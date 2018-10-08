Şerif KARATAŞ

İstanbul

Yeni tiyatro sezonunu Selim Akgül’ün yazdığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Balans oyunuyla açan Şermola Performans 17 Ekim’de onuncu yılını kutlamaya hazırlanıyor. Şermola Performans’ın kurucularından tiyatro yönetmeni Berfin Zenderloğlu’yla Şermola’yı, yeni oyunlarını ve on yıllık tiyatro deneyimlerini konuştuk. Amaçlarının tiyatroda seyir keyfi olan nitelikli oyunlar yapmak olduğunu belirten Zenderlioğlu, “Yaratım direncini koruyabilmek en büyük motivasyonumuz.” dedi.

Fotoğraf: İsmail Afacan/EVRENSEL

SEZONUN YENİ OYUNU ‘BALANS’

Bu sezon “Disko 5 No’lu” ve “Erdkêşî/Yerçekimi” oyunlarını sahnelemeye devam edecek olan Şermola Performans’ın yeni oyunu ise “Balans”... Oyunda Nazmi Kırık, Özlem Taş, Sabahattin Ozan Aslan ve Selim Akgül rol aldığını söyleyen Zenderlioğlu, “Balans ikiyüzlülüğün, riyakarlığın, bireysel ilişkiler ve çıkarlar çemberinde nasıl normalleştiğinin hikayesi. Çıkarlar doğrultusunda kurulan dengelerin, şirazesi kaçmış dengemizin, gittikçe karaktersizleşen bireyin ve aile yapısının hikayesini anlatmaya çalışıyor” dedi.

‘KÜRTÇE TİYATRO İNADIMINIZ SÜRÜYOR’

Tiyatroda önceliklerinin seyir keyfi olan nitelikli, iyi oyunlar yapmak olduğunu anlatan Zenderlioğlu “Rahatsızlıklarımızı seyirciyle paylaşmak. O nedenle sloganımız ‘Şermola Performans rahatsız seyirler diler’ ile yola çıkmıştık. Tabii ki anadilimizde, Kürtçe’yle tiyatro yapma inadımız devam ediyor. Ayrıca daha fazla seyirciye ulaşabilmek için de İngilizce ve Türkçe üst yazı kullanmayı sürdüreceğiz. Balans Kürtçe, Erdkêşî ise Almanca oynanan bir oyun. Amacımız kendi sınırlarımızı dil noktasında da daha fazla zorlayabilmek” şeklinde konuştu.

‘HEDEFİMİZ ÖZGÜN METİNLER YARATMAK’

Mîrza Metin ile grubu kurduklarında bu yana hedeflerinden birinin de kendi özgün metinlerini yaratmak olduğunu belirten Zenderlioğlu, “Metinlerimizi kendimiz yazdık. Böylesi potansiyele sahip olan arkadaşlarımızı motive etmeye ve yönlendirmeye çalıştık. Bu çerçevede ortaya çıkan metinler oldu. Tiyatromuzun buna ihtiyacı var. Elimizden geldiğince bunda ısrar etmeye çalışıyoruz. Balans da böyle bir motivasyonun sonucu çıkan bir metin. Bu yaklaşım ve ısrar, bizi heyecanlandıran,hayallerimizi gerçek kılan ve yola çıkma amacımızı bize hatırlatan bizim için kıymetli bir durum. Ve elbette bir derdi olan metinler tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA SAHNELERİ YOK!

Çalışmalarını yapabilecekleri bir sahnenin olmamasının kendileri için büyük sıkıntı olduğunu ifade eden Zenderlioğlu “O nedenle prova alanı bulmak ve yaratmak konusunda sıkıntılar yaşadık. Balans sürecinde ev, iş yeri, boş odalar çalışma sahnemiz haline geldi. Destekleyen arkadaşlarımız ve dostlarımız da oldu. İsmail Beşikçi Vakfı ve Kadıköy Aylak bu anlamda kapılarını üretim sürecinde bize aralayan kurumlar oldu. Öte taraftan özel tiyatroların ödeneksiz ve ekonomik anlamda desteklenmeden bir oyun içerisine girmeleri çok yoran bir ayrıntı. Seyirci desteğiyle ayakta kalabilmek bizler için gerçekten lüks ama rağmenlere rağmen yaratım direncini koruyabilmek en büyük motivasyonumuz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik çıkmazlar ve kaotik durum elbette bizi de endişelendiriyor. Seyircimizin ve bizlerin bundan nasıl etkileneceğini sezon içerisinde deneyimleyeceğiz.” dedi.

ŞERMOLA ONUNCU YILI GERİDE BIRAKIYOR

Zenderlioğlu, Şermola Performans’ın 9 Ekim’de Kumbaracı50 Sahnesi’nde, Balans’la seyirci karşısına çıkacakları bilgisini verdi. Şermola Performans’ın ekim ayı içinde onuncu yılını geride bırakacağını anlatan Zenderloğlu “Onuncu yıl vesilesiyle kuruluş tarihimiz olan 17 Ekim Çarşamba günü Toy İstanbul Sahnesi’nde Disko 5No’lu oynanacak. Hem oyunun gösterimi yapılacak hem de gelen dostlarımızla küçük bir kutlama yapacağız. Yine İzmir’deki seyircimize küçük bir müjdemiz olacak. Oyun ilk defa İzmir’de sahnelenecek. 19 Ekim tarihinde İzmir Toy Sahnesi’nde olacağız. Bunların öncesinde 13 Ekim tarihinde Bonn’da sahne alacak.” ifadelerini kullandı.

OYUNLAR ALMAYAN’DA DA SAHNELENECEK

Şermola Performans’ın yaklaşık 2 yıldır mekansız olarak yoluna devam ettiğini belirten Zenderlioğlu yeni sezon oyunları hakkında şu bilgileri verdi: “Oyunlarımızı genellikle Beyoğlu’nda Kumbaracı50 Sahnesi’nde sahnelemekteyiz. Öte taraftan bu sezon devam edecek oyunlarımız arasında yer alan Mirza Metin’in yazdığı ve benim yönettiğim Disko 5 No’lu, sekizinci yılında da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Oyun Toy İstanbul Sahnesi, Toy İzmir Sahnesi ve Almanya’nın Bonn şehrindeki Theaterimballsaal’de izlenebilecek. Yine 24 Mayıs’ta prömiyerini Bonn’da yapan, Mirza’nın yazdığı ve Frank Heuel’in yönettiği, Şermola Performans ve Fringe Ensemble (Almanya) işbirliği ile sahnelenen Anziehungskräfte (Erdkêşî/Yerçekimi) adlı oyunumuz ise Almanya’da Almanca olarak sahnelenmeye devam edecek. Şermola Performans artık İstanbul’da olduğu gibi Almanya’da da düzenli perde açacak. Yeni sezondaki oyunların duyurularımızı www.sermolaperformans.com ve twitter, instagram ve facebook hesaplarımızdan takip edebilirler.”