BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi akademisyenlerinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nden altÄ± akademisyenin ikinci duruÅŸmasÄ±nda dosya, esas hakkÄ±nda mÃ¼talaa iÃ§in iddia makamÄ±na gÃ¶nderildi.

BoÄŸaziçi Üniversitesi'nden altÄ± akademisyenin ikinci duruÅŸmalarÄ± görüldü. Ä°ki akademisyen duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. Üç akademisyenin dosyasÄ± esas hakkÄ±nda mütalaa için iddia makamÄ±na gönderildi.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için “Terör örgütü propagandasÄ±” ile suçlanan üç akademisyen ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde devam etti. 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkeme’sinde (ACM) BoÄŸaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Seda AltuÄŸ Bulut, doktora öÄŸrencisi Seval Gülen, Doç. Dr. Zeynep KadirbeyoÄŸlu, emekli Prof. Dr. Oya Köymen, Prof. Dr. AyÅŸe Nüket Eralp ve Doç. Dr. Meltem Toksöz’ün ikinci duruÅŸmalarÄ± görüldü. Akademisyenler AltuÄŸ ve Toksöz yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduklarÄ± gerekçesiyle duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±. Eralp ve KadirbeyoÄŸlu savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±. Heyet, Eralp, KadirbeyoÄŸlu ve Köymen’in duruÅŸmalarÄ±nda avukatlarÄ± tarafÄ±ndan dile getirilen tüm talepleri reddetti. Üç dosyanÄ±n esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamak için iddia makamÄ±na gönderilmesine karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 17:35

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