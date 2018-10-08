AKP ile MHP'nin ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: Cumhur Ä°ttifakÄ± ana baÅŸlÄ±ktÄ±r

AKP ile MHP arasÄ±ndaki ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi. AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, ' tekrar bir araya geleceÄŸiz' dedi.

AKP ile MHP arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmesi yapÄ±ldÄ±. GörüÅŸmede, AKP’yi Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Semih YalçÄ±n ve Sadir Durmaz temsil etti.

GörüÅŸmenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan KurtulmuÅŸ: “Son derece verimli, yapÄ±cÄ± ve açÄ±k sözlü bir görüÅŸme ortamÄ±nda, toplantÄ±larÄ±n bundan sonraki süreçte de devam etmesi ÅŸeklinde prensip kararÄ±na vardÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ, “Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduÄŸu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakÄ±n ya da ittifaklarÄ±n yasal altyapÄ±sÄ± vardÄ±. Åžimdi burada böyle yasal altyapÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için zorluk var. BunlarÄ± da her iki parti heyetleri olarak görüÅŸerek, bazÄ± konularda teknik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz, tekrar bir araya geleceÄŸiz. Nihayetinde bizlerde oluÅŸan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel baÅŸkanlarÄ±na arz ederek, burada sonuç alÄ±nmasÄ± yolunda hareket edeceÄŸiz” dedi.

KurtulmuÅŸ ayrÄ±ca, "Seçim ittifakÄ± olsun, af olsun bunlarÄ± Cumhur Ä°ttifakÄ±’yla karÄ±ÅŸtÄ±rmamak lazÄ±m, Cumhur Ä°ttifakÄ± ana baÅŸlÄ±ktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki de, "Seçim süreciyle ilgili fikir alÄ±ÅŸveriÅŸlerimiz MHP Grubu ile bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandÄ±.

Özhaseki, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ülkemizin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara emin adÄ±mlarla yürümesi adÄ±na ve bekasÄ± üzerine kurulan oyunlara karÅŸÄ±, milli bir mutabakat ile kurduÄŸumuz Cumhur Ä°ttifakÄ± ruhunu yaÅŸatmak temel siyasi hedeflerimizin baÅŸÄ±nda geliyor. Yereldeki ittifak ile ilgili heyetlerimiz arasÄ±nda istiÅŸari bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdik. Seçim süreciyle ilgili fikir alÄ±ÅŸveriÅŸlerimiz MHP Grubu ile bundan sonra da devam edecek. Yerel seçimlerin milletçe birliÄŸimiz, dirliÄŸimiz ve beraberliÄŸimiz adÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dilerim." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 15:54

www.evrensel.net