅŸi gelmiÅŸti.

Ä°ltica baÅŸvurularÄ±nda bulunanlarÄ±n çoÄŸunu iltica dilekçelerinde gerekçe olarak Fethullah Gülen CemaatÄ±na baÄŸlÄ± olduklarÄ± ve Türk makamlarÄ± tarafÄ±ndan takip edildiklerini ileri sürüyor. UDI’ye göre, ÅŸu ana kadar, bu temelde iltica baÅŸvurusu yapan çoÄŸu kiÅŸi Norveç’te oturum almÄ±ÅŸ.

Habere göre sayÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± göz önüne alan UDI, “daha fazla araÅŸtÄ±rma yapmak için” Türkye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n iltica baÅŸvuru iÅŸlemlerini Temmuz ayÄ±nda durdurdu. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±n ÅŸimdi tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸvuru dilekçelerinin iÅŸlemleri yeniden ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Geçen yÄ±l Ekim ayÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Fethullah Gülen CemaatÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ± olan Türkiye vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n koruma hakkÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± belirten bir genelge yayÄ±nladÄ±. UDI de bu uygulamanÄ±n devam etmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n UDI’daki Ä°letiÅŸim Direktörü YardÄ±mcÄ±sÄ± Håkon Fenstad, NTB’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada,“ BakanlÄ±ÄŸÄ±n talimatlarÄ±nda belirtildiÄŸi gibi bu uygulamanÄ±n doÄŸru bir uygulama olduÄŸu ve genellikle kendimizle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÄŸer Avrupa ülkelerinde yapÄ±lan deÄŸerlendirmeyle uyumlu olduÄŸu sonucuna vardÄ±k” ifadelerini kullandÄ±

Haberde, bu yÄ±lÄ±n ilk üç çeyreÄŸinde toplam 2.464 kiÅŸinin Norveç’e gelip iltica ettiÄŸi belirtiliyor. BunlarÄ±n yüzde 64’ü erkekler oluÅŸturuyor. Ä°ltica edenlerin 400’ü AfganlÄ±, 300’ü Suriye'den geldiÄŸini ve 200’den fazla kiÅŸinin ise Eritre’den geldiÄŸini belirtiliyor.

Geçen yÄ±l iltica baÅŸvurusunu yapan Türk sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yüzde 91’ine oturum verilmiÅŸ. Bu yÄ±l ise, 99 baÅŸvurudan 68’ine oturum verilmiÅŸ. Ancak vaka testinden geçirilen baÅŸvurular arasÄ±nda, on vakadan dokuzunda, UDI’nin rakamlarÄ± gösteriyor.

Mülteciler dÄ±ÅŸÄ±nda, Norveç bu yÄ±l AÄŸustos ayÄ±na kadar aile birleÅŸimi nedeniyle 7 bin 300 kiÅŸiyi kabul etti. Bunlara ek olarak 2 bin kota mülteci alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak.

Gülen’le baÄŸlantÄ±sÄ± olanlarÄ±n hepsine oturum izni verilirken, 7 Haziran 2015’te Norveç’te iltica talebinde bulunan kanser ve kemik erimesi gibi çok ciddi saÄŸlÄ±k sorunu olan Kürt kadÄ±n Aktivist Gülizar TaÅŸdemir, korunma ve tedavi yerine Norveç tarafÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ± baÅŸlarÄ±nda, Türkiye’ye teslim edilmiÅŸti. Gülizar TaÅŸdemir’in bilerek Türkiye’ye teslim edilmesinden sonra geliÅŸen büyük tepkiler üzerine Norveç yetkilileri, Gülüzar’Ä±n kendilerine yeterli bilgi vermediÄŸini ve Gülüzar’Ä±n geçmiÅŸ durumunu iyi bilmediklerini ileri sürmüÅŸtü.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:50

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