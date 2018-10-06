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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:59
FotoÄŸraf: MA
DireniÅŸin ilk kazanÄ±mÄ±: Mahkeme Flormarâ€™Ä± tazminata mahkum etti
06 Ekim 2018 16:55
Performans dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla iÅŸten atÄ±lan Serdar YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Flormarâ€™a aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava kazanÄ±mla sonuÃ§landÄ±.
Sendikaya üye olduklarÄ± gerekçesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve aylardÄ±r direniÅŸte olan Flormar iÅŸçileri ilk hukuki kazanÄ±mlarÄ±nÄ± elde etti.
Kocaeli Koz‘un haberine göre, sendikal örgütlenme öncesi performans düÅŸüklüÄŸü gerekçe gösterilerek iÅŸten çÄ±karÄ±lan Flormar iÅŸçisi Serdar YÄ±ldÄ±rÄ±m, Flormar’a açtÄ±ÄŸÄ± iÅŸe iade davasÄ±nÄ± sonuçlandÄ±. DavayÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran YÄ±ldÄ±rÄ±m “ArkadaÅŸlar iÅŸe iade davam sonuçlandÄ±. 5 brüt 4 net tazminata karar verdi mahkeme. Hepinizin kazanmasÄ± dileÄŸiyle. Hak verilmez alÄ±nÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)
'Bu direniÅŸ yalnÄ±zca Flormar iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸi deÄŸil'
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 16:59
Flormar iÅŸÃ§ileri: Herkes sesimizi duydu, bir tek iktidar duymadÄ±
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