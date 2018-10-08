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AtaÅŸehirÂ Belediyesi Ä°hale Komisyonu'na yolsuzluk operasyonu
AtaÅŸehir Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasÄ±yla 5 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirerek kamuyu zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 AtaÅŸehir Belediyesi çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verdi.
AA'nÄ±n haberine göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, AtaÅŸehir Belediyesi Ä°hale Komisyonu'nda görevli 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± bulunan bir iÅŸ insanÄ± ise aranÄ±yor.
GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi.
CHP’li AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Battal Ä°lgezdi usulsüzlük gerekçesiyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä°lgezdi'nin görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± "Verilemeyecek hesabÄ±mÄ±z yok, yapÄ±lmak istenen haysiyet cellatlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r" sözleriyle deÄŸerlendirmiÅŸti.(HABER MERKEZÄ°)
AtaÅŸehir Belediyesi'nde sÃ¼reÃ§ nasÄ±l iÅŸleyecek?
Muhalefeti teslim alma operasyonu
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 11:33