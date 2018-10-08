IPCC raporu: KÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5Â°Câ€™de tutmanÄ±n Ã¶nemi bÃ¼yÃ¼k

HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Paneli raporunda 'KÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5 santigrat derecede tutmak iÃ§in eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmedik deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmalÄ±' dendi.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Küresel Ä±sÄ±nma ile ilgili son yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n ardÄ±ndan HükümetlerarasÄ± Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Paneli’nin (IPCC) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor hükümetler tarafÄ±ndan onaylandÄ±. Küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n 1.5 derecede tutulmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yapÄ±lan rapora göre bu hedefin tutturulmasÄ± için “eÅŸi benzeri görülmedik deÄŸiÅŸiklikler” yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m.

8 Ekim 2018 tarihinde Güney Kore’nin Incheon kentinde bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile açÄ±klanan “5ºC Küresel IsÄ±nma Özel Raporu” 6 binin üzerinde bilimsel çalÄ±ÅŸmanÄ±n incelenmesinin ardÄ±ndan oluÅŸturuldu. Rapor, küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5ºC ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rmanÄ±n, “sürdürülebilir kalkÄ±nma ve insan refahÄ± için” büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor.

ISINMAYI 1.5 DERECEDE TUTMANIN ÖNEMÄ° BÜYÜK

IPCC raporu, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Çerçeve SözleÅŸmesi’nin (UNFCCC) 2015’te Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan 40 ülkeden 91 yazar ve editör tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. HalihazÄ±rdaki 1°C derecelik küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± daha fazla aÅŸÄ±rÄ± hava olaylarÄ±, yükselen deniz seviyeleri ve Arktik deniz buzlarÄ±nÄ±n erimesi olarak ÅŸimdiden görüldüÄŸünün belirtildiÄŸi raporda, eÄŸer küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5°C’de tutarak, 2°C ve üzeri sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸlarÄ±na göre birçok önemli iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi etkisinin önlenebileceÄŸi ileri sürülüyor. 2100 yÄ±lÄ±nda 1,5°C derecelik bir küresel Ä±sÄ±nmada küresel deniz seviyelerindeki yükselmenin, 2°C derecelik bir küresel Ä±sÄ±nmayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 10 santim daha az olacaÄŸÄ± bu duruma örnek olarak veriliyor. Yine rapora göre mercan resiflerinin 1,5°C derecelik bir küresel Ä±sÄ±nmada yüzde 70-90 kadar azalacaÄŸÄ± öngörülürken, 2°C derecede ise resiflerin hemen hemen tamamÄ±nÄ±n yok olacaÄŸÄ± dile getiriliyor.

EKOSÄ°STEMLERÄ°N YOK OLMASI

Rapor 1,5 derece sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bu derecenin üzerindeki en küçük bir artÄ±ÅŸÄ±n bile bazÄ± ekosistemlerin yok olmasÄ± gibi uzun süreli ve geri döndürülemez deÄŸiÅŸikliklerle iliÅŸkilendirilen riskleri arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor. IsÄ±nmanÄ±n 1,5 derecede sÄ±nÄ±rlanmasÄ± bir yandan da insanlara ve ekosistemlere bu duruma uyum saÄŸlamalarÄ± ve iliÅŸkili risk eÅŸiklerinin altÄ±nda kalkabilmeleri için daha fazla zaman ve olanak anlamÄ±na gelecek.

Rapordaki iyimser bir yoruma göre küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5°C derecede tutmak için toprak, enerji, sanayi, bina, ulaÅŸÄ±m da “hÄ±zlÄ± ve geniÅŸ kapsamlÄ±” dönüÅŸümler yapmak gerekiyor. AynÄ± zamanda, insan kaynaklÄ± küresel net karbon dioksit emisyonlarÄ±nÄ±n 2030 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla, 2010 seviyeleri üzerinden yüzde 45 azaltÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve 2050’de emisyonlarÄ±n sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Raporda, küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 2°C yerine 1,5°C derecede tutmanÄ±n iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ekosistemler, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve refahÄ± üzerinde zorlu etkilerini azaltacaÄŸÄ± iddiasÄ± var.

RAPORU BAÅžKA TÜRLÜ OKUMAK...

Bu bu sistem içerisinde küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n 1,5 derecede tutulmasÄ±nÄ±n ne kadar zor olduÄŸunu raporun satÄ±r aralarÄ±ndan okumak mümkün. Kritik 1,5 derece hedefinin tutturulmasÄ± için “toprak, enerji, sanayi, bina, ulaÅŸÄ±m” politikalarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken “eÅŸi benzeri görülmedik deÄŸiÅŸim”ler nasÄ±l olacak ya da bu sistemden böylesi bir deÄŸiÅŸim beklemek ne derece akÄ±lcÄ±? Öyleyse...

ÜLKELER TAAHHÜTLERÄ° YENÄ°LEMELÄ°

♦ Ä°nsanlar, yeryüzünün sanayi öncesi döneme göre yaklaÅŸÄ±k 1,0ºC Ä±sÄ±nmasÄ±na sebep oldu.

♦ HalihazÄ±rdaki 1°C derecelik küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n sonuçlarÄ±, aÅŸÄ±rÄ± hava olaylarÄ±, yükselen deniz seviyeleri ve Arktik deniz buzlarÄ±nÄ±n erimesi ve diÄŸer deÄŸiÅŸimler olarak ÅŸimdiden yaÅŸanÄ±yor.

♦ Emisyon artÄ±ÅŸÄ± mevcut ÅŸekliyle devam ederse, küresel Ä±sÄ±nma 2030 ile 2052 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 1,5ºC sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geçecek.

♦ Küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5ºC ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rmak, ekolojik sistemler ve yaÅŸam alanlarÄ± üzerindeki birçok kalÄ±cÄ± etkinin önlemesi anlamÄ±na geliyor.

♦ 1,5ºC sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geçmemek için küresel emisyonlarÄ±n 2030 yÄ±lÄ±nda 2010 yÄ±lÄ±na göre yüzde 45 azaltÄ±lmasÄ±, 2050 yÄ±lÄ±nda ise tamamen sÄ±fÄ±rlanmasÄ± (net -sÄ±fÄ±r) gerekiyor.

♦ 1,5°C sÄ±nÄ±rlanmak için, tarÄ±m, enerji, sanayi, bina, ulaÅŸÄ±m ve ÅŸehirlerde “hÄ±zlÄ± ve geniÅŸ kapsamlÄ±” dönüÅŸümler gerekiyor.

♦ Åžu anda Paris AnlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda verilen taahhütler, küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5°C’de sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya yetmiyor. Ülkelerin, en kÄ±sa zamanda taahhütlerini yenilemesi gerekiyor.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türkiye’deki etkilerine gelirsek; TÜÄ°K verilerine göre Türkiye’de afetler her geçen yÄ±l artÄ±rÄ±yor ve ortalama sÄ±caklÄ±klar ise günümüzde 1970 yÄ±lÄ±na göre 1,5ºC daha fazla.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:42

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