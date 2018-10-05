ABD, 1 TÃ¼rk ÅŸirketi ve 2 yÃ¶neticisini yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, SIA Falcon International ÅŸirketini ve 2 yÃ¶neticisini Kuzey Kore'ye silah sattÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±.

ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye'de faaliyet gösteren SIA Falcon International isimli savunma sanayisi ÅŸirketini ve ÅŸirketin CEO'su Hüseyin Åžahin ile Genel Müdür Erhan Çulha'yÄ± Kuzey Kore'ye silah ihraç ettikleri gerekçesiyle yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±.

DW Türkçe'nin haberine göre, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, SIA Falcon International isimli savunma sanayisi ÅŸirketinin, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± uygulanan yaptÄ±rÄ±m rejimini delerek bu ülkeye silah ihraç ettiÄŸi gerekçesiyle listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "SIA Falcon International ve (ÅŸirket) adÄ±na faaliyet gösteren bireyler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± uzun zamandÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± silah ve lüks tüketim eÅŸyalarÄ±na getirilen yaptÄ±rÄ±mlarÄ± açÄ±k bir ÅŸekilde ihlal etme giriÅŸiminde bulunmuÅŸlardÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

Åžirketin CEO'su Hüseyin Åžahin ve Genel Müdür Erhan Çulha da yaptÄ±rÄ±m listesine eklenen bireyler arasÄ±nda yer aldÄ±. Åžirketin Letonya'da da bir ofisi bulunuyor.

BakanlÄ±k, ek olarak Kuzey Kore'nin MoÄŸolistan BüyükelçiliÄŸindeki Ticaret MüÅŸaviri Ri Son Un'un da, Pyongyang yönetimine silah satÄ±ÅŸÄ± konusunda Türkiye'de SIA Falcon International yöneticileriyle görüÅŸtüÄŸü gerekçesiyle yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.

YaptÄ±rÄ±mlar uyarÄ±nca SIA Falcon International ÅŸirketi ile 61 yaÅŸÄ±ndaki Åžahin ve 63 yaÅŸÄ±ndaki Çulha bundan sonra ABD'li bireyler ve ÅŸirketlerle iÅŸ yapamayacak, ABD'de menkul ya da gayrimenkul sahibi olamayacak.

SIA Falcon International'in internet sitesine göre, ÅŸirket savunma sanayisi dÄ±ÅŸÄ±nda enerji, tarÄ±m ve gÄ±da alanlarÄ±nda faaliyet gösteriyor. Yine siteye göre, ÅŸirketin tedarik ettiÄŸi ürünler "Türkiye'nin yanÄ± sÄ±ra beÅŸ kÄ±tada 30'dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlÄ± kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafÄ±ndan aktif olarak kullanÄ±lÄ±yor". (DIÅž HABERLER)

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