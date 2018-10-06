ErdoÄŸan Cumartesi Anneleri ve havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerini terÃ¶rist ilan etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, geÃ§tiÄŸimiz hafta HDP ve CHPâ€™nin grup toplantÄ±larÄ±na katÄ±lan Cumartesi Anneleri ve 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerini terÃ¶rist ilan etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yÄ±llardÄ±r kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayan Cumartesi Anneleri ile insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakan 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerini terörist ilan etti.

Ankara KÄ±zÄ±lcahamam’da partisinin 27. Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±’nda konuÅŸan ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun grup toplantÄ±sÄ±nda kendine iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lanlara da dikkat çekerek, “Dikkat edin Türkiye'de ne kadar terörist, ne kadar provokatör, ne kadar ÅŸaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafÄ±ndan grup konuÅŸmalarÄ±nda baÅŸ tacÄ± ediliyor, övülüyor, destekleniyor” dedi.

KILIÇDAROÄžLU NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri için ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

“3. HavaalanÄ±nda ÅŸu anda hapiste olan 24 iÅŸçi var. Sendika kurmak isteyenleri iÅŸten atmayÄ±n diyorlar, servis sorunumuzu çözün diyorlar, yatakhanede tahtakurusu kanÄ±mÄ±zÄ± emiyor bunlarÄ± yok edin diyorlar, maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± elden vermeyin diyorlar, geçmiÅŸe dönük ücretlerimizi verin diyorlar, iÅŸ cinayetlerini durdurun diyorlar, bize iÅŸçi kÄ±yafeti verin diyorlar... Bu talepler nedeniyle 24 kiÅŸi ÅŸu an hapiste. CHP olarak hapisteki bütün iÅŸçilerimize selamlarÄ±mÄ±zÄ± ve saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± gönderiyoruz.”

Cumartesi Anneleri’ne dönük polis saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± da eleÅŸtiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Cumartesi Anneleri aramÄ±zda... 1995 yÄ±lÄ±ndan bu yana diyorlar ki çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n mezarÄ± nerede? ‘En azÄ±ndan bayramlarda gidelim. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bir yeri olsun’ Ne yapÄ±yorlar? Galatasaray meydanda oturup evlerine gidiyorlar. TaÅŸkÄ±nlÄ±k yapÄ±lÄ±yor mu? HayÄ±r. Cam çerçeve kÄ±rÄ±lÄ±yor mu? HayÄ±r. Bir anne bunlarÄ± yapamaz zaten. Neden toplanÄ±yorsunuz diye, coplar biber gazlarÄ±... Böyle bir ÅŸeyi annelere reva görmek günahtÄ±r” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 12:30

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