â€˜Yazar Temel Demirer serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±nâ€™ Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¶rt gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶zaltÄ±nda olan Yazar Temel Demirer iÃ§in basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen dostlarÄ± Demirerâ€™in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Ä°stanbul’daki evinden gözaltÄ±na alÄ±narak Ankara’ya getirilen ve dört gündür gözaltÄ±nda olan Yazar Temel Demirer için basÄ±n toplantÄ±sÄ± rüzenleyen dostlarÄ± Demirer’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle Ä°stanbul’daki evinde gözaltÄ±na alÄ±narak Ankara’ya getirilen ve dört gündür gözaltÄ±nda olan yazar Temel Demirer için Ankara DüÅŸünceye Özgürlük GiriÅŸimi ve AydÄ±n ve SanatçÄ± GiriÅŸimi basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Mülkiyeliler BirliÄŸi’nde gerçekleÅŸen toplantÄ±ya Yazar-Akademisyen Fikret BaÅŸkaya, Yazar ve Sosyolog Ä°smail BeÅŸikçi, Ä°HD Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, Åžair Ahmet Telli gibi çok sayÄ±da sanatçÄ±, yazar, akademisyen, emek, meslek ve insan haklarÄ± örgütü temsilcisi katÄ±ldÄ±.

‘Ä°LAÇLARINI YANINA ALMASINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEDÄ°’

Ortak açÄ±klamayÄ± yapan Fikret BaÅŸkaya, soruÅŸturmada “gizlilik” kararÄ± nedeniyle avukatlarÄ±na dahi bilgi verilmemesine tepki gösterdi. BaÅŸkaya, “Tam olarak ne ile suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugünkü sorgusunda öÄŸrenebileceÄŸimizi umuyoruz. Kafka’vari bir durum” dedi. Demirer’in gözaltÄ± esnasÄ±nda raporunun yanÄ±nda olmamasÄ± nedeniyle ilaçlarÄ±nÄ± yanÄ±na almasÄ±na izin verilmediÄŸini belirten BaÅŸkaya, kimse ile görüÅŸtürülmeden, Ankara Emniyetine getirildiÄŸini kaydetti. BaÅŸkaya, “GözaltÄ± üzerinden 24 saat geçmesine raÄŸmen avukatlarÄ±yla görüÅŸme talebinin reddedilmesi yanÄ±nda zaruri ilaçlarÄ±nÄ±n yanÄ±na almasÄ±na izin verilmemesi, hukukla, yasayla deÄŸil, ancak ‘gözdaÄŸÄ±, intikam, yÄ±ldÄ±rma’ ile açÄ±klanabilir” dedi.

‘ANKARA’DA Ä°FADESÄ° ALINABÄ°LÄ°RDÄ°, Ä°STANBUL’A DÖNÜÅžÜ BEKLENDÄ°’

Demirer’in yeri ve adresinin belli olduÄŸunu, herhangi bir çaÄŸrÄ± durumunda SavcÄ±lÄ±ÄŸa kendisinin gideceÄŸinin herkes tarafÄ±ndan bilindiÄŸini kaydeden BaÅŸkaya ÅŸunlarÄ± söyledi: “Demirer, 4 Ekim günü Oktay Etiman’Ä±n anmasÄ± nedeniyle Ankara’daydÄ±. Ankara’da olacaÄŸÄ± günler öncesinden biliniyordu. O gün kolaylÄ±kla ifadesi alÄ±nabilirdi. AÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Demirer’in Ä°stanbul’a dönüÅŸünün beklenerek gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve tekrar Ankara’ya getirilmesi aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nda bulunan bir kiÅŸi için geri döndürülemez sorunlar yaratma potansiyeli taÅŸÄ±r, riski, vebali vardÄ±r”.

‘BU GÄ°BÄ° SUÇLAMALAR BÄ°ZLERÄ° YILDIRMAYACAK’

Adresi sabit bir kiÅŸinin tatil sabahÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n gözaltÄ± süresini fiilen uzattÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çeken BaÅŸkaya, bunun saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan birine ek bir iÅŸkence olduÄŸunu ifade etti. BaÅŸkaya, “Demirer’in gözaltÄ±sÄ± son zamanlarda bütün büyük çaplÄ± gözaltÄ±larda olduÄŸu gibi alelacele kotarÄ±lan ‘torba örgütler’ savÄ±nÄ±n bayatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni bir örneÄŸidir. Bu ve bunun gibi suçlamalarÄ±n bizleri yÄ±ldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± bilmelidirler” dedi.

‘ÇAÄžDAÅžLIÄžIN GÖSTERGESÄ° Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜDÜR’

Yazar-Sosyolog Ä°smail BeÅŸikçi ise, bir ülkenin çaÄŸdaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n o ülkede ifade özgürlüÄŸünün dinamik iÅŸleyip iÅŸlemediÄŸiyle alakalÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. BeÅŸikçi, “Mükemmel yollarÄ±nÄ±z, hava yollarÄ±nÄ±z olabilir, çaÄŸdaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n göstergesi toplumsal, siyasal hayatta ifade özgürlüÄŸünün olup olmamasÄ±dÄ±r. Türkiye’de ise bu sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r, kÄ±sÄ±tlÄ±dÄ±r. Gerek devletin gerek sivil toplum örgütlerinin bu konu üzerinde düÅŸünmesi gerekir” dedi.

‘TEMEL HOCA’NIN BAÅžINA BÄ°R ÅžEY GELMESÄ°N ALTINDA KALIRSINIZ’

Ä°HD Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan ise, 2 yÄ±llÄ±k OHAL’in ardÄ±ndan kalÄ±cÄ± hale gelen OHAL uygulamalarÄ±yla 12 güne varan gözaltÄ± sürelerine dikkat çekti. TürkdoÄŸan, vali ve kolluk güçlerinin yetkilerinin geniÅŸletildiÄŸini, adliyede yaÅŸanan olaylarda kolluk güçlerinin hakimler, savcÄ±lar üzerindeki etkisini görüldüÄŸünü, darbe dönemlerinde olmayan uygulamalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ä°fade özgürlüÄŸünün olmamasÄ±nÄ±n, demokrasinin de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olduÄŸunu kaydeden TürkdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Muhalifler terör örgütü suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nacak, tutuklanacak, davasÄ±nÄ± açmayacaksÄ±nÄ±z. AydÄ±nlar, yazarlar baskÄ± altÄ±na alÄ±nacak, ifade özgürlüÄŸüne aykÄ±rÄ± suç tiplerinden yargÄ±lanacaklar. Bu çok denendi ama tutmayacak. Temel Hoca’nÄ±n da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk deÄŸil. Zaten devam eden davalarÄ± vardÄ± ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda. Bu rejime otoriter demeye devam edeceÄŸiz. HocamÄ±zÄ±n aÄŸÄ±r saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± var gözaltÄ±nda tutulmamasÄ± gerekir. Buradan kolluÄŸu uyaralÄ±m. Temel hocamÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelmesin bunun altÄ±nda kalÄ±rsÄ±nÄ±z. Süreci izleyip Temel hocamÄ±zÄ± aramÄ±za getireceÄŸiz”. (Ankara/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 16:28

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