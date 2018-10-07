07 Ekim 2018 03:05
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 11:41

Sennur Sezer'e sevgi ve özlemle: Sevdadır geceyi kısaltan

Adnan Özyalçıner, 'sevgili şair arkadaşım' dediği Sennur Sezer'in ölüm yıldönümünde yazdı: Şiirini her okuyuşumda yeni anlamlar kazandırıyor bana...

Sennur Sezer'e sevgi ve özlemle: Sevdadır geceyi kısaltan

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Adnan ÖZYALÇINER

    Sennur Sezer'in şiiri her okuyuşumda yeni anlamlar kazandırıyor bana. Onun şiiriyle her buluşmamda.

    Şiirimize ilk kez gecekonduyu getirdiğinde yıl 1964'tür. 21 yaşında genç bir kızdır sevgili şair arkadaşım Sennur Sezer. Sevdamız 1960’tan beri süren bu arkadaşlık içinde mayalanacaktır. Behçet Necatigil’in dediği gibi:

    "Sezer on altısını kırk altısında yaşayacaktır.
    Çünkü bütün şiirler-
    Çiğnenmiş çiçeklere özlemi anlatır."

    Sevdamız gibi şiiri de mayalanacaktır. Daha 21’inde on altısını kırk altısında yaşayan bir kadın olgunluğuyla “Gecekondu” şiirinde şunu diyecektir:

    "Aceledir sevişmeler tek odalarda
    Yarı giyinikliğinde kadınların
    Kaçış kaçıştır
    Dönüverişinden çocukların.”

    Bunu cesurca söylerken kimliğini belirtmekten de çekinmez “Kimlik Kartı” şiirinde:

    “ ‘Ben’ dedim mi
    On beşinde bir kız düşünün hemen
    sevmesi sevilmesi
    Güneş gibi aydınlık. ‘Ben’ dedim mi
    On beşinde Cibalide tütünde
    Islak uçuk elleri
    Tedirgin bir uykuyu akşamları örtünen. İnceden boyu posu
    Hafiften öksürüğü
    Komşulardan gizlenen.”

    Sennur Sezer’in ikinci şiir kitabı “Yasak” 1966’da yayınlanır. 1966, mayalanan sevdamızın çiçeklendiği yıldır aynı zamanda. “Hekim Öğütleri” şiirinde:

    “ -Uyanıp gecenin bir yerinde
    karanlığı dinlemek?
    -Sevdadandır.
    -Dalıp gitmek yıldızların kımıltısına
    Yüreği bölmesi türkülerin?
    Sevdadandır.
    -Geceler uzuyor gitgide...
    -Kıştır
    Geceler uzar
    Sevdadır kısaltan geceyi.” diyecektir.

    1967’nin sonlarına doğru gerçekleşen evliliğimizin ardından Sennur Sezer şiirini mayalanmaya bırakır. On yıl aradan sonra yayınladığı üçüncü şiir kitabı “Direnç”le kendi şiirine yeni ufuklar açacaktır. Onun şiiri artık insanı, toplumu, yaşanan/yaşatılan acıları, baskıları, yaşamın her yönüyle sevdasıyla sarıp sarmalayarak umuda yönlendirecektir. “Doğuran Kadına Direnç” şiiri bu anlamda varolmuştur:

    “Tırnaklarını etine geçir bağırma
    Isır kanat dudaklarını parçala
    Bırakma yaşamayı bırakma umudu
    Daha çok yok sabaha.
    Yorulur gövdene inen sancılar
    Acılar bıkar
    Beklemeyi bil
    Başkaldırır gövden başkaldırır
    Susar.
    Önce öleceğim sanacaksın
    Direnmen bitsin diye uğraşacak sancın
    Gitgide sıklaşacak kamçılar
    Sessizce ağlayacaksın.
    Unutacaksın başın nerde nerde ayakların
    Bin kollu bir boşluk beyninde
    Dünyadan uzaksın.
    Kim duyar sesini haykırsan
    Gücünü tüketme
    Dayan bir sınav bu
    Gülümse.”

