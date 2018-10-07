Sennur Sezer'e sevgi ve özlemle: Sevdadır geceyi kısaltan

Adnan ÖZYALÇINER

Sennur Sezer'in şiiri her okuyuşumda yeni anlamlar kazandırıyor bana. Onun şiiriyle her buluşmamda.

Şiirimize ilk kez gecekonduyu getirdiğinde yıl 1964'tür. 21 yaşında genç bir kızdır sevgili şair arkadaşım Sennur Sezer. Sevdamız 1960’tan beri süren bu arkadaşlık içinde mayalanacaktır. Behçet Necatigil’in dediği gibi:

"Sezer on altısını kırk altısında yaşayacaktır.

Çünkü bütün şiirler-

Çiğnenmiş çiçeklere özlemi anlatır."

Sevdamız gibi şiiri de mayalanacaktır. Daha 21’inde on altısını kırk altısında yaşayan bir kadın olgunluğuyla “Gecekondu” şiirinde şunu diyecektir:

"Aceledir sevişmeler tek odalarda

Yarı giyinikliğinde kadınların

Kaçış kaçıştır

Dönüverişinden çocukların.”

Bunu cesurca söylerken kimliğini belirtmekten de çekinmez “Kimlik Kartı” şiirinde:

“ ‘Ben’ dedim mi

On beşinde bir kız düşünün hemen

sevmesi sevilmesi

Güneş gibi aydınlık. ‘Ben’ dedim mi

On beşinde Cibalide tütünde

Islak uçuk elleri

Tedirgin bir uykuyu akşamları örtünen. İnceden boyu posu

Hafiften öksürüğü

Komşulardan gizlenen.”

Sennur Sezer’in ikinci şiir kitabı “Yasak” 1966’da yayınlanır. 1966, mayalanan sevdamızın çiçeklendiği yıldır aynı zamanda. “Hekim Öğütleri” şiirinde:

“ -Uyanıp gecenin bir yerinde

karanlığı dinlemek?

-Sevdadandır.

-Dalıp gitmek yıldızların kımıltısına

Yüreği bölmesi türkülerin?

Sevdadandır.

-Geceler uzuyor gitgide...

-Kıştır

Geceler uzar

Sevdadır kısaltan geceyi.” diyecektir.

1967’nin sonlarına doğru gerçekleşen evliliğimizin ardından Sennur Sezer şiirini mayalanmaya bırakır. On yıl aradan sonra yayınladığı üçüncü şiir kitabı “Direnç”le kendi şiirine yeni ufuklar açacaktır. Onun şiiri artık insanı, toplumu, yaşanan/yaşatılan acıları, baskıları, yaşamın her yönüyle sevdasıyla sarıp sarmalayarak umuda yönlendirecektir. “Doğuran Kadına Direnç” şiiri bu anlamda varolmuştur:

“Tırnaklarını etine geçir bağırma

Isır kanat dudaklarını parçala

Bırakma yaşamayı bırakma umudu

Daha çok yok sabaha.

Yorulur gövdene inen sancılar

Acılar bıkar

Beklemeyi bil

Başkaldırır gövden başkaldırır

Susar.

Önce öleceğim sanacaksın

Direnmen bitsin diye uğraşacak sancın

Gitgide sıklaşacak kamçılar

Sessizce ağlayacaksın.

Unutacaksın başın nerde nerde ayakların

Bin kollu bir boşluk beyninde

Dünyadan uzaksın.

Kim duyar sesini haykırsan

Gücünü tüketme

Dayan bir sınav bu

Gülümse.”

Fotoğraf: Evrensel

Sennur Sezer’in şiiri çoraklaşan/çoraklaştırılan yaşamımızı çiçeklendirir. Yol açıcı bir şiirdir onun şiiri. Yolumuzu tıkamaya kalkanlara “Aydınlar Dilekçesi”ne imza atma soruşturmasında “İfademdir” şiiriyle karşılık vermiştir:

“Evliyim

İki çocukluyum

Ozanım

Düzeltirim

Çocuklarımdır

Bütün çocukları dünyanın.

Evet kaygılıyım

Çocuklarım için

Korkmasınlar isterim

Çalınışından kapının.

Saygılıyım kurallara

Bu yüzden kurallar

Saygılı olsun isterim

İnsana.

Evet ozanım

Çocuklarımdır

Bütün çocukları

Dünyanın.

... İnsanın insandan korkmasına karşıyım

İşte bunun içindir

Bütün yazıp

Altına imza attıklarım.

(25 Mayıs 1984)”

ŞİİR SÖYLEŞİ

Adnan’dan (Özyalçıner) Sennur’a

İnatla sabahlamayı üşümesiz bir karakış ormanında

Ne çok düşünmüştük yalnızlığın ağaçlarıyla

Nasıl bilebilirdik sabahlamadan önce

İlkyazı yaşayan her ağacın sıcaklığıyladır

Eriyen kar, mutlu yalnızlığı kışların

Geleceğin ilkyaz öğlelerince

Ocak 1967

Gözlerinde uçsuzlaştırdığın denizle geliyorsun

Denizin akşam alcası gözlerin

Ellerinde ılıttığın ilkyazla geliyorsun

İlkyazın çiçekleri ellerin

Yüreğinde tutuşturduğun sevgiyle geliyorsun

Sevginin kendisi yüreğin

Şubat 1967

Sennur'dan (Sezer) Adnan'a

Bu kıskanç denizde, düşman rüzgârda

Küçücük bir kayık birlikteliğimiz

Devrilir günboyu nice gemiler

Kayalar kalleştir.

Işır tek bir fener orda: Sevgimiz İnat fırtınalara ve dalgalara

Güvencem, limanım sevdiğim benim

Nice sevinçlere, nice yıllara

3 Ağustos 1968

Evliliğimizin birinci yıldönümü