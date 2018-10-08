Ä°ranlÄ± kadÄ±n ressam Ghaderi: Buradaki kadÄ±nlarla duygularÄ±mÄ±z yakÄ±n

Parya Ghaderi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda toplumsal cinsiyet rollerine gÃ¶nderme yapÄ±yor: Sergiyi gezen herkes kendinden bir ÅŸey bulabilir.

Ä°ranlÄ± fotoÄŸraf ve resim sanatçÄ±sÄ± Parya Ghaderi’nin “Face of Fiction-Kurgu Yüz” isimli sergisi KadÄ±köy’de bulunan Moda Galeri Pasaj’da sanatseverlerle buluÅŸtu. 3 Ekim’de açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ve 20 Ekim’e kadar açÄ±k kalacak olan sergide Ghaderi’nin yaÄŸlÄ±boyadan oluÅŸan 17 eseri sergileniyor. Serginin küratörlüÄŸünü ise Metin Hakyeri üstleniyor.

Örtüsüz kadÄ±n yüzü resmetmenin yasak olduÄŸu Ä°ran’da kadÄ±n yüzlerini fotoÄŸrafladÄ±ktan sonra kurgulayarak tuvallere yansÄ±tan sanatçÄ±, resimlerinde kadÄ±nlÄ±k ve erkeklik rollerine gönderme yapÄ±yor. Toplumsal cinsiyet rollerini sanatÄ±yla irdeleyen ve ülkesindeki baskÄ±dan kaçarak Türkiye’ye gelen sanatçÄ±, fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çektiÄŸi kadÄ±nlarÄ±n yüzlerine duygu dünyasÄ±ndakileri de ekleyerek resmediyor. Parya Ghaderi Ä°ran’da kadÄ±n olmaktan kaynaklÄ± verdiÄŸi mücadeleyi ve sanatÄ±nÄ± anlattÄ±.

'SANATIMI ÖZGÜRCE YAPAMIYORDUM'

Ä°ran’da kadÄ±nlar üzerindeki baskÄ±dan kaynaklÄ± fotoÄŸraf çekmenin ve paylaÅŸmanÄ±n yasak olduÄŸunu belirten Ghaderi, 2 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Türkiye’de sanatÄ±nÄ± icra etme noktasÄ±nda çok fazla imkana sahip olduÄŸunu söyledi. Ghaderi, “Türkiye, kendimi gösterebilme ve sanatÄ±mÄ± sergileme isteÄŸini doÄŸurdu. Böyle bir olanak saÄŸladÄ±. Çünkü Ä°ran’da sergi açmak istediÄŸimde hep bir yasakla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m .‘KadÄ±nÄ±n kolu çÄ±plak, bu olmaz’ diye fotoÄŸraflarÄ±mÄ± sergilememe izin verilmiyordu. Ben farkÄ±na vardÄ±m ki sanatÄ±mÄ± özgürce yapamÄ±yorum. KadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekmeyi çok seviyorum ama onlarÄ± baÅŸkalarÄ±yla paylaÅŸamÄ±yordum. Buradaki kadÄ±nlarla duygularÄ±mÄ±z çok yakÄ±n, onu fark ettim” diye konuÅŸtu.

'Ä°NSANIN HÄ°SLERÄ°NÄ° AKTARIYORUM!'

FotoÄŸraf: MA

Uzun yÄ±llar çektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± zamanla tuvale yansÄ±tmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fotoÄŸraf resim karÄ±ÅŸÄ±mÄ± bir tarz ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ghaderi, sanatÄ±nÄ± “Ä°nsanlara poz verdirdim. Ä°nsanlarÄ±n kafalarÄ±nÄ±n içinden geçenleri çok merak ediyordum. FotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekiyordum ama duygularÄ±nÄ± bilmiyordum. O duygularÄ± da kendi düÅŸünce dünyama göre resmetmeye baÅŸladÄ±m. Bu beni mutlu ediyor. ÇektiÄŸim fotoÄŸraflar yüzleri gösteriyordu ama duygularÄ± deÄŸil. Ben istedim ki resimlerim o eksik kalanlarÄ± yansÄ±tsÄ±n. Sergide insanÄ±n hislerini izleyiciye aktarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum o yüzden” sözleri ile anlattÄ±.

'Ä°RANLI KADINLAR ÖZGÜRLÜKLERÄ°NE DÜÅžKÜN'

Çocukken de kadÄ±n resimlerini çizdiÄŸini ve özel olarak “neden kadÄ±n resmi” sorusuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ghaderi, sergide kadÄ±n yüzlerine yer verme gerekçesini de ÅŸöyle dile getirdi: “Ä°nsanlarÄ±n içindekileri yansÄ±tmak istiyordum ve bunlar nedense hep kadÄ±n oldu çünkü ben de bir kadÄ±nÄ±m. Sergiyi gezen her bir kadÄ±n kendinden bir ÅŸeyler bulabilir bence. Sadece Ä°ranlÄ± kadÄ±nlar deÄŸil tüm kadÄ±nlar… Ä°ranlÄ± kadÄ±nlar dünyaya biraz farklÄ± bakÄ±yor ve yaÅŸÄ±yor. Ä°ranlÄ± kadÄ±nlar baskÄ± altÄ±nda olmaktan kaynaklÄ± özgürlüklerine düÅŸkünler ve kendilerini özgür bir birey gibi göstermeyi seviyorlar. Bu yüzden de sergimde onlara yer verdim ve herkes görsün istedim.” (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 18:18

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