    Fotoğraf: Evrensel

    Sennur Sezer’in şiiri çoraklaşan/çoraklaştırılan yaşamımızı çiçeklendirir. Yol açıcı bir şiirdir onun şiiri. Yolumuzu tıkamaya kalkanlara “Aydınlar Dilekçesi”ne imza atma soruşturmasında “İfademdir” şiiriyle karşılık vermiştir:

    “Evliyim
    İki çocukluyum
    Ozanım
    Düzeltirim
    Çocuklarımdır
    Bütün çocukları dünyanın.
    Evet kaygılıyım
    Çocuklarım için
    Korkmasınlar isterim
    Çalınışından kapının.
    Saygılıyım kurallara
    Bu yüzden kurallar
    Saygılı olsun isterim
    İnsana.
    Evet ozanım
    Çocuklarımdır
    Bütün çocukları
    Dünyanın.
    ... İnsanın insandan korkmasına karşıyım
    İşte bunun içindir
    Bütün yazıp
    Altına imza attıklarım.
    (25 Mayıs 1984)

    ŞİİR SÖYLEŞİ

    Adnan’dan (Özyalçıner) Sennur’a

    İnatla sabahlamayı üşümesiz bir karakış ormanında
    Ne çok düşünmüştük yalnızlığın ağaçlarıyla
    Nasıl bilebilirdik sabahlamadan önce
    İlkyazı yaşayan her ağacın sıcaklığıyladır
    Eriyen kar, mutlu yalnızlığı kışların
    Geleceğin ilkyaz öğlelerince
    Ocak 1967

    Gözlerinde uçsuzlaştırdığın denizle geliyorsun
    Denizin akşam alcası gözlerin
    Ellerinde ılıttığın ilkyazla geliyorsun
    İlkyazın çiçekleri ellerin
    Yüreğinde tutuşturduğun sevgiyle geliyorsun
    Sevginin kendisi yüreğin
    Şubat 1967

    Sennur'dan (Sezer) Adnan'a

    Bu kıskanç denizde, düşman rüzgârda
    Küçücük bir kayık birlikteliğimiz
    Devrilir günboyu nice gemiler
    Kayalar kalleştir.
    Işır tek bir fener orda: Sevgimiz İnat fırtınalara ve dalgalara
    Güvencem, limanım sevdiğim benim
    Nice sevinçlere, nice yıllara

    3 Ağustos 1968
    Evliliğimizin birinci yıldönümü

    Fotoğraf: Evrensel

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Yazar Temel Demirer gözaltına alındı
    SONRAKİ HABER

    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor
    YAZARLAR
    Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Tecrit

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Senin de bir Öykü’n olsun

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Yeni Brezilya

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Burak Yılmaz transferi ve 'Hangi taraftarsın' testi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Bir “Tarihe Saygı” ödülünün konusu: Gezici sağlık vagonu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor
    6 gazeteci hakim karşısına çıkıyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan 6 gazeteci yarın hakim karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı
    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı

    Sudan'da Ömer Beşir'i devirme çağrısı üzerine cumhurbaşkanlığı sarayına yürüyüş yapıldı. Eyleme polis saldırdı.

    'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'
    'Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!'

    Enflasyon rakamlarına dikkat çeken CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 'Asgari ücretten vergi alınmasın' dedi.

    İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama
    İran'dan Trump’ın iddialarına yalanlama

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Trump’ın İran’a yönelik 'Bizimle masaya oturmak istiyorlar' açıklamasına tepki gösterdi.

    ‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi'
    ‘ABD-İsrail antlaşması ertelendi'

    ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Trump tarafından ilan edilmesi beklenen ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ denen 'barış' antlaşmasının ertelendiğini açıkladı.

    ‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar
    ‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar

    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında tabanca fişeklerinin fiyatında indirim yaptığını duyurdu.

    ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddia edildi
    ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddia edildi

    ABD'nin Suriye'den çekilecek askerlerine hazırlık için Irak'ın Kerkük kentinde bulunan K1 Askeri Üssü'nü genişleteceği iddia edildi.

    2 bin yıllık İznik surlarına sprey boyayla yazı yazdılar
    2 bin yıllık İznik surlarına sprey boyayla yazı yazdılar

    Bursa İznik’te Roma döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazıldı.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Denizli'de 'Shrek'in kardan heykeli yapıldı
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor
    Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı
    Japon milyarder, "en çok retweet edilen" olabilmek için servet harcadı
    CHP'li Özgür Özel'den Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki
    CHP'li Özgür Özel'den Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tepki

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açtığı davaları değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Kendisini her mecrada sorgulamaya devam edeceğiz

    HDP Milletvekili Leyla Güven avukat görüşüne çıkamıyor
    HDP Milletvekili Leyla Güven avukat görüşüne çıkamıyor

    Açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle avukatlarının görüşüne çıkamadı.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar hakkındaki fezleke ayrıldı: Silahlı isyana tahrik etme
    Metin Akpınar hakkındaki fezleke ayrıldı: Silahlı isyana tahrik etme

    Savcılık, Metin Akpınar'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme' suçlamasının dosyadan ayrılmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa'da kanalizasyonda çalışırken zehirlenen 2 işçi defnedildi
    Bursa'da kanalizasyonda çalışırken zehirlenen 2 işçi defnedildi

    Bursa’da sondaj sırasında girdikleri kanalizasyon borusundaki gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren işçiler Adana'da defnedildi.

    GÜNCELLENDİ
    Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi
    Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi

    Karşı gazetesi davasında yargılanan Eren Erdem'in adli kontrol uygulamasıyla tahliyesine karar verildi.

    SGK 'tasarruf' adı altında 143 ilaca ödemeyi kesti
    SGK 'tasarruf' adı altında 143 ilaca ödemeyi kesti

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, aralarında prostat, sinir sistemi ve antibiyotiklerin de olduğu 143 ilacın ödemesinin kesildiğine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta işçi minibüsüyle öğrenci servisi çarpıştı: 3 ölü 10 yaralı
    Suruç'ta işçi minibüsüyle öğrenci servisi çarpıştı: 3 ölü 10 yaralı

    Urfa'nın Suruç ilçesinde işçi ve öğrencileri taşıyan iki minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız her pozisyonu tek tek inceliyor
    Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız her pozisyonu tek tek inceliyor

    Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Erdoğan'ın her maçı anbean takip ettiğini ve pozisyonları incelediğini söyledi.

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Projeler insan odaklı değil, rant odaklı
    Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Projeler insan odaklı değil, rant odaklı

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AKP'li Mehmet Özhaseki tarafından açıklanan 111 projenin insan odaklı değil, rant odaklı projeler olduğuna dikkat çekti.

    Yedikule'deki bina çökmesiyle ilgili suç duyurusu: Önlem almadılar
    Yedikule'deki bina çökmesiyle ilgili suç duyurusu: Önlem almadılar

    CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, 2 kişinin öldüğü Yedikule'de çöken binayla ilgili yetkiler hakkında suç duyurusunda bulundu: Önlem almadılar

    Akça Kontrplak patronu ücretlerini vermediği işçilere kapıyı gösterdi
    Akça Kontrplak patronu ücretlerini vermediği işçilere kapıyı gösterdi

    Çorum’da Ankara yolu üzerinde bulunan Akça Kontrplak fabrikasında işveren 150 işçiyi işten attı.

    GÜNCELLENDİ
    Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı: 6 kişi öldü
    Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı: 6 kişi öldü

    Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı, mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kurtarıldı.

    İsveç’te 6 IŞİD şüphelisinin yargılanmasına başlandı
    İsveç’te 6 IŞİD şüphelisinin yargılanmasına başlandı

    İsveç'te IŞİD’li olduğu belirtilen 6 kişinin yargılanmasına başlandı. Sanıklardan birinin, Reina katliamı sanığı ile aynı evde kaldığı belirtiliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Savunma Bakanı Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürtlerle değil
    Savunma Bakanı Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürtlerle değil

    Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, John Bolton'un Suriye'deki Kürtlere ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Batman’da binlerce kişi geçici iş kuyruğunda
    Batman’da binlerce kişi geçici iş kuyruğunda

    İŞKUR’un Batman’da geçici işçi alınacağı duyurusuna binlerce kişi başvurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İletişim-İş Türk Telekom’da yaşanan işten atmaları protesto etti
    İletişim-İş Türk Telekom’da yaşanan işten atmaları protesto etti

    Türk Telekom Ege bölgesinde taşeron şirket Arda-Cemta Ortaklığının 55 işçiyi işten atması İletişim-İş tarafından protesto edildi